日清食品2021年首季錄得穩健業績



香港, 2021年5月11日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今日公布截至2021年3月31日止三個月（「報告期」）未經審核之2021年首季度財務資料。



集團收入達964.5百萬港元，較去年同期之884.6百萬港元按年增長9.0%。毛利按年增加9.1%至309.9百萬港元（2020年：284.2百萬港元）。毛利率維持在32.1%，主要由於中國市場銷量增加抵消了原材料價格及其他生產成本的上漲。公司擁有人應佔溢利為93.2百萬港元（2020年：99.0百萬港元）。



集團中國業務收入按年增加19.5%（以當地貨幣計：增加11.4%）至628.8百萬港元（2020年：526.2百萬港元），主要是由於即食麵業務的有機增長及集團分銷業務貢獻所致。香港業務收入為335.6百萬港元（2020年：358.4百萬港元），是由於袋裝即食麵於期內的銷量下降。



報告期內，集團於3月成立「合味道紀念館香港」。該新景點展現出集團的企業活力，更體現了日清食品致力引入嶄新體驗予香港顧客的決心，並透過館內以食品為主題的教育、娛樂及互動元素，激發每位訪客的創意及好奇心。



集團亦定期檢視旗下生產設施的資產使用率和效率，以保持其行業領導地位。為配合這一策略，集團今天宣布一項投資額約為1.94億港元的投資計畫，以整合位於香港新界大埔工業邨之生產廠房內的生產設施，並投資安裝新智能生產線（「投資計畫」）。新智能生產線將配備先進的生產技術及結合尖端的自動化和機器人技術，預計將於2023年完成建設。投資計畫將有效提高集團產能與管理效率，使品質控制日臻完善，同時保證生產系統的靈活性，可生產各類產品並提供額外的儲存地方。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「自去年爆發2019冠狀病毒病以來，全球經濟持續存在不確定性，而集團堅持繼續為您呈獻，即使在充滿挑戰的環境中，我們仍致力於穩定地供應價格合適、安全衛生及美味可口的食品。作為一家領先的食品製造商，我們致力於投資各種業務，以保持可持續增長，並根據集團的業務發展策略，將先進科技融入生產過程。我們將繼續投資於我們的業務，以加強我們的整體競爭力，繼續為股東創造價值。」



詳情請參閱公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0511/2021051100335_c.pdf



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475） 為一間在香港及中國知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。





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