樂享互動一季度成績單：視頻電商業務營收大增143.58%

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|Monday, 10 May 2021, 17:39 HKT/SGT
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香港, 2021年5月10日 - (亞太商訊) - 2021年5月10日，港股上市營銷科技公司樂享互動（06988.HK）發佈2021年一季度業績情況更新。公告顯示，一季度，樂享互動實現營收2.48億港元，同比增長33.26%；實現毛利7740萬港元，同比增長64.16%。實現毛利率31.16%，較去年同期增長5.87個百分點。
從具體業務來看，一季度，樂享互動互娛及其他數字產品營銷業務營收為2.20億港元，同比增長26.31%；電商產品營銷業務營收達到2845萬港元，同比增長143.58%。
隨著短視頻電商浪潮的崛起，視頻電商業務正在成為樂享互動業績的最大增量。一季度，樂享互動互娛及其他數字產品營銷業務毛利5465萬港元，同比增長44.96%；而視頻電商業務毛利達到2276萬港元，同比增速高達143.68%，佔整體毛利的比重不斷提升。
與此同時，樂享互動另一項核心業務營銷SaaS服務也在高速增長。目前，樂享互動通過自己的營銷SaaS平台接入內容發佈者，為其提供流量變現服務。
公告顯示，截至一季度末，樂享互動接入的微信公眾號達55616個，環比增長36.01%。在短視頻方面，公司接入的抖音號達29828個，環比增長37.01%，同時還接入了11567個微信視頻號。整體來看，樂享互動合作的移動新媒體可變現接入點數量達63.90萬個，環比增長35.96%，進一步夯實業務增長基礎。
話題 Press release summary
部門 Cloud & Enterprise, 广播，电视及卫星, Advertising & Media
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