Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Sunday, May 23, 2021
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 10 May 2021, 13:40 HKT/SGT
Share:
中國有色礦業配售對戰略佈局的考慮

香港, 2021年5月10日 - (亞太商訊)  - 上週五，中國有色礦業(01258.HK)宣佈配股。公司以每股3.96港元配售2.5億股新股，較5月6日收市價4.52港元折讓約12.39%，佔已發行股份總數約7.17%，集資淨額約9.85億港元。資金用作現有業務拓展、戰略投資以及日常營運資金等。從配售后股價表現來看，市場對公司是看好的。開盤公司股價未跌破配售價，並一度升至前一日收盤價4.52，收巿時報4.41港元，僅跌2.4%，股價企穩，較配售價溢價超11%。此外，當日同板塊的江西銅業、五礦資源也略有下跌。對於銅價前景看好的時候，公司突伸手向巿場集資，究竟是未雨綢繆，還是有大型收購在後，可從今次配售的目的探討一下。

首先，公司對資金的需求。翻查2020年年報，公司的銀行結餘及現金有4.98億美金。由於銅價高漲，一季度的現金淨流入應該較年報公佈時更多。至於資本化開支，2020年各項目開支已達高峰，因此2021年的資本化支出將下降至約2億美元左右。待今年三季度末，剛波夫公司正式投產後，公司的資本化開支將更大幅減少。如非資金需求，那配售目的何在？

其次，公司配售2.5億股是值得注意的數字。有央企人仕透露，自國資委36號令頒佈後，央企下屬上市公司可有合理持股範圍，在範圍內，央企可自行安排融資，否則，需要國資委進行審批。根據公司的公告，配售後大股東的持股比例由74.52%下降到69.54%，下降幅度剛好在5%以內，相信這是精心計算好的。

此外，這次配售有點投石問路的意味。中色集團旗下最主要的兩家上市公司--中色股份和中國有色礦業，兩家公司近8年沒出現大規模融資活動。因此，此次配售可能揭示了中色集團未來資本運作的佈局。中色集團旗下迪茲瓦礦業沒有上市，市場人士非常關心這項優質資產如何注入到上市體系。畢竟一家年產8萬噸礦產銅、8000噸氫氧化鈷的項目，有極大的吸引力，尤其投行早前表示銅價格中期仍處上升軌道。相信能收購的話，估值應可幾何級數上升。

儘管被上巿公司收購，收購流程及公司負債比率都是極大挑戰。如果不能突破國資委對資產負債率的考核紅線，上市公司也不容易收購。大股東此刻透過配售被攤薄中國有色礦業持股，適時再增發收購迪茲瓦礦業的話，成功率應可提升。不然，中色集團持股中國有色礦業達74.52%的話，要注入資產可供考慮的方案不多。反之，若大幅增發股票募資來購入資產的話，對公司股價、股東架構及巿場對公司前景，將造成不可預期的判斷。

此外，迪茲瓦礦業已經正式投產，但同系競爭的問題並未解決。今次配售規模雖不大，但大股東持股出現調整，顯示中色集團對中國有色礦業收購迪茲瓦礦業的部署。隨著銅價和股價齊漲，迪茲瓦礦業的資產注入也許能迎來黎明。

最後，這次配售增加股票流通性，對中國有色礦業的交易量有正面影響，同時對納入生綜合指數成分股增添利好因素，對進入港股通的可能性就大得多了。

總之，中國有色礦業配售應是試探性質，希望瞭解巿場反應，以及配售後的股價表現，是否對配售存正面看法。中國有色礦業趕上了資本市場對優質項目的追求，公司有機會對標紫金礦業，成為有色金屬重要一員。


來源：阿思达克財經網

原文链接：http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/comment.aspx?id=29138



話題 Press release summary

部門 金属，矿产
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
Aismixer Launches Its Coin Shuffle Service Platform, Protecting Users' Privacy  
May 23, 2021, 09:00 HKT/SGT
BYD Builds One-millionth New Energy Passenger Car  
May 22, 2021, 12:00 HKT/SGT
DHG LTD Releases Mogu Mobile App for Home WiFi and IoT Device Management  
May 22, 2021, 09:00 HKT/SGT
CropLife Asia Highlights how Plant Science is 'Part of the Solution' on Biodiversity Day  
May 21, 2021, 16:00 HKT/SGT
Motul partners Suzuki for Singapore launch of all-new Suzuki Swift Sport  
May 21, 2021, 11:35 HKT/SGT
Positivity reigns among the Filipino video industry's top leaders at AVIA's Philippines In View  
May 21, 2021, 11:00 HKT/SGT
Agilex Biolabs Partners with Endpoints News on Deconvoluting Inflammation and Immunology for Clinical Trials  
May 21, 2021, 11:00 HKT/SGT
International Artist Arnel Pineda, Lead Singer of the Rock Band Journey, Book "Journey of My Life" Represented by Agent Alan Morell of Creative Management Partners (CMP)  
May 21, 2021, 08:00 HKT/SGT
The Change Company's Newest Banking App Supports Women as the Next Wave of Financial Investors  
May 21, 2021, 04:00 HKT/SGT
Tianyun International Releases 2020 Environmental, Social and Governance (ESG) Report: Promotes Innovative Food & Beverage R&D, Fulfils Corporate Social Responsibility  
May 20, 2021, 19:46 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 東京： +81 3 6859 8575

       