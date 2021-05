Monday, 10 May 2021, 13:40 HKT/SGT Share: 中國有色礦業配售對戰略佈局的考慮

香港, 2021年5月10日 - (亞太商訊) - 上週五,中國有色礦業(01258.HK)宣佈配股。公司以每股3.96港元配售2.5億股新股,較5月6日收市價4.52港元折讓約12.39%,佔已發行股份總數約7.17%,集資淨額約9.85億港元。資金用作現有業務拓展、戰略投資以及日常營運資金等。從配售后股價表現來看,市場對公司是看好的。開盤公司股價未跌破配售價,並一度升至前一日收盤價4.52,收巿時報4.41港元,僅跌2.4%,股價企穩,較配售價溢價超11%。此外,當日同板塊的江西銅業、五礦資源也略有下跌。對於銅價前景看好的時候,公司突伸手向巿場集資,究竟是未雨綢繆,還是有大型收購在後,可從今次配售的目的探討一下。



首先,公司對資金的需求。翻查2020年年報,公司的銀行結餘及現金有4.98億美金。由於銅價高漲,一季度的現金淨流入應該較年報公佈時更多。至於資本化開支,2020年各項目開支已達高峰,因此2021年的資本化支出將下降至約2億美元左右。待今年三季度末,剛波夫公司正式投產後,公司的資本化開支將更大幅減少。如非資金需求,那配售目的何在?



其次,公司配售2.5億股是值得注意的數字。有央企人仕透露,自國資委36號令頒佈後,央企下屬上市公司可有合理持股範圍,在範圍內,央企可自行安排融資,否則,需要國資委進行審批。根據公司的公告,配售後大股東的持股比例由74.52%下降到69.54%,下降幅度剛好在5%以內,相信這是精心計算好的。



此外,這次配售有點投石問路的意味。中色集團旗下最主要的兩家上市公司--中色股份和中國有色礦業,兩家公司近8年沒出現大規模融資活動。因此,此次配售可能揭示了中色集團未來資本運作的佈局。中色集團旗下迪茲瓦礦業沒有上市,市場人士非常關心這項優質資產如何注入到上市體系。畢竟一家年產8萬噸礦產銅、8000噸氫氧化鈷的項目,有極大的吸引力,尤其投行早前表示銅價格中期仍處上升軌道。相信能收購的話,估值應可幾何級數上升。



儘管被上巿公司收購,收購流程及公司負債比率都是極大挑戰。如果不能突破國資委對資產負債率的考核紅線,上市公司也不容易收購。大股東此刻透過配售被攤薄中國有色礦業持股,適時再增發收購迪茲瓦礦業的話,成功率應可提升。不然,中色集團持股中國有色礦業達74.52%的話,要注入資產可供考慮的方案不多。反之,若大幅增發股票募資來購入資產的話,對公司股價、股東架構及巿場對公司前景,將造成不可預期的判斷。



此外,迪茲瓦礦業已經正式投產,但同系競爭的問題並未解決。今次配售規模雖不大,但大股東持股出現調整,顯示中色集團對中國有色礦業收購迪茲瓦礦業的部署。隨著銅價和股價齊漲,迪茲瓦礦業的資產注入也許能迎來黎明。



最後,這次配售增加股票流通性,對中國有色礦業的交易量有正面影響,同時對納入生綜合指數成分股增添利好因素,對進入港股通的可能性就大得多了。



總之,中國有色礦業配售應是試探性質,希望瞭解巿場反應,以及配售後的股價表現,是否對配售存正面看法。中國有色礦業趕上了資本市場對優質項目的追求,公司有機會對標紫金礦業,成為有色金屬重要一員。





來源:阿思达克財經網



原文链接:http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/comment.aspx?id=29138







