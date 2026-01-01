迅策科技業績環比激增449% 結構性重估或進入千億市值陣營？



香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 隨著人工智慧加速邁向推理階段，企業級AI迎來規模化落地，Token消耗呈指數級攀升，資料需求進入全新發展階段。在這一趨勢下，高品質、結構化、場景化的專業資料，正成為AI時代企業構建核心戰略競爭能力的關鍵所在。 作為中國領先的AI即時資料基礎設施及分析服務商，迅策科技得益于賽道紅利，憑藉全鏈路技術能力與多元增長引擎驅動，正加速確立其在AI資料層的核心地位。隨著智慧經濟新形態的全面展開，這家深耕十年的企業正迎來結構性價值重估的視窗期。 Token價值重構：讓每一次資料調用都可量化、可計價 迅策科技成立於2016年，歷經十年發展，已構建起覆蓋資料獲取、清洗、標準化、即時計算至大模型調優的全鏈路技術體系。公司以AI Data Agent為核心，專注於毫秒級即時資料處理，服務領域涵蓋金融、城市運營、高端製造、醫療、機器人、衛星、低空經濟、電力、電網及能源等多元化產業。 在AI推理時代開啟的當下，Token正從"燃料"進化為"硬通貨"。如何將每一個Token的價值最大化，成為大模型推理階段的核心命題。當前，通用大模型普遍採用"用算力換精度"的策略，每一次推理都伴隨著大量無效Token消耗。一旦推理失敗，前期投入的Token全部作廢——這是通用AI面臨的共同困境。 相比之下，垂類AI解決方案則是用行業資料為通用大模型安裝一個"外腦"。其核心在於用業務模型優化推理路徑，提前判斷任務可行性，從源頭避免Token浪費。長期深耕專業垂類資料建模領域的迅策科技，憑藉其多年積累的高品質、場景化垂類資料，相當於為每一次Token調用加裝了"增效器"，在消耗 Token 時換取更高精度的結果，實現最高的產出確定性。更為關鍵的是，公司正在構建全鏈路的資料計量、計費、結算能力，使每一次資料調用，都可量化、可計價，通過提升每單位Token的有效性，為客戶帶來更高的業務價值。 圍繞這一思路，迅策科技的平臺採用"樂高式"模組化架構，讓客戶可以根據自身需求靈活組合模組，實現"按需裝配、隨需而變"，建立深度黏性。公司在定價與收費模式上亦遵循靈活設定，基於模組數量、處理速度等維度，銷售採用訂閱制、交易制以及按Token收費制的模式，以精准匹配客戶需求。 目前，迅策科技正全力構建全鏈路的資料計量與結算體系，探索按大模型調用次數與模組應用個數等維度計價，讓客戶為"有效Token"付費，而不是為算力消耗買單。 業績拐點已現，盈利能力得到驗證 在Token價值重構背景與商業模式創新的推動下，迅策科技業績表現強勁，迎來歷史性拐點：2025年下半年，公司實現經調整淨利潤0.5億元，首次實現半年度正向盈利。此外，公司在2025年上半年實現營收1.98百萬元，下半年營收躍升至10.87百萬元，環比激增449%。公司在高速擴張的同時，盈利能力已開始實質性釋放。 全年來看，公司實現營業收入達1,284.66億元，較上年同期大幅增長103.28%，成功跨越"十億營收"這一關鍵門檻，標誌著公司已從早期技術驅動的初創階段，正式邁入可規模化複製的平臺化發展新紀元。 此外，2025年公司綜合毛利約為人民幣792.08百萬元，較上年度約人民幣484.63百萬元大幅增加63.44%。經調整淨虧損方面，扣除一次性非經常性損益後，公司2025年度經調整淨虧損為人民幣54.84百萬元，較2024年度的82.37百萬元大幅收窄33%。 值得注意的是，2025年公司綜合毛利率達62%，不僅高於以AI晶片為核心業務的寒武紀（55%），更遠超通用大模型公司Minimax（25.4%），體現出其在AI資料基礎設施領域獨特的高價值卡位元與商業模式韌性。 在研發投入方面，迅策科技亦保持了高效的增長轉化。2025年公司研發開支達450.44百萬元，研發支出占收入比重為48%，驅動營業收入實現105%的同比增長；相比之下，Minimax研發支出占比高達219%，收入增幅為159%。迅策以更低的研發強度，實現了接近同等級別的擴張速度。 隨著收入規模持續擴大、新行業毛利逐步收斂，公司短期盈利目標為實現經調整淨利潤迎來拐點。未來隨著已投入行業陸續進入毛利收斂期，以及Token付費與分成模式加速落地，公司淨利率有望加速提升。 多元增長引擎驅動，業務結構持續優化 業績的強勁增長並非偶然，背後是迅策科技多維驅動、系統推進的增長邏輯。 加速跨行業複製。公司目前覆蓋9大行業，對標Palantir的17個行業，橫向拓展空間廣闊。迅策科技正加速向資管、電信、電力、城市管理、高端製造、醫療、能源、機器人訓練平臺、商業航太等國家重點發展的行業縱深拓展。每進入一個新行業，公司先用3-5年完成行業資料沉澱，隨後便可實現同行業客戶的快速複製推廣。 商業模式驅動客戶價值深耕。 隨著客戶從單一模組走向多模組部署、從局部試用走向核心業務流程嵌入，ARPU值仍有顯著提升空間。通過Token調用次數、模組應用數量及單次Token價值的協同提升，公司將打開全新的增長空間。 穩步開拓海外業務，構建全球化佈局。公司規劃2026年海外收入占比提升至10-15%，2027-2028年持續提升全球化戰略，為長期增長開闢新的空間。 構建戰略合作生態，與算力及演算法上下游深度綁定。迅策科技正與國內頭部GPU廠商及大模型公司深度合作，構建"底層算力+上層應用+資料治理"的一站式解決方案，進一步鞏固其在AI資料層的核心地位。 開拓前沿應用，搶佔未來產業制高點。從機器人資料平臺到商業航太、低空經濟、電力電網，迅策科技率先將AI基礎設施延伸至對即時性、可靠性要求極高的新興領域，這些對資料即時性、可靠性要求極致的場景，正是公司技術優勢的最佳試金石。公司將持續加大在前沿領域的研發投入，以尖端場景錘煉技術能力，為未來發展開闢高增長、高價值的新賽道。 從資料服務商到AI經濟核心基礎設施，構建深厚競爭壁壘 宏觀層面來看，人工智慧資料領域正迎來五大趨勢的深度交匯：AI Agent時代對即時、安全、高品質資料的需求爆發；垂類模型崛起使專業資料成為行業智慧化升級的關鍵要素；Open Claw等新一代AI作業系統將資料介面標準化，迅策科技正成為核心資料Token供應商；Token化付費成為資料要素市場的新範式；資料資產入表政策落地，企業對資料治理的剛性投入需求激增。 在這五大趨勢的交匯點上，迅策科技逐步構築起長期發展的堅實底層邏輯。迅策科技不再只是資料基礎設施提供商，而是連接模型、算力、雲廠商的"連接器"與"賦能者"。向上連接模型，向下連接算力，橫向協同雲廠商，最終為客戶提供不可替代的資料價值。 公司強調，其與通用大模型公司是天然的上下游合作關係，而非競爭關係。正如GPU廠商與模型公司深度合作一樣，迅策科技的價值在於：客戶使用的模型越多，公司的服務機會越多，為客戶創造的價值也越多。 值得關注的是，與市場上僅做資料清洗、或僅做計算引擎的單一模組廠商不同，迅策科技的核心差異在於全流程覆蓋與為結果負責的能力。從資料獲取、清洗、標準化、建模、即時計算，到模型調優，提供端到端解決方案，確保最終輸出給客戶的資料是乾淨的、準確的、即時的、可被模型秒級調用的。同時，公司深度嵌入客戶的私有雲或本地系統，扮演"資料管家"角色，形成極高的客戶粘性與競爭壁壘。 目前，公司產品與解決方案擁有超過300多個功能模組，覆蓋從資料基礎設施到上層分析的全場景。2025年，公司的付費客戶活躍量達到230家，客戶留存率高達90%。ARPU值從2024年的272萬元，再大幅提升2025年559萬元，同比增幅超過103%。 當演算法走向開源，算力趨於標準化，真正拉開差距的，是資料——尤其是經過深度治理、能夠驅動大模型的行業資料。迅策科技憑藉十年深耕，已在這一領域構建起深厚的護城河。 結語 從早期私募工具到跨行業的AI資料基建，從"模組供應商"到"Token計價平臺"，迅策科技始終致力於讓資料成為真正可流動、被調用、可驅動決策的稀缺資源。 在智慧經濟新形態加速到來的今天，這家公司正站在結構性重估的起點上, 或進入千億市值陣營。它不是任何人的競爭者，而是所有人都需要的合作夥伴。



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