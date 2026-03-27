多維驅動全域突破 海天味業2025年交出高品質發展成績單

香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 3月26日，海天味業（A股：603288；H股：03288）發佈2025年年度業績報告，面對2025年複雜多變的市場環境，憑藉多元產品矩陣、高效運營體系、硬核科技創新，公司在行業變革浪潮中穩健前行，交出一份彰顯行業龍頭實力與高品質發展成色的優異答卷。

財報資料顯示，2025年公司核心經營指標穩健增長，實現營業收入288.73億元，同比增長 7.32%。盈利能力同步提升，全年歸母淨利潤70.38億元，同比增長10.95 %；扣非歸母淨利潤68.45億元，同比增長12.81%；調味品主業毛利率41.78%，同比增加3.15個百分點；各項經營資料均創下歷史新高，盈利品質與增長動力雙雙亮眼，彰顯公司硬核實力。

豐富的國民產品矩陣，構築多元增長格局

豐富完善的國民級產品矩陣，是海天味業實現穩健增長的核心基石。在產品矩陣方面，海天圍繞用戶需求持續推進品類創新，構建起覆蓋全場景烹飪的一站式產品體系，全方位滿足不同消費群體的多樣化需求。

得益于豐富的產品矩陣與優異的產品品質，2025年，公司醬油、蠔油、調味醬等核心品類保持穩健發展，分別實現營業收入149.34億元、48.68億元及29.17億元，同比增長8.55%、5.48%及9.29%，構成業務增長的“金字塔基座”。

其中，海天醬油產銷量和市場佔有率已連續數十年位居全國第一，海天蠔油的市場佔有率也連續10年位居全國第一，憑藉優質口感與穩定品質，成為千萬家庭與餐飲機構的首選；公司調味醬已形成產品豐富、風味立體、場景多元的產品體系，涵蓋黃豆醬、香辣醬等具備廣泛消費基礎的大單品，同時亦有柱侯醬、海鮮醬、拌飯醬、香菇醬等適用不同烹飪方式的特色醬料，紫蘇醬、桂林風味辣椒醬等適合不同地域口味的風味醬料，以及蔥油拌麵醬、重慶小面調料等便捷化調味醬，有效滿足用戶需求。此外，為順應消費者對醋類產品的細分化需求，公司堅持「傳統醋+特色醋」的產品佈局，同時不斷推陳出新，推出有機醋、果醋等多元化產品，形成豐富多元的醋類產品體系，進一步彌補品類空白，擴大市場覆蓋面。

截至2025年底，公司擁有7個十億級以上產品系列、超30個億級以上產品系列，產品矩陣的豐富度與完整性持續提升。其中，金標生抽、草菇老抽兩大產品系列已暢銷60餘年，味極鮮醬油、海天上等蠔油兩大產品系列連續10餘年實現單品年收入超10億元，成為支撐公司業績穩健增長的「壓艙石」，其市場認可度與用戶忠誠度持續處於行業領先水準。

在保持核心品類穩健增長的同時，海天精准把握消費趨勢變化，持續培育新興增長點，不斷豐富產品矩陣的層次與內涵。報告期內，在領先行業的產品力支撐下，以有機和薄鹽為代表的營養健康系列產品實現營業收入同比增速達48.3%，成為拉動業績增長的新引擎；食醋和料酒業務持續發力，規模優勢和體系化能力逐步顯現，市場佔有率穩步提升，為公司長遠發展注入強勁新動能。​

值得關注的是，依託供應鏈規模效應、技術研發與柔性生產三大核心壁壘，海天加速從“調味產品供應商”向“一站式風味解決方案提供商”轉型，深度佈局商用市場，實現To C與To B業務雙輪驅動。截至2025年底，公司已為眾多餐飲連鎖、食品工廠及全球頭部零售品牌提供商用調味品一站式解決方案，成為公司業績增長的重要支撐。

堅持以用戶為中心，全域深耕驅動效率與價值雙升

堅持以用戶為中心，持續優化運營效率與用戶價值，是海天味業保持行業領先地位的關鍵所在。面對消費渠道的多元化變革，海天立足用戶需求，通過數字化賦能傳統渠道、擁抱新興渠道建設、聯動餐飲及工業渠道，實現效率與價值的雙重躍升，進一步鞏固市場滲透率。

在傳統渠道方面，海天依託覆蓋全國的終端網路，借助數字化行銷工具和服務模式創新，持續向下沉市場滲透，並延伸到最終用家和消費者，顯著提高了終端覆蓋品質與消費者觸達效率，同時，通過終端管理的精細化升級，讓存量網點煥發新活力。2025年線下渠道營業收入達257.60億元，同比增長7.85%。

線上與即時零售等新興陣地，海天主動適應消費場景的變化，通過規範銷售秩序、強化專業運營，實現新興渠道的高品質發展；針對新興渠道的消費特性，公司還推出線上定制化產品，精准匹配消費群體的需求，逐步構建線上與線下協同互促的健康發展模式，2025年線上渠道增幅高達31.87%。

在商用渠道方面，依託柔性供應鏈與「銷研產一體化」快速回應機制，海天為餐飲連鎖和食品工廠提供從通用產品到定制化的一站式調味解決方案，實現「3天打樣、15天交付」的高效回應，大幅提升了客戶體驗與合作粘性。目前，餐飲與工業渠道穩健發展，收入占比持續提升，正成長為公司專業增長的重要動力源，進一步拓寬了公司的增長空間。

堅持科技立企與創新，驅動價值鏈全面升級

堅持科技立企、創新驅動，是海天味業實現高品質發展的核心動力。作為調味品行業數字化轉型的先行者，公司全面擁抱AI時代，推動人工智能、大數據與傳統釀造技藝深度融合，在守護匠心工藝的同時實現提質增效，推動行業從「傳統釀造」向「智慧釀造」轉型升級。

海天味業堅持每年將研發投入保持在營業收入約3%的水準，近十年研發投入累計超65億元，累計擁有各類專利超1,000項，形成了完善的研發體系與創新機制。2025年1月，海天高明生產基地獲得全球醬油釀造行業首家「燈塔工廠」認證，標誌著公司數字化轉型已躋身全球行業標杆，也印證了中國調味品企業在智慧製造領域的領先實力。

此外，公司部署端到端供應鏈創新用例，將AI與大數據深度應用於研、產、供、銷各環節，實現全鏈條的數字化、智慧化升級。在數字化全面賦能下，海天供應鏈運營效率顯著提升，訂單準時足額交付率（OTIF）不斷提高，綜合成本穩步下降，充分彰顯智慧製造帶來的效率紅利與競爭優勢。

受益於在數字化轉型與高品質發展方面的突出成就，海天味業屢獲殊榮。2025年，公司斬獲「CGF中國供應鏈數字化與可持續韌性發展案例」「全國製造業數字化轉型典型案例」等多項殊榮，得到行業與社會的廣泛認可。同時，由海天主導起草的國家標準《食品數字化工廠通用技術要求》正式發佈，填補了國內食品行業數字化工廠通用技術標準的空白，為食品行業數智化升級提供「海天範式」，充分彰顯了公司的行業帶動力與責任擔當。

回望2025年，海天味業以穩健業績、多元佈局、硬核實力，在高品質發展之路上行穩致遠，進一步鞏固了行業龍頭地位。展望未來，公司將繼續堅守匠心、深耕主業，持續優化產品矩陣、深化科技賦能、拓展全球市場，以更優質的產品、更高效的服務、更強勁的創新力，守護中國味道、引領行業升級，書寫中國調味品企業全球化高品質發展的嶄新篇章。

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