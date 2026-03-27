美麗田園2025年報重磅發佈！經調淨利潤大增41% 現金牛實力凸顯

香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 3月27日，美麗田園醫療健康（02373.HK）正式發佈2025年度業績報告。年內，集團營收、利潤、現金流全方位高質量增長，以硬核業績凸顯行業龍頭的強增長韌性。

集團盈利能力實現跨越式躍升。2025年，美麗田園集團總收入30億元，同比增長16.7%；毛利率提升至49.1%，同比提高2.8個百分點；經調淨利潤攀升至3.8億元，同比大幅增長41.0%，經調整淨利率達12.7%，提高2.2個百分點，盈利水平邁上新台階。

公司持續顯現「現金牛屬性」。2025年集團經營活動產生的現金流量淨額達10.0億元，同比大幅增長25.4%；截至2025年12月31日，集團現金及類現金項目金額合計高達25.9億元，同比淨增41.6%，充沛且強勁的現金流為集團戰略投資與股東回報提供充足動能。

這份營收與利潤大幅增長的亮眼業績，是集團「內生增長+外延並購」商業模式的成功體現，也是集團精益管理、提質增效及數智化賦能帶動整體效率提升的有力印證。

「雙美+雙保健」模式賦能，盈利能力全面上揚

作為核心基石業務，集團美與健康板塊逆勢高增，全年交出令市場矚目的亮眼答卷。2025年，美容和保健服務收入16.6億元，同比增長14.9%；毛利率提升1.2個百分點至41.9%；直營門店客流達172.4萬人次，同比增長23.2%；直營活躍會員增至14.6萬名，同比增長11.8%，直營活躍會員年均消費金額9738元，同比提升320元。直營活躍會員規模與年均消費實現雙增長。業績高質量增長的同時，集團錨定長期發展戰略。2025年，我們正式發佈超級供應鏈戰略，全面升級產品創研體系。未來，產品創研方式將全新拓展為全球精選、國際品牌合作、國際頂尖實驗室聯合研發三大模式並進，在傳承卓越品質的同時，注入創新動能。2026年2月，我們重磅宣佈與全球知名護膚品牌資生堂達成重磅戰略合作，在品牌影響力、服務體驗、科研共創等多維度深度攜手，開啟美與健康領域合作的新篇章。

消費醫療兼具醫療價值屬性與消費彈性，是承載長期結構性機遇的優質賽道。美麗田園集團深耕消費醫療賽道，圍繞高端女性美與健康的核心醫療需求深度延伸佈局。過去16年，我們從0到1自建消費醫療能力，目前全國落地38家消費醫療機構，形成規模化佈局。2025年，消費醫療板塊整體收入13.4億，同比增長18.9%，占收入比例達到44.8%，成為重要的增長驅動力。

具體來看，2025年集團醫療美容服務-秀可兒醫美逆勢增長，實現收入10.2億元，同比增長9.6%，毛利率大幅提升3.6個百分點至55.9%；客流10.2萬人次，同比增長13.1%，活躍會員攀升至3.6萬名，同比增長7.7%；活躍會員年均消費27,862元，同比增加490元。為進一步破局行業競爭、打造差異化核心優勢，秀可兒醫美精准錨定「專研抗衰」賽道，以「專家、專研、專注原生美」為品牌定位。2026年3月，Cellcare秀可兒品牌舉辦「專研抗衰」品牌升級發佈會，圍繞不同年齡層女性抗衰需求，打造 「初老抗衰、凍齡抗衰、逆齡抗衰」 的全週期產品藍圖，正式開啟秀可兒專研抗衰新時代。

亞健康醫療服務--研源醫療作為集團增值業務迎來爆發式增長。2025年，研源醫療收入3.3億元，同比大增62.2%，收入佔比首次突破10%，成為集團業績增長的重要引擎；毛利率升至64.3%，同比提升6.1個百分點；客流量3.7萬人次，同比增長35.7%，活躍會員人數同比大增37.9%，活躍會員年平均消費28,032元，同比增加6287元。2025年，研源醫療旗下功能醫學板塊收入同比增長101%。在AI浪潮之下，我們將通過自研AI模型，深度融合精准檢測數據、專家診療路徑與臨床案例，實現「千人千面」的個性化診療方案與7x24全天候服務，以科技賦能醫療服務全面升級。研源醫療旗下女性特護板塊收入增長64%。我們將持續拓展服務版圖，構建「預防-治療-抗衰」女性健康醫療服務。

並購整合戰略升級，以共贏之姿賦能行業發展

中國「美與健康」市場坐擁萬億賽道規模，機遇與挑戰並存，合作共贏已經成為行業發展的必然趨勢。美麗田園主動投身行業整合進程，將投資並購上升為集團級核心戰略，以開放共贏的姿態攜手行業夥伴，共同推動美業高質量發展。

2026年3月，集團重磅舉辦「尋找100位美業同行者」戰略投資暨行業賦能發佈會，宣佈將聚焦中國20個高線城市的美與健康服務機構，誠邀更多行業夥伴融入美麗田園生態體系，依託持續打磨精進的商業系統為行業夥伴提供全方位賦能提效，實現共生共贏。

這一戰略佈局的底氣，源自集團過往逾30多起收並購項目中所積澱的深厚實戰經驗與可複製的整合方法論。2024年，集團完成對中國美容行業市占率第二大品牌奈瑞兒的收購，並通過系統化、精細化整合，實現奈瑞兒收入和利潤雙提升。2025年，奈瑞兒單店收入從收購前的575萬提升至810萬、經調淨利率從6.5%大幅提升至10.5%，以亮眼的數據印證了美麗田園強大的並購整合能力，更形成了一套可複製、可延展的行業整合成功範式。

2025年10月，美麗田園集團宣佈以12.5億元人民幣全資收購行業第三大品牌思妍麗100%股權。伴隨著思妍麗於2026年1月正式併入集團報表，我們將複製奈瑞兒成功經驗，充分發揮自身模式優勢和平台能力，為業績增長注入新動能。至此，三大品牌齊聚美麗田園集團麾下，市場佔有率實現跨越式提升，中國美容行業競爭格局重塑。

重磅打造商業系統，構建企業可持續增長核心壁壘

33 年深耕，美麗田園集團從美容服務逐步延伸至消費醫療，已成功建成面向高線城市女性的美與健康綜合服務平台。2025年，集團重磅打造美麗田園商業系統，從多維度構建企業可持續增長模式，為長遠發展築牢體系根基。

客戶價值成長系統。通過精細化客戶運營體系，我們構建起覆蓋推廣、獲客、轉化、會員留存、價值提升、複購、裂變的全鏈路運營閉環，為客戶持續創造長期價值。

強平台+多品牌系統。我們構建了「強平台+多品牌事業部」協同的組織體系，支撐多品牌、多業務高效聯動與協同發展。前台事業部聚焦市場與客戶，靈活作戰、快速響應；平台沉澱能力、輸出標準，讓協同貫穿業務全流程，有效提升運營效率與業務延展性，為多品牌有序擴張提供堅實組織支撐。

並購價值成長系統。我們構建了「投資+整合+成長」全週期並購價值成長體系，通過持續積累行業獨特的投資數據、成熟的投前模型、精進的投中整合，全面提升投後價值，形成成熟的並購與賦能機制，可適配不同規模、不同業務的優質標的，真正實現「並購即融合、融合即增值」。

數智化與AI系統。集團將構建數智化驅動的管理體系，深度賦能美麗田園商業系統，讓體系能力可落地、可複製、可迭代，成為集團穿越經濟週期、持續引領行業發展的堅實支柱。

資本市場價值提升，持續釋放長期投資價值

2025年3月，集團正式發佈三大舉措，圍繞股東結構優化、高分紅比例及管理層激勵，持續向資本市場釋放長期投資價值。股東結構優化方面，2025 年 8 月，原PE股東中信產業基金正式退出主要股東行列，同步引入優質長期戰略投資者，股東結構進一步夯實。分紅方面，2026年董事會提議延續高分紅比例，將2025年歸母淨利潤的50%用於分紅，派發每股0.72港元，同比增長38.5%，以真金白銀的回報持續強化股東回報，彰顯企業對自身發展的堅定信心。管理層激勵方面，2025年，集團將未來三年收入及利潤目標與股權激勵深度綁定，首年業績目標已超額達成，激勵機制的有效性得到充分驗證。

在此基礎上，公司進一步上調管理層股權激勵對應的三年業績目標，以更高標準統一公司與股東利益，在釋放增長潛力的同時，為投資者創造長期穩定回報。2025 年 11 月，公司成功納入 MSCI 全球小型股指數，進一步進入全球被動及主動型基金視野，吸引更廣泛的國際投資者關注。

未來展望：三大超級戰略領航，錨定長期高質量發展

美麗田園集團的長期願景是成為中國美與健康的領航者。站在行業整合與品牌升級的新起點，2025年11月，美麗田園正式發佈超級品牌、超級連鎖、超級數字化三大戰略，為未來高質量發展指明方向，擘畫長期發展藍圖。

超級品牌，構建美與健康品牌矩陣。我們持續升級專業實力，打造超越客戶期待的體驗，重塑美容行業價值新空間。同時，積極參與並推動行業標準制定，將美麗田園的高標準上升為行業共識，提升消費者信任與品牌價值。

超級連鎖，我們將發揮「雙美+雙保健」商業模式優勢，通過內生增長與外延並購雙輪驅動戰略帶動公司價值躍升。我們致力於打造20個收入過億的核心城市，同時構建自有供應鏈能力，融合全球精選與聯合專研，為中國高線城市女性提供兼具專業性、個性化、高品質的美容和消費醫療產品與服務。

超級數字化，我們致力於打造數智化與AI系統基礎建設，構建數智化驅動的企業管理體系，打造數智引領的美與健康服務連鎖標杆企業。

結語

未來，美麗田園將繼續堅守「以客戶為中心」的初心，依託「美麗田園商業系統」，以「三大超級戰略」為指引，在不斷滿足高線城市女性對美與健康的多元需求的同時實現立體增長，推動中國美與健康行業的高質量發展。

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