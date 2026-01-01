現代牙科集團公佈2025年全年業績 數碼化驅動運營效率提升 淨利同比大增47.7%



業績摘要： - 截至2025年12月31日止年度收益約為37.4億港元, 同比增加約11.1%。 - 截至2025年12月31日止年度毛利率約為55.8% ；毛利約為20.8億港元，同比增加約15.9%。 - 截至2025年12月31日止EBITDA 約為9.4億港元，同比增加約32.4%。 - 本集團於截至2025年12月31日止純利約為6.0億港元，同比增加47.7%。 - 截至2025年12月31日止每股基本盈利約為63.7港仙，相較去年同期增加約47.5%。 - 董事會建議宣派截至 2025年12月31日止年度末期股息每股普通股15.0港仙。 - 截至2025年12月31日止年度，本集團於中國內地、泰國及越南生產設施生產之數碼化解決方案個案增加至約1,039,000件，較2024年同期增加32.7%，原因為更多客戶採用口腔內部掃描器。 香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 2026年3月26日，全球領先之義齒器材供應商 - 現代牙科集團有限公司 (簡稱「現代牙科」或「本集團」，股份代號：03600.HK) 欣然公佈截至2025年12月31日止年度(「年度」) 業績。 截至2025年12月31日止年度，在牙科行業數碼化趨勢持續的支持下，本集團的多維度策略及持續提升的營運效率及生產力，使其於本期間的收益、純利及EBITDA數字均創下紀錄新高。雖然期內宏觀經濟環境充滿挑戰，牙科手術的需求普遍疲弱，且貿易戰存在不確定性，然而仍然創下紀錄。本集團利用位於泰國、越南及中國內地的國際生產設施，積極應對前所未有的國際貿易環境。 全球數碼化趨勢持續推動義齒行業的整合，使本集團進一步擴大其市場份額。我們持續的數碼轉型措施提升客戶及病人體驗的同時，進一步使本集團在競爭對手中脫穎而出，表現優於同業。本集團的相關基礎仍然穩固，並將全力以赴把握未來機遇。 歐洲市場業務 截至2025年12月31日止年度，歐洲市場錄得收益約18.9億港元，較去年增加約2.7億港元，此地理市場佔本集團收益總額50.5%。歐洲市場收益增加主要由於新產品的推出(例如數碼化義齒)及我們最先進的數碼化流程，推動銷售訂單量增加。 本集團已成為提供全面數碼化解決方案的先驅，範圍涵蓋多項微創及美容義齒解決方案以至口腔內部掃描儀及透明矯正器，本集團已準備好把握牙科行業數碼化趨勢加速帶來的機遇。本集團繼續透過所建立，重點為教育及數碼化且非常鄰近客戶的牙科生態系統解決方案，積極從國際及本地競爭對手取得市場份額；透過不同的境內及境外資源有效地滿足我們客戶的高期望。本集團一直致力並將繼續裝備好自己，為市場上的牙科領域提供最先進的數碼化解決方案。 北美市場業務 於截至2025年12月31日止年度，北美市場錄得收益約7.0億港元，較去年減少約5,570萬港元，此地理市場佔本集團收益總額約18.6%。 我們在北美地區的大部分業務包括MicroDental Laboratories, Inc.及其附屬公司(「MicroDental集團」)在本地製造的高端產品。雖然2025年對主動美容治療的需求仍然疲弱，然而我們的中央化數碼流程及對區內廣泛生產單位的網絡讓我們為北美客戶交出更高服務質素及營運效率。 我們位於美國、中國、越南及泰國等地的多元化供應基地，繼續在應對美國關稅的不確定性時帶來更大彈性－此為將我們與競爭對手作區分的優勢。雖然進口產品線的數碼化帶動大型市場個案的增長，然而2025年4月在美國實施的關稅帶來新的不確定性及為我們以進口為主的業務單位的銷售帶來緩慢增長。 大中華市場業務 截至2025年12月31日止年度，大中華市場錄得收益約6.2億港元，較去年減少約4,685萬港元，此地理市場佔本集團收益總額約16.5%。 中國內地市場面對帶量採購政策及價格激烈競爭延長的逆境，而於2025年下半年情況開始穩定。此亦導致中國內地牙科診所積極於香港推廣種植牙治療(香港患者就診人數明顯減少)。本集團有意退出低利潤分部，並專注於中及高價值客戶，確保本集團業務能夠長期及可持續獲利。 本集團對此市場的中長期前景感到樂觀，特別是在政府最新的採購相關措施中，預計(i)規範義齒價格及建立價格透明度，平衡中心點；(ii)讓本集團領先的品牌名稱及聲望成為客戶及顧客的主要考量；及(iii)讓本集團從其龐大生產團隊中得益及根據顧客或客戶有效分配資源的能力。 澳洲市場業務 截至2025年12月31日止年度，澳洲市場錄得收益約2.9億港元，較去年增加約2,438萬港元，此地理市場佔本集團收益總額約7.7%。澳洲的收益錄得增長，反映牙科行業數碼化趨勢帶動大量新的數碼化產品，以及收購Digital Sleep的收益貢獻，但部分被相較於截至2024年12月31日止年度，澳元兌港元貶值2.4%所抵銷。 透過我們不同的品牌(可提供境內及境外製造的產品)，憑藉涵蓋從經濟及標準至優質/精品等的多種價位，本集團能夠有效地滲透整個澳洲市場。我們投資於本地產能，以為客戶提供更快捷的服務，並可供選擇產品之生產地。本集團為澳洲市場最大參與者之一並為市場內主要企業牙科團體的首選供應商。 其他市場 其他市場主要包括泰國、印度洋國家、馬來西亞、台灣及新加坡。截至2025年12月31日止年度，該等市場錄得收益約2.5億港元，較截至2024年12月31日止年度增加約1.8億港元。此地理市場佔本集團收益總額約6.7%。其他市場的收益增加主要由於新收購的Hexa Ceram帶來的收益貢獻所致。 未來前景及策略 全球宏觀經濟環境仍然不明朗，地緣政治的緊張局勢及關稅的潛在變動繼續營造不利環境。然而，本集團的生產遍及全球各地，而全球分銷網絡讓我們在面對該等挑戰時享有獨特優勢。有別於依賴單一國家生產的一眾競爭對手，我們的營運遍佈中國、越南及泰國(包括新收購的Hexa Ceram)等地，讓我們面對挑戰時能夠進退有據，靈活應變。此策略連同我們快速適應當地市場環境的能力，使本集團降低風險，同時把握各地區的新興機遇。 牙科行業繼續展現卓越的適應力，在不可逆轉的人口趨勢下加以突顯，包括人口老化及人們對口腔健康的意識提高，持續帶動義齒的長期需求。本集團建基於2025年創記錄的表現而處於有利位置，能夠保持良好勢頭，同時進一步強化市場的領導地位。 行業數碼化勢不可擋，加快義齒行業的整合。我們處於轉型的尖端，目前數碼化解決方案個案佔總銷量約35至40%。我們的中央化數碼工作流程、有關口腔內部掃描儀的夥伴關係、專有的解決方案及全球教育中心有助提升營運效率、縮短處理時間及提供卓越的客戶體驗。有關措施創造高進入門檻，並將於未來數年繼續擴大利潤及增加市場份額。 在成功整合於2025年1月收購的泰國最大牙科實驗室Hexa Ceram及Digital Sleep Design(用於治療阻塞性睡眠窒息症的專利尼龍口腔矯正器)後，我們在東南亞地區的影響力及專業能力已經大幅提升。是次擴張連同我們位於美國、中國、越南及泰國等地的多元化供應基地，讓我們在應對潛在的貿易及其他地緣政治風險時帶來更大彈性，同時支持區內快速交付。 展望將來，本集團仍然致力透過多角度方針強化其全球領導地位。我們將繼續尋求具針對性的收購、合營企業及夥伴關係，以擴大及補充我們所提供的產品，特別是我們高增長的透明矯正器TrioClear，同時加強我們的分銷及銷售網絡。我們在大型生產設施、AI、自動化、研發及數碼創新方面的持續投資，使效率大幅增高，從而確保我們一直處於行業尖端。 關於現代牙科集團 現代牙科集團有限公司 (股份代號: 03600.HK) 為全球領先的義齒器材供應商、經銷商和顧問，專注於發展迅速的義齒行業為客戶提供定制式義齒。我們的產品組合大致可分為三類﹕固定義齒器材，例如牙冠及牙橋；活動義齒器材，例如活動義齒；及其他器材，例如正畸類器材、透明牙套、運動防護器及防鼾器。 現代牙科集團擁有多個備受稱許的全球品牌，包括西歐的Labocast、Permadental及Elysee Dental、中國的洋紫荊牙科器材、香港的現代牙科器材、美國的Modern Dental USA及MicroDental、澳洲及新西蘭的Modern Dental Pacific、新加坡的Modern Dental SG、臺灣的 Modern Dental TW、馬來西亞的 Apex Digital Dental及泰國的Hexa Ceram等。我們提供穩定和優質的產品及卓越的客戶服務，令這些公司品牌能茁壯成長。我們於全球超過 28個國家擁有超過 80 家服務中心及服務逾 35,000 名客戶。



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