九方智投控股有限公司經調整溢利破10億大關 增長1.9倍「科技+投研」雙輪驅動成效顯著 海外佈局開啟全球化新局

摘要：

- 總訂單金額約為人民幣3,955.0百萬元，較同期的約人民幣3,505.9百萬元增加約12.8%。

- 總收益約為人民幣3,430.1百萬元，較同期的約人民幣2,306.0百萬元增加約48.7%。

- 股東應佔溢利約為人民幣921.8百萬元，較同期的約人民幣272.4百萬元增加約238.5%。

- 非香港財務報告準則下經調整年內溢利（剔除以股份為基礎的薪酬開支）約人民幣1,022.5百萬元，較同期的約人民幣350.5百萬元增加約191.8%。

- 董事會建議派發末期股息約168.5百萬港元，即每股0.36港元（現金），建議末期股息須待股東於股東週年大會上審議及批准。

香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 九方智投控股有限公司（「九方智投控股」或「公司」；及其附屬公司統稱「本集團」或「我們」）欣然宣佈截至2025年12月31日止年度（「2025年」或「報告期內」）之綜合年度業績。報告期內，本集團踐行「科技＋投研」雙輪驅動戰略，錄得良好業績表現。基於強勁的現金流與盈利表現，董事會建議派發末期股息每股0.36港元，連同已派發的中期股息，全年累計派息總額約407.4百萬港元，積極回報股東支持。

財務表現強勁 盈利能力大幅提升

報告期內，本集團持續推進產品創新、AI應用及投研能力建設，帶動整體業務穩健增長。年度總收益達人民幣3,430.1百萬元，同比增長48.7%；毛利達人民幣2,821.0百萬元，同比增長48.9%，毛利率維持在82.2%的高水平，反映本集團業務模式具備良好的規模效益及盈利質量。

盈利表現方面，股東應佔溢利同比大幅上升238.5%至人民幣921.8百萬元。若剔除以股份為基礎的薪酬開支，按非香港財務報告準則計算的經調整年內溢利達人民幣1,022.5百萬元，同比增長191.8%，顯示公司戰略執行持續見效，並具備良好的市場應變能力。

本集團始終重視股東回報，建議派發2025年度末期股息每股0.36港元，派息總額約168.5百萬港元。連同已派發的中期股息約238.9百萬港元，本集團2025年全年派息總額約為407.4百萬港元。穩健的派息政策充分反映集團充裕的現金儲備，以及對未來發展前景的堅定信心。

持續優化產品矩陣 推動多元化服務體系建設

報告期內，本集團持續構建多元化產品矩陣，圍繞不同客群需求不斷豐富產品組合。VIP產品（股道領航、超級投資家）穩步迭代，新增多款量化及AI產品，並上線7×24小時AI智能客服，進一步提升服務效率；直播體系亦全面升級，場次同比增加36%，日均總UV超過10萬。

依託「硬件＋AI＋內容＋服務」一體化方案，「易知股道」AI股票機於報告期內淨銷量超7.5萬台，用戶使用時長及黏性均保持良好水平；「九爻股」累計推出80餘款輕量化產品，將專業投研能力轉化為標準化產品，有效降低個人投資者參與門檻；「九方智投APP」則實現由工具向平台的戰略轉型，報告期內月活用戶同比增長超40%，30日留存率維持在50%以上，整體用戶黏性持續提升。

此外，本集團進一步完善產品矩陣，推出「決策大師」及「星級服務」兩大新產品，填補中端產品空缺，跑通交易鏈路。其中，「決策大師」聚焦AI＋題材、價投及量化三大投研模組，協助個人投資者提升自主決策能力；「星級服務」則聯動券商及合作夥伴，打造「工具—服務—交易」一體化生態閉環，報告期內服務用戶規模超過5萬。

以科技創新為核心 全力邁向「投顧智能體2.0」

本集團視創新和技術研發為核心驅動力，全速推進全面「數智化」戰略，深耕證券領域「人工智能+」應用，全力邁向「投顧智能體2.0」時代。報告期內，研發投入約人民幣356百萬元，研發人員達624人，較同期增長約42.8%；在人工智能、大數據及產品功能等領域共擁有軟件著作權及專利158件，同比新增22件。

自研的「九方靈犀」大模型助手V3.0通過中國信息通信研究院大模型助手功能完備性測試，成為證券行業首個獲此認證的大模型應用。報告期內，該產品服務客戶約66.4萬人，累計服務達2,258萬次；智能投顧數字人「九哥」服務客戶約60萬人，累計服務超1,900萬次。公司亦推出診股智能體4.0智能體工具、AI小策問答助手，構建了覆蓋業務全流程的智能合規風控平台，逐步將AI能力深度賦能各大業務核心場景並形成規模化應用。

為進一步強化技術基礎，本集團設立科技子公司九方智擎並入駐全國首個大模型創新生態特區「模速空間」，作為集團AI技術核心載體，搭載原生服務技術體系，推動AI在投研、投教、風控等場景深度落地。

以深度投研為基石 堅持買方投顧 深化「1+N」投研體系

本集團持續深化「1個研究所，N條業務線」投研體系，以九方金融研究所為投研中樞，推動專業能力滲透至業務全流程。研究所目前已建立以首席經濟學家肖立晟博士為核心，聯動4名專家、8名超級IP及128名專業人員組成的金字塔式團隊。截至報告期末，本集團擁有576名具備證券投資顧問資格及2,628名具備證券業資格的員工，專業團隊規模及結構均保持行業領先。

報告期內，研究所完成上市公司、行業論壇及券商策略會等調研超300場，研究覆蓋約2,000家上市公司，並深度跟蹤其中1,500家；全年累計撰寫約1,200篇深度報告，並開發45套專題課程，總時長達2,000分鐘，持續鞏固買方投顧專業能力。

多維全域流量運營 拓展業務增長新維度

本集團以AI技術為核心驅動力，將MCN精細化流量運營定位為連接用戶與業務的核心樞紐，構建「公域MCN＋私域＋自有APP」三位一體、協同聯動的全域流量體系。技術層面，公司深度應用AIGC重構內容生產，從人工創作轉向「人機協同」，並搭建起「投放數據－模型訓練－運營自動化」的數據飛輪。報告期內，本集團持續鞏固線上短視頻直播平台的領先運營優勢，搭建多平台協同流量矩陣，打造多層次優質內容生態。同時創新探索AI股票機電商模式與APP應用市場，推動流量運營與產品特性深度適配。

展望未來

九方智投控股董事會主席及首席執行官陳文彬先生表示：「2025年，我們始終堅持『科技＋投研』雙輪驅動策略。我們不僅實現了業績的跨越式增長，更成功引領行業邁向『投顧智能2.0』時代。基於人工智能與大數據技術，我們研發了九方智能投顧數字人、九方靈犀、九方智研等AI產品，實現了行業領先的創新實踐與場景應用，助力用戶完成從『認知提升』到『決策優化』的關鍵轉化。同時，我們將專業的投研能力轉化為觸手可及的輕量化服務，實現了由『工具向平台』的戰略轉型。我們貫徹理性投資、價值投資和長期投資理念，幫助客戶構建正確的投資觀。

未來，本集團將聚焦四大戰略維度：第一，深化AI全場景賦能，加速投顧智能體迭代與C端商業化落地，驅動公司全面數智化轉型；第二，充分利用方德證券、方德資本牌照資源優勢，深化全球化戰略佈局，輸出九方核心模式，加速海外業務拓展，並推進數字資產相關牌照升級與戰略投資，完善數字資產基礎設施搭建；第三，強化產品力驅動多元協同，深化與券商等持牌金融機構的合作，構建涵蓋投前、投中、投後的服務閉環；第四，持續優化客戶經營體系，透過全域化流量佈局深挖流量價值，實現客戶長效留存。我們致力于让投資理財變得更簡單、更專業、提升投资理财的幸福感。」

關於九方智投控股有限公司

九方智投控股有限公司作為新一代股票投資助手，面向廣大個人投資者提供股票投資工具、證券投資顧問、投資者教育等服務，相繼推出股票行情軟件、AI股票機、股道領航、超級投資家、九爻股等產品。該公司通過「科技＋投研」模式，基於人工智能（AI）與大數據技術研發九方智能投顧數字人、九方靈犀、九方智研等AI產品，實現行業創新實踐與場景應用。

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