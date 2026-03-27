受邀參加中關村論壇！百望股份以Tax Swift打造全球貿易的"合規路由器"

香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 近日，2026中關村論壇年會在北京隆重舉行。作為國家級科技創新交流合作平臺的重要參與者，百望股份受邀出席本次國家級科技創新交流盛會，並在"東盟創新合作發展論壇"中發表了重磅主題演講。

論壇上，百望股份聚焦跨境貿易合規痛點，推介全球智能稅務合規平臺Tax Swift。它內置百望自研的AI稅務引擎、百望指數與國家適配器，依托覆蓋全球的稅務規則知識庫，動態監控、AI分析、自動更新，打造起全球貿易的"合規路由器"，為國際經貿合作注入合規新動能。

論壇聚焦科技創新，跨境合規成全球貿易核心命題

2026年中關村論壇年會，是經國務院批准、以"科技創新與產業創新深度融合"為年度主題，由科技部、國家發展改革委、工業和信息化部、國家國資委、中國科學院、中國工程院、中國科協和北京市政府共同主辦。大會匯聚了100多個國家和地區的全球頂尖科學家、企業家及國際組織代表，上千名嘉賓共同搭建起中國與世界科技創新交流的橋梁。

作為本次中關村論壇的重要平行論壇，東盟創新合作發展論壇聚焦中國與東盟科技創新協同、產業融合發展、跨境貿易便利化等核心議題，匯聚東盟各國政、產、學、研各界代表，交流研判破解區域經貿合作中的共性難題。

在主題演講環節，百望股份圍繞著"AI賦能中企出海：構建全球化合規新底座"展開了深度分享。當前，全球貿易一體化進程不斷加快，跨國經營的業務蓬勃發展，但稅務合規難題始終是制約全球貿易高效推進的關鍵瓶頸。

尤其是東盟這樣的活力經濟體，區域內各國經貿往來頻繁，跨境交易規模持續攀升，市場主體對於交易效率、交易合規有著更高的需求和更迫切的期待，而區域內各國稅務政策、技術標准的差異，卻成為了制約中國-東盟跨境貿易提質增效的重要因素。

從實踐來看，國際貿易稅務合規難題呈現多元化、複雜化態勢：

- 語言與格式壁壘凸顯，不同標准、規範讓企業票據解讀成本高、理解易出偏差；

- 各國財稅政策碎片化嚴重，差異性的稅種、稅率、申報流程，讓企業難以精准掌握；

- 技術標准不統一，系統接口、數據傳輸缺乏規範，各類操作繁瑣且效率低下；

- 跨境交易鏈條長、涉及主體多，企業難以實現全流程風險檢測；

這些難題不僅增加了企業跨境經營的成本，更成為制約企業融入全球產業鏈、拓展國際市場的關鍵瓶頸。百望股份的Tax Swift平臺，正是破解合規困境、保駕跨境貿易的全新技術創新，尤其為中國-東盟跨境貿易合規發展提供了高效可行的思路。

Tax Swift重磅亮相，全鏈路一站式賦能國際貿易合規

作為百望股份的深耕全球稅務合規領域、布局國際化市場的核心成果，Tax Swift一次適配，就可幫助企業構建起覆蓋"票據處理-納稅申報-風險管控"的全鏈路跨境稅務合規服務體系：

一是全球AI全鏈路票據處理能力，可打破語言與格式壁壘。

國際化引擎、發票引擎、稅務引擎與國家適配器，四重引擎自動協同運轉，完成智能算稅、智能識別等，一套架構適配全球業務場景。企業無需手動幹預任何細節，即可完成多語言、多幣種、多時區的票據管理工作，完美適配東盟各國票據規範與業務場景。

二是全球AI一鍵申報，打通跨境稅務申報便捷通道。

Tax Swift現已與20多國國稅局直連，全球稅務規則知識庫動態更新、AI分析引擎自動掃描規則變化，聯動發票識別引擎與全球交易計稅規則引擎實時響應，將全球申報工作壓縮成一個動作：一鍵登錄，自動填飽，實時同步狀態，可大幅提升東盟跨境貿易稅務申報效率。

三是全球AI稅務顧問，提供全周期政策支撐。

平臺內置超3萬條國際財稅規則，覆蓋200+國家稅種與費金，通過實時聯動發票引擎與稅務引擎，實現AI自動解讀、自動更新，及時識別和處置異常變化，幫助企業精准把握區域政策動態、規避合規風險，尤其針對東盟各國稅務政策的更新與調整實現實時響應。

三大AI能力模塊的協同運作，為企業建立起全球合規洞察的能力，構築起清晰可控的合規管理邊界。

當前，全球貿易格局深度調整，合規已成為企業跨境經營的核心競爭力，百望股份"貿易無國界、納稅有主權"的理念，精准契合了出海企業的合規需求。

依托全球化戰略布局，百望股份持續推進TaxSwift產品迭代落地，自2025年8月啟動以來，產品已完成1.0版本全球電子發票布局，並在2026年加速海外數據中心與算力中心部署，加速東南亞、歐盟、中東等區域市場的拓展，向著建設覆蓋80+CTC國家的全球AI票稅合規平臺快速演進。

而東盟作為百望股份全球化出海的先鋒陣地，憑借區域內旺盛的跨境貿易合規需求，成為 Tax Swift 落地應用的核心市場，已有眾多企業與百望股份達成深度合作，其中越南、新加坡、印度尼西亞等東盟國家的企業、高校更是與百望攜手，共同探索跨境稅務合規的數智化解決方案，讓 Tax Swift的技術能力與服務體系更好地適配東盟市場需求。

依托中關村論壇及東盟創新合作發展論壇的開放平臺，更多國際嘉賓尤其是東盟各國代表，對百望股份的數智解決方案有了進一步了解。深耕財稅數智領域十餘年，百望股份已經累計處理發票數量逾260億張，對應交易總額高達1188.0萬億元，服務的納稅人識別號數量更是突破了9640萬家，這些豐富的實踐經驗與數據智能領域的深厚沉澱，贏得了與會嘉賓產生了高度關注與廣泛認可。

未來，百望股份將持續深化Tax Swift平臺的迭代升級，重點打磨適配東盟市場的產品能力與服務體系，打造一流的全球稅務合規智能體平臺，進一步拓展全球服務範圍，幫助更多跨境經營的國際企業開拓發展、贏得未來！

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network