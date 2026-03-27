雲知聲首份年報！2025營收大增近三成 下半年虧損大幅收窄超九成 盈利在望 邁向原生智慧體新征程！

香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 3月26日，雲知聲（09678.HK）發佈截至2025年12月31日止年度的經審核全年業績，展現上市後首份成績單強勁的增長動能與持續優化的財務結構。

營收結構持續優化，下半年增長提速

2025年全年，雲知聲實現總營收12.1億元人民幣，同比增長29%。其中，下半年收入同比增長33%，達8.1億元。

值得關注的是，公司大模型業務全年收入6.1億元，同比增長超10倍。尤其是下半年，該業務貢獻收入約5億元，為上半年規模的5倍，顯示出強勁的規模化落地能力。

虧損大幅收窄，盈利路徑日漸清晰

在營收高速增長的同時，公司虧損狀況顯著改善。2025年下半年，公司淨虧損同比收窄84%，經調整後虧損同比收窄92%，接近盈虧平衡點，反映出公司在成本控制與運營效率方面的持續優化。

同時，公司的部分經營指標也得到明顯改善。經調整營業費用率較去年同比大幅下降10%，銷售費用不升反降，佔收入比重僅為5.4%，費效比提升明顯。從數據端來看，2025年公司人均產值為252萬元/人，相較24年的202萬元同比增長25%，人均創效能力持續領跑行業，直觀彰顯了公司技術驅動、精益運營的核心優勢。

雙輪驅動戰略落地，智慧醫療與智慧生活齊頭並進

2025年，在技術突破與政策紅利的雙重驅動下，全球人工智能市場需求持續升溫。雲知聲堅持「強基模+深應用」戰略，持續夯實全模态技術底座，推動自研大模型矩陣在醫療、語音、OCR等領域的全球影響力不斷提升。

在商業化層面，公司以AI原生組織推動業務落地，智慧醫療與智慧生活雙輪驅動戰略成效顯著。報告期內：

智慧生活業務實現收入9.68億元，同比增長30.8%。其中，智慧交通業務同比增長近40%，目前，已在青島、寧波、深圳、南寧等10餘個城市落地基於山海大模型的智能體應用。此外，AI芯片累計出貨量突破1.1億顆，進一步驗證公司在終端AI產品的規模化能力。

智慧醫療業務實現收入2.44億元，同比增長22.3%，客單價同比增長53.2%。2025年，合作的醫院中超70%為三級醫院，且超過三分之一客戶已經連續合作三年以上；而基於醫療大模型的病歷錄入與生成產品已在某頭部三甲醫院單院區實現全年病歷生成同比增長10倍；商業保險智能體平台案件處理量同比增長37倍；與頭部保險集團的深度合作中，控費率水平有效提升至約20%，相較傳統審核方式實現超10億元級別的增量成本管控，全面賦能保險機構在醫療風控領域的精細化運營。

持續加碼研發，夯實技術護城河

為鞏固行業領先地位，2025年公司持續在技術端大力投入，全年研發費用超3.8億元，佔經調整三費的75%；研發人員佔比達69%。持續的研發投入在多個技術領域取得突破，如在MedBench 4.0評測中，公司一舉斬獲「醫療智能體」「醫療大語言模型」「醫療多模态大模型」三項技術範式第一，榮膺「三冠王」。

未來展望：深耕技術底座，拓展應用邊界

展望未來，雲知聲將繼續深化「強基模+深應用」戰略。技術層面，公司將持續加大對基座大模型的戰略性投入，力爭保持全球一流水平；應用層面，將以MaaS（模型即服務）與智能體的規模化拓展為核心增長引擎，推動智慧生活與智慧醫療業務的指數級增長。同時，公司正積極探索以API調用、Token計費等模式構建經常性收入體系，並將C端產品機會作為第二增長曲線，進一步拓展商業化邊界。

2026年第二季度，雲知聲將推出面向編程和辦公的原生智能體大模型，並預計能實現智能密度和Token生產效率的倍增。

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