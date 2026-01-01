中集集團2025年營收達1566億元 經營性現金流大幅增長近100%至185億元



財務摘要 人民幣（億元） 截至12月31日止12個月





變動 2025年 2024年 營業收入 1566.11 1,776.64 -11.85% 營業利潤 28.42 65.53 -56.64% 稅前利潤 28.16 65.95 -57.30% 毛利 194.95 222.47 -12.37% 毛利率 12.45% 12.52% -0.07pct 淨利潤 13.37 41.95 -68.12% 歸屬于母公司股東及其他權益持有者的淨利潤 2.21 29.72 -92.57% 經營活動產生的現金流量淨額 185.14 92.64 99.86% 每股派息（元/股，含稅） 0.179 0.176 N/A 派發現金紅利（含稅） 9.39 9.45 -0.60% 業績亮點 1.經營底盤穩健，高品質發展韌性凸顯：2025年集團實現營業收入人民幣1566.11億元，淨利潤人民幣13.37億元，毛利率維持12.45%，海內外營收結構均衡。 2.現金流與財務品質雙改善，抗風險能力顯著增強：經營活動現金流淨額大幅增長99.86%至185.14億元，期末貨幣資金餘額243億元；有息債務規模同比縮減47億元至人民幣344億元、淨利息費用同比下降約7.3億元，財務結構持續優化。 3.現金分紅+回購雙管齊下，全力回報投資者：2025年擬每股派現金人民幣0.179元(含稅)，疊加年內推出的H股、A股多輪回購計畫，2025年度公司擬分紅及已回購金額合計達到人民幣18.52億元。 4.能源相關業務盈利能力大幅躍升，成為集團重要增長極：海洋工程分部、金融資產管理分部(主要為鑽井租賃)淨利潤合計增長約12.12億，能源化工及液態食品分部增長3.08億。其中，海洋工程分部毛利率大幅提升5.72個百分點至14.83%。海洋工程、能源化工及液態食品在手訂單分別達50.9億美金及297.5億人民幣，部分船廠排產至2030年。 5.物流相關業務穩固集團"壓艙石"作用：期內，集裝箱、道路運輸車輛等業務受匯率及週期波動影響，毛利率及盈利有所承壓，但基本盤穩健，行業競爭優勢持續鞏固，集裝箱標準幹箱、冷藏箱、化工罐箱、半掛車等核心產品連續多年保持全球第一。 6.關鍵業務取得技術與訂單雙突破，競爭力獲高度認可：高端海工裝備領域，中集來福士攻克海工行業最複雜產品FPSO/FLNG，成為中國唯一一家擁有雙專案EPCI總包能力的企業；模組化資料中心領域，同時為超過300MW的行業客戶提供預製化資料中心的技術與製造交付服務，引領算力基礎設施新變革。 香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（簡稱"中集集團"或"集團"，股份代號：000039.SZ/02039.HK）欣然公佈截至2025年12月31日止12個月（"期內"）之經審核全年業績。 中集集團管理層表示，2025年，全球百年變局加速演進，世界經濟在波折中展現韌性。置身于機遇與挑戰並存的時代洪流，集團緊緊圍繞"構建增長新動能、聚力高品質發展"主基調，不僅穩住經營基本盤，更以前瞻性戰略深化能源業務佈局，取得豐碩成果。2025年全年，集團實現營業收入人民幣1566.1億元，淨利潤達人民幣13.4億，公司經營活動產生的現金流量淨額大幅增長99.9%至185.1億元，資產結構持續優化，抗風險能力持續增強。 特別地，為真情回饋廣大投資者，中集集團2025年擬向全體股東每1股份派現金股利人民幣0.179元（含稅），此次合計擬派發現金紅利人民幣9.39億元（含稅）；同時，中集集團於2025年度已實施的股份回購金額累計達9.13億人民幣，兩者合計總額達到18.52億元。 主要板塊經營表現（人民幣億元） 2025各項指標 營業收入 占總營收比重 毛利 占總毛利比重 毛利率 淨利潤 集裝箱製造 430.09 27.46% 57.55 29.52% 13.38% 18.82 道路運輸車輛 201.78 12.88% 32.06 16.45% 15.89% 9.27 能源、化工 液態食品裝備 271.92 17.36% 40.24 20.64% 14.80% 10.40 海洋工程 179.38 11.45% 26.60 13.65% 14.83% 10.57 物流服務 267.93 17.11% 16.70 8.57% 6.23% 3.64 空港與物流裝備、 消防與救援設備 76.19 4.86% 15.14 7.76% 19.87% 2.64 以上主要板塊 1427.29 91.12% 188.29 96.59% 13.19% 55.34 核心業務表現 一、在物流領域 集裝箱製造方面: 期內，雖受美國關稅政策擾動與地緣政治衝突等供應鏈負面因素影響，全球商品貿易仍展現出較強韌性，區域內貿易、亞歐及新興市場航線成為增量主力。與此同時，紅海繞行、港口擁堵、航運環保要求及貿易路徑複雜化等因素，降低了集運效率，從底層推升實際需求，全球集裝箱保有量進入新的結構性階段。綜上，2025年集裝箱新箱整體需求仍保持較好水準，高於過去十年均值。 報告期內，集團集裝箱製造業務產銷量同比有所回落，符合行業整體預期，但仍舊保持全球第一。其中乾貨集裝箱累計銷量222.49萬TEU（去年同期：343.36萬TEU），同比下降35.2%；冷藏箱累計銷量20.82萬TEU（去年同期：13.86萬TEU），同比增長50.2%。期內，集裝箱板塊實現營業收入430.09億元，淨利潤18.82億元，毛利率略有下降至13.38%。 物流服務業務方面: 期內，該業務實現營業收入人民幣267.93億元，同比下降14.64%；淨利潤為人民幣3.64億元，同比下降16.65%，符合行業趨勢變化。中集世聯達主動調整業務架構，整合業務資源，期內海運業務自攬貨量同比增長6%，港口物流業務的二手箱交易、倉儲分撥創歷史新高，行業物流業務聚焦新能源、汽車、工程項目等重點領域鞏固細分優勢。2025年，中集世聯達在中國國際貨運代理協會發佈的"貨代物流企業綜合榜"中連續3年位列前五。 道路運輸車輛方面: 期內，中集車輛實現收入人民幣201.78億元，同比下降3.91%；實現淨利潤人民幣9.27億元，同比下降14.29%。國內市場方面，"星鏈計畫"重塑組織運營模式，中國半掛車業務營業收入同比增長14.65%，毛利率同比提升3.3%。海外市場方面，全球南方市場業務延續高品質增長，期內營收規模達30.9億元，同比增長17.7%，銷量同比大幅提升29.1%，毛利率同比提升1.3個百分點。DTB業務銷量和營收穩健增長,上裝產品總計28,570台，整體收入達人民幣31.84億元，同比增長4.97%，核心產品市場佔有率進一步提升。同時，持續積極擴展新能源產品的研與銷力度，全面構建EV-RT生態圈，深度推進純電動頭掛列車的戰略發展。 空港與物流裝備、消防與救援設備方面: 得益於優質訂單釋放結轉，期內實現營業收入人民幣76.19億元，同比增長5.92%；實現淨利潤人民幣2.64億元。空港裝備成功交付西安咸陽國際機場、土耳其安塔利亞機場及蘭州機場等智慧登機橋專案，亦憑藉自主研發的創新裝配式固定橋，中標南寧機場二期、杭州機場T2/T4連廊兩大重點專案；物流裝備交付國內化工行業石化煉化專案一體化項目配套自動化立體倉庫；消防與救援設備業務推動國產製造海外突圍，同時重點佈局智慧消防與無人消防車前沿領域。 二、在能源領域 能源、化工及液態食品裝備業務方面，實現營業收入人民幣271.92億元，同比上升6.31%；淨利潤大幅增長42.15%至人民幣10.40億元。其中，中集安瑞科實現營業收入人民幣263.26億元，同比增長6.3%。 具體來看，清潔能源分部水上與陸上業務同步發力，在高壓、低溫等關鍵裝備的市場持續獲得領先份額，同時精准抓住天然氣在水陸交通、發電等領域的應用增長機遇，同時積極開拓特種工業氣體設備在高新科技產業的新興增長空間。2025年，該分部新簽訂單達222.29億元，創歷史新高，其中水上清潔能源相關業務截至2025年底在手訂單超人民幣190億元，造船業務已排產至2028年。報告期內成功投產第二個焦爐氣綜合利用項目——淩鋼一期項目、建成國內首個量產生物甲醇項目並實現投產；化工環境分部市場份額穩居首位，醫療設備部件業務、後市場服務業務保持穩健增長。截至2025年年末的在手訂單同比增長36.27%至12.76億元，為後期發展提供較好保障；液態食品分部盈利能力穩健，毛利率較同期提升至21.7%。 海洋工程方面，主要經營主體中集來福士成功實現從"建造主導"向"設計+建造+集成"一體化服務的戰略轉型，國內市場穩居領先，躋身國際海工市場重要新生力量。報告期內實現營業收入人民幣179.38億元，同比增長8.35%；淨盈利人民幣10.57億元，成集團第二大盈利板塊。得益於全球海工市場復蘇，以FPSO/FLNG為代表的高端油氣裝備需求強勁，同時全行業正加速向綠色化與智慧化轉型，新能源裝備訂單保持穩定增長。年內，公司新簽合同訂單12.0億美元，包括12+8條集裝箱支線船、2條海工特種船及其它模組訂單。截止2025年底，海洋工程板塊累計持有在手訂單價值50.9億美元，其中油氣、特種船訂單占比約為7:3，其中龍口基地已排產至2030年。 海工資產運營管理業務方面，公司持續發揮現有專案經驗和業務能力，借助優異的海工平臺運營管理能力，提高資產上租率。報告期內，第六代半潛鑽井平臺"仙境煙臺"完成續租簽約；超深水半潛鑽井平臺"藍鯨一號"與國際客戶簽署新租約；半潛式起重/生活平臺"Blue Gretha（原華電中集01）"與國際客戶簽署新租約；其他多座平臺也在通過多種管道積極參與市場招標，尋求資產處置及租賃等業務機會。報告期內，上租半潛鑽井平臺及自升式鑽井平臺的平均日費率均實現同比增長。 未來發展和展望 集團管理層表示："2026年是‘十五五’規劃開局之年，集團將以全新升級的品牌標誌為起點，緊緊圍繞‘固本強基、開拓創新、提質增效’，以更加積極主動的戰略姿態，在複雜變局中育新機、開新局，努力建設‘高品質的、受人尊敬的世界一流企業’。" 關於中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 中集集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，產業集群主要涵蓋物流領域及能源行業領域，龍頭市場地位持續鞏固。在物流領域，本集團仍然堅持以集裝箱製造業務為核心，孵化出道路運輸車輛業務、空港與物流裝備/消防與救援設備業務，輔之以物流服務業務及迴圈載具業務提供物流專業領域的產品及服務；在能源行業領域，本集團主要從能源/化工/液態食品裝備業務、海洋工程業務方面開展；同時，本集團也在不斷開發新興產業並擁有服務本集團自身的金融及資產管理業務。作為一家為全球市場服務的多元化跨國產業集團，中集在亞洲、北美、歐洲、澳洲等地區擁有300余家成員企業，共擁有4家上市公司，客戶和銷售網路分佈在全球100多個國家和地區。2025年，本集團業績實現營業收入人民幣1566億元，位列2025《財富》中國500強榜單第154名。在集裝箱標準幹箱、冷藏箱、化工罐箱、半掛車等核心產品領域連續多年保持全球第一。如欲獲得更多資訊，請流覽https://www.cimc.com/。



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