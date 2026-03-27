城建設計公佈2025年業績：收入75.27億元 綜合毛利率提升至19.85%

香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 2026年3月26日，北京城建設計發展集團股份有限公司（"本公司"或"公司"，簡稱"城建設計"，股票代碼：1599.HK）董事會（"董事會"）欣然公佈本公司及其子公司（合稱"本集團"）截至2025年12月31日止年度（"2025年度"或"報告期"）的經審計業績。

2025年，公司面對市場持續下行壓力，緊緊圍繞高質量發展，迎難而上、實幹擔當，聚焦主責主業，推動全產業鏈協同發力，階段性完成了"十四五"規劃主要目標任務，為新征程加快發展積蓄了強勁動能。截至2025年12月31日止年度，本集團實現收入為人民幣75.27億元。本集團實現淨利潤為人民幣5.36億元，同比上漲1.52%。綜合毛利率19.85%，同比上漲1.77%。

核心主業與新興領域協同發力，高端諮詢品牌效應顯現

設計、勘察及諮詢板塊為本集團的傳統和主營核心業務，報告期內，本集團軌道交通領域中標成都27號線二期、廈漳泉城際鐵路（廈門段）等重點項目；既有線改造市場成效顯著，中標北京、南京、哈爾濱、長春、瀋陽等一批代表性項目，市場份額保持領先；高端諮詢品牌效應持續顯現，成功承擔了香港鐵路標準、北京三期線網技術標準等標杆項目，專業服務能力穩步提升；境外業務紮實推進，在香港、新加坡、安哥拉、哈薩克斯坦、哥倫比亞持續獲取訂 單，新簽合同額突破人民幣1億元；民建、市政設計走特色化發展之路，在居住建築、大型TOD、校園、道路等傳統領域精耕細作，積極向展陳、城市更新、水環境治理領域延伸佈局。截至2025年12月31日止年度，本集團設計、勘察及諮詢板塊業務收入人民幣40.89億元。其中城市軌道交通工程板塊收入人民幣29.38億元，工業與民用建築和市政工程板塊收入人民幣11.51億元。

本集團工程承包業務板塊專注於服務城市軌道交通建設項目和相關基礎設施建設項目，2025年，本集團中標北京軌道交通R4線一期北段01標、03標、M101線05標、市郊鐵路東北環線03標等項目，進一步鞏固了北京核心市場，在手工程承包項目主要集中在北京、廣州、重慶、烏魯木齊及青島等城市。截至2025年12月31日止年度，本集團工程承包業務板塊實現收入人民幣34.38億元。

新建項目與存量改造雙線發力，中標額突破81億元，在手訂單儲備充足

2025年，軌道交通行業面臨市場持續下行、招標規模顯著縮減、行業競爭加劇及宏觀經濟形勢不確定性增強的局面，公司始終全力以赴力爭中標軌道交通新建項目，尤其注重穩固北京區域市場份額。在守住基本盤的同時，積極佈局既有線改造、城市更新、能源、數字化及智慧等其他高潛力板塊，以應對市場變化並提升抗風險能力。截至2025年12月31日，公司中標金額人民幣81.71億元，其中設計、勘察及諮詢業務板塊中標人民幣26.39億元，工程總承包板塊中標人民幣55.32億元。報告期末公司在手合同額為人民幣251.43億元。

2026年展望：錨定"十五五"開局，推動高質量發展

2026年是"十五五"開局之年，面對深刻變化的市場形勢和艱巨繁重的發展任務，我們要積極把握戰略機遇，主動適應行業發展新格局，以穩中求進為總基調，以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，錨定打造"以設計為引領的城市建設綜合服務商"戰略目標，確保"十五五"開好局、起好步。

有關城建設計

北京城建設計發展集團股份有限公司（股份代碼：1599.HK）是國內第一家以城市軌道交通設計諮詢為引領的H股上市企業。公司前身是北京城建設計研究總院成立於1958年，是為中國首條地鐵北京地鐵1號線的勘察設計而成立。擁有國內設計勘察行業最高資質—綜合甲級資質。作為行業龍頭和市場規範的制定者，公司由成立至今仍保持市場佔有率第一的位置。基本業務涵蓋投融資、勘察設計諮詢、工程總承包、科技產業化、運營管理的城市軌道交通全產業鏈。公司市場覆蓋了全國已批復軌道交通建設規劃城市的80%，業務拓展到了國內近70個城市，在50多個城市擁有分支機構。

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