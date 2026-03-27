心瑋醫療2025年業績：淨利潤8334萬元 扭虧為盈

香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 2026年3月26日，心瑋醫療（06609.HK）公佈了2025年業績公告。2025度，公司收入4.08億元，同比增長46.9%，淨利潤8334萬元，較上年度虧損約1362萬元實現重大扭虧為盈。這一轉變主要由於公司在缺血性卒中、出血性卒中及介入通路三大業務板塊均實現了收入的快速增長，同時公司的經營效率進一步提升。

2025年，公司的缺血性卒中業務收入同比增長31.8%，主要由於：(1)公司具有差異化競爭優勢的顱內血栓抽吸導管得到臨床的廣泛認可，大腔抽吸及級聯抽吸技術(CATCH)被納入《急性缺血性卒中血管內治療技術中國專家共識2025》，產品進入超過450家醫院使用，收入規模快速提升；(2)成熟產品在納入集采後，銷量快速增長。

在出血性腦卒業務中，公司已構建完整動脈瘤治療解決方案。公司的顱內支架（獲NMPA創新醫療器械認定）在首個商業化年度累計進入約500家醫院使用，帶動栓塞彈簧圈的市場份額快速提升。同時，公司的血流導向裝置於2025年獲NMPA批准上市，實現臨床推廣和應用。基於前述原因，公司的出血性卒中業務收入在2025年同比增長223.2%。

在介入通路業務中，公司的明星產品血管封堵器累計進入超過1800家醫院使用，年終端醫院臨床使用量超過20萬條，在2025年實現單產品收入過億。與此同時，公司正推動第二代血管封堵器的開發和商業化，以繼續擴大市場份額。

公司的毛利率從2024年度的65.4%提升至2025年的70.9%，主要由於高毛利創新產品的收入占比提升，以及公司持續推動的生產工藝改進、供應鏈優化等降本措施的有效實施。不斷完善的產品佈局以及持續的降本增效工作，使公司在面臨激烈的市場競爭情況下，仍能保持優質的產品品質及突出盈利能力。公司在業務規模擴大的同時，費用控制效果顯著，銷售及管理費用率較2024年相比從49.6%降至45.8%。

報告期內，公司發生研發費用人民幣4076萬元，主要用於神經介入醫療器械及腦機介面等創新產品的開發。截至目前，公司已取得以下各項進展：

(1)在缺血性卒中領域，公司已取得顱內血栓抽吸導管、取栓支架及配套通路產品的註冊證。公司的自膨式顱內藥物洗脫支架已完成對照臨床試驗，註冊申請已獲NMPA受理。根據公開信息查詢結果，目前全球未有類似產品獲批上市，公司在此類產品的研發進度上領先業界。在頸動脈狹窄領域，公司正推動開展頸動脈支架的臨床試驗工作；

(2)在出血性卒中領域，公司是獲證最全面的國產公司，實現顱內支架（獲NMPA創新醫療器械認定）、血流導向裝置、栓塞彈簧圈、神經血管封堵球囊導管的完整佈局；

(3)同時，公司正積極推進創新產品介入式腦機接口的研發工作。該產品在有效提取大腦信號以用於完成人機交互的同時，保障了手術的安全性和產品長期植入的穩定性，有望在2026年開展首例人體臨床試驗。

2025年，公司的海外市場收入較2024年增長101.3%，這主要歸功於公司快速推進的海外產品註冊工作及產品推廣工作。海外市場方面，公司的取栓支架、封堵球囊導管、遠端通路導管以及微導管已取得CE或FDA認證，並在其他13個國家或地區取得56項註冊證書。截至目前，公司還在其他29個國家或地區開展超過130個產品註冊工作，擴展銷售管道，為實現海外銷售的長期目標建立基礎。

2025年，公司經營性現金流1.55億元，帳面現金及存款7.86億元，整體資金狀況穩健。依託扎實的財務實力，公司已於2025年完成股份回購3936萬港元，並將持續推進股份回購工作，積極維護全體股東利益。此外，公司計劃於2026年提交A股科創板上市申請，借助登陸境內資本市場進一步提升股東回報水平與股份市場流動性。

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