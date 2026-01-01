中國生物製藥（1177.HK）：創新驅動高增長 管線與國際化打開長期空間

|
|
|
香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 3月26日，中國生物製藥有限公司公佈 2025 全年業績。年內實現營業收入318.3 億元（人民幣，下同），按年增長 10.3%；經調整Non-HKFRS歸母淨利潤45.4 億元，按年增長 31.4%，連續四個財報期維持雙位數增長，整體表現明顯優於行業平均水平。
集團最核心亮點在於創新產品商業化持續放量。2025 年創新產品收入達152.2 億元，按年大增 26.2%，規模處於行業前列，高增速反映創新轉型成效顯著，亦為業績提供可持續支撐。2023‑2025 年三年間，集團累計獲批創新產品 16 款，其中國藥 1 類創新藥達 7 款，成果轉化效率領先行業，成為帶動業績增長的關鍵動力。
年內集團再添 4 款創新藥獲國家藥監局（NMPA）批准上市，包括針對 HER2 肺癌、CDK2/4/6 抑制劑、重組七因子及獲 FDA 批準的鎮痛新藥等具突破性產品。核心品種安羅替尼再增 3 項一線適應症，總數擴至 10 項，進一步鞏固抗血管生成藥物領先地位。在腫瘤、肝病 / 心血管代謝、呼吸 / 自免、外科 / 鎮痛四大核心領域，公司已建立完整產品矩陣，支撐長期穩健增長。
董事會主席謝其潤表示，連續四期雙位數增長驗證集團在創新研發、BD 合作及併購整合的長期佈局成效。2026 年是集團全面國際化的新起點，年初重磅對外授權項目成為重要里程碑，為創新管線打開全球估值空間。
研發方面，集團維持高強度投入，2025 年研發開支達58.7 億元，按年增長逾 15%，佔收入比重 18.4%，雙雙創歷史新高。目前已搭建小分子、ADC、siRNA、蛋白降解劑等多個核心技術平台，於上海、北京、廣州等地設立研發中心，研發團隊超 2900 人，推進臨床項目超 130 個。透過 AI 技術賦能研發全流程，PCC 發現時間提速超 50%，臨床篩選週期縮短約 30%，研發質效顯著提升。
首席執行長謝承潤指出，集團在鞏固本土優勢之餘，堅定推進國際化與數碼化戰略，多項重磅創新資產已具備全球競爭力。2026 年開局表現強勢：1 月以 12 億元收購 siRNA 技術平台赫吉亞；2 月 FIC 新藥羅伐昔替尼獲批，並將全球權益授權予賽諾菲，交易潛在總金額超 15 億美元，開啟國際化第二增長曲線。
展望未來三年（2026‑2028），集團創新管線將進入密集收穫期，預計逾 20 款創新藥或新適應症有望上市，涵蓋多個 FIC/BIC 潛力品種。於腫瘤、呼吸、肝病代謝、外科鎮痛領域均有重磅品種推進，包括 CLDN18.2 ADC、雙抗、PDE3/4 抑制劑、pan‑PPAR 激動劑等，管線梯次清晰、儲備充足。
整體而言，中國生物製藥已由仿製驅動成功轉向創新驅動，憑藉高研發投入、高效商業化與國際化佈局，進入高質量增長階段。隨著創新產品持續放量、管線逐步兌現，集團長期增長動能充足，在港股藥板塊中具備突出配置價值。
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Sino Biopharmaceutical Limited
|Mar 26, 2026, 19:04 HKT/SGT
|中國生物製藥（1177.HK）公佈2025全年業績
|Aug 18, 2025, 19:11 HKT/SGT
|中國生物製藥（1177.HK）公佈2025中期業績
|Mar 21, 2025, 18:21 HKT/SGT
|中國生物製藥（1177.HK）公佈2024全年業績
|Aug 14, 2024, 00:01 HKT/SGT
|中國生物製藥（1177.HK）公佈2024中期業績
|Apr 22, 2024, 19:16 HKT/SGT
|中國生物製藥董事會主席及首席執行長近日連續增持公司股份合共750萬股
|Mar 29, 2024, 12:09 HKT/SGT
|中國生物製藥（1177.HK）公布2023全年業績
|Aug 25, 2023, 19:13 HKT/SGT
|中國生物製藥（1177.HK）公佈2023中期業績
|Mar 31, 2023, 21:12 HKT/SGT
|中國生物製藥（1177.HK）公佈2022全年業績
|Aug 23, 2022, 19:52 HKT/SGT
|中國生物製藥（1177.HK）公布2022年中期業績，收入上升5.9%至人民幣151.94億元
|July 22, 2021, 19:24 HKT/SGT
|中國生物製藥捐資捐物人民幣1,000萬元馳援河南抗災防疫
|May 24, 2021, 17:13 HKT/SGT
|中國生物製藥2021年首季歸屬於母公司持有者應佔盈利飆升118.5%至人民幣19.14億元
|Mar 23, 2021, 17:10 HKT/SGT
|中國生物製藥2020年度純利逆勢增至人民幣27.7億元
|Feb 25, 2021, 17:32 HKT/SGT
|中國生物製藥旗下北京泰德與Graviton達成海外授權合作協議
|Dec 7, 2020, 08:56 HKT/SGT
|中國生物製藥入股科興中維
|Nov 30, 2020, 17:21 HKT/SGT
|中國生物製藥公佈2020年第三季度業績
|Oct 23, 2020, 18:30 HKT/SGT
|中國生物製藥回購950萬股股份及董事會資深副主席兼執行董事謝炳先生增持約600萬股股份
|Oct 19, 2020, 17:19 HKT/SGT
|中國生物製藥副主席兼執行董事鄭翔玲女士及執行董事謝炘先生合共增持公司70萬股股份
|Aug 28, 2020, 17:21 HKT/SGT
|中國生物製藥公佈2020年中期業績
|May 28, 2020, 20:00 HKT/SGT
|中國生物製藥公佈2020年第一季度業績
|May 26, 2020, 17:17 HKT/SGT
|中國生物製藥與康方生物共同開發派安普利新藥上市申請獲國家藥品監督管理局受理
|更多新闻 >>