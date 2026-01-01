中國生物製藥（1177.HK）：創新驅動高增長 管線與國際化打開長期空間

香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 3月26日，中國生物製藥有限公司公佈 2025 全年業績。年內實現營業收入318.3 億元（人民幣，下同），按年增長 10.3%；經調整Non-HKFRS歸母淨利潤45.4 億元，按年增長 31.4%，連續四個財報期維持雙位數增長，整體表現明顯優於行業平均水平。

集團最核心亮點在於創新產品商業化持續放量。2025 年創新產品收入達152.2 億元，按年大增 26.2%，規模處於行業前列，高增速反映創新轉型成效顯著，亦為業績提供可持續支撐。2023‑2025 年三年間，集團累計獲批創新產品 16 款，其中國藥 1 類創新藥達 7 款，成果轉化效率領先行業，成為帶動業績增長的關鍵動力。

年內集團再添 4 款創新藥獲國家藥監局（NMPA）批准上市，包括針對 HER2 肺癌、CDK2/4/6 抑制劑、重組七因子及獲 FDA 批準的鎮痛新藥等具突破性產品。核心品種安羅替尼再增 3 項一線適應症，總數擴至 10 項，進一步鞏固抗血管生成藥物領先地位。在腫瘤、肝病 / 心血管代謝、呼吸 / 自免、外科 / 鎮痛四大核心領域，公司已建立完整產品矩陣，支撐長期穩健增長。

董事會主席謝其潤表示，連續四期雙位數增長驗證集團在創新研發、BD 合作及併購整合的長期佈局成效。2026 年是集團全面國際化的新起點，年初重磅對外授權項目成為重要里程碑，為創新管線打開全球估值空間。

研發方面，集團維持高強度投入，2025 年研發開支達58.7 億元，按年增長逾 15%，佔收入比重 18.4%，雙雙創歷史新高。目前已搭建小分子、ADC、siRNA、蛋白降解劑等多個核心技術平台，於上海、北京、廣州等地設立研發中心，研發團隊超 2900 人，推進臨床項目超 130 個。透過 AI 技術賦能研發全流程，PCC 發現時間提速超 50%，臨床篩選週期縮短約 30%，研發質效顯著提升。

首席執行長謝承潤指出，集團在鞏固本土優勢之餘，堅定推進國際化與數碼化戰略，多項重磅創新資產已具備全球競爭力。2026 年開局表現強勢：1 月以 12 億元收購 siRNA 技術平台赫吉亞；2 月 FIC 新藥羅伐昔替尼獲批，並將全球權益授權予賽諾菲，交易潛在總金額超 15 億美元，開啟國際化第二增長曲線。

展望未來三年（2026‑2028），集團創新管線將進入密集收穫期，預計逾 20 款創新藥或新適應症有望上市，涵蓋多個 FIC/BIC 潛力品種。於腫瘤、呼吸、肝病代謝、外科鎮痛領域均有重磅品種推進，包括 CLDN18.2 ADC、雙抗、PDE3/4 抑制劑、pan‑PPAR 激動劑等，管線梯次清晰、儲備充足。

整體而言，中國生物製藥已由仿製驅動成功轉向創新驅動，憑藉高研發投入、高效商業化與國際化佈局，進入高質量增長階段。隨著創新產品持續放量、管線逐步兌現，集團長期增長動能充足，在港股藥板塊中具備突出配置價值。

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