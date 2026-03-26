

財務摘要 (經審核) （港幣千元） 截至十二月三十一日止年度 2025年 2024年 收入 170,011 271,372 毛利 53,382 104,720 本公司所有者應佔溢利 13,688 33,440 每股基本盈利 (港仙) 0.97 2.37

香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份代號：00828)今日公佈截至2025年12月31日止（「年內」）經審核之全年業績。 2025年，受宏觀經濟和中國葡萄酒消費市場需求疲弱的情況影響，集團中高檔產品銷售下滑，收入較去年同比減少37%至1.70億港元。另外由於銷售收入及毛利率下降，以及部分經銷商延遲還款導致應收賬款虧損撥備增加，本公司所有者應佔溢利較去年同比減少59%至13.7百萬港元，儘管溢利減少部分已被年內確認的補償交出淨收益所抵消。集團每股基本盈利為每股0.97港仙。 隨著集團在沿海地區加大對乾白葡萄酒市場的推廣力度，並推出新款白葡萄酒及起泡酒產品，白葡萄酒產品的銷售已成為集團的主要收入來源。紅葡萄酒及白葡萄酒產品的銷售分別佔集團於年內收入的約39%及54%（2024年：分別為約41%及56%）。於2025年，紅葡萄酒產品及白葡萄酒產品的毛利率分別為25%及35%（2024年：分別為36%及41%）。整體毛利率減少至31%（2024年：39%），主要由於年內因應市場動態及需求調整產品組合併降低銷售價格及利潤率。 集團積極求新，聚焦「5+4+N產品戰略」，其中「N」代表集團推出N項需求定制，不斷開拓創新產品，以滿足中國不同類型消費群體的多元化需求。年內，集團推出禮盒新品－王朝乙巳蛇年生肖紀念乾紅葡萄酒，與中國生肖文化相融合，引領「國潮風」，以年輕化的視覺語言呈現生肖文化，吸引潛在消費者。此外，基於其現有的優質產品，集團繼續推出新產品並推進產品升級。集團於2025年3月在第112 屆全國糖酒商品交易會上推出天陽茶酒系列、王朝百馥VSOP白蘭地等新品，以進一步完善其產品矩陣，為消費者提供多元的消費選擇。該系列茶香葡萄酒突破傳統葡萄酒的局限，以「茶酒融合」為核心理念，憑藉獨特的釀造工藝迅速獲得市場目光。在全國糖酒商品交易會期間，集團亦舉辦品酒會，而王朝寧夏酒莊的新品憑藉獨特的風味和精湛的釀造工藝，贏得業界的好評。下半年，集團亦因應市場需求，推出全新產品「嗨」茶風味酒系列，非常適合年輕消費者的即飲場景。 除了豐富產品矩陣外，集團與經銷商緊密合作，積極推進市場推廣活動，加速創新消費場景，提升及強化葡萄酒文化體驗。集團於各類展覽及葡萄酒博覽會舉行期間，舉辦了全國巡迴品鑒會及招商活動、新品發佈會以及香港上市20週年推廣活動，期間集團大力推廣其全系列的最新產品組合。 年內，集團批准設立的兩間合資公司於2025年2月成立，分別從事黃酒及陳皮酒生產及銷售，以及於全國範圍內買賣醬香型白酒產品。對於黃酒項目，江蘇的一座儲罐容量為3,000 噸黃酒及特種黃酒－陳皮酒的生產設備及安裝及測試預期將於2026年下半年完成建設。於項目完成後，集團將能夠生產特種黃酒－東台陳皮酒，讓集團可有效擴展產品品類，把握中國黃酒行業的發展機遇，進一步優化集團產業佈局，拓展品類版圖，實現王朝向全品類、全產業鏈企業的轉型。對於醬香型白酒領域，王朝醬香型白酒產品，即「漢」、「唐」、「宋」、「明」，已於天津及上海核心市場新推出，並將於2026年進一步戰略推廣至其他地區。醬香型白酒產品滿足不同消費習慣的客戶群體的需求，並為集團業務作出貢獻。未來，醬香型白酒產業的持續發展及擴張及客戶群體水平的提升，必將有效推動王朝葡萄酒及相關產品銷售規模的增長，從而提升行業影響力及品牌知名度。 電商銷售方面，集團的電商團隊於傳統電商平台全面運營在線商店銷售產品，例如京東商城、天貓商城及拼多多，以及通過興趣電商平台（包括小紅書app、快手app 及抖音app）全面創新品牌、品類、業務體系、流程和模式。集團繼續為改善網上銷售渠道及時投入資源，優化在線商店界面，以把握中國客戶消費行為的變化，與頭部電商平台共同開發專屬產品，並通過多種渠道推廣人工智能直播模型以提升品牌曝光度及直播銷售額，採用大數據分析以精準洞察消費者需求，為市場規模持續擴大注入強勁動力。為建立線上品牌矩陣，集團於年內甄選及開放新店線上經銷商授權。集團相信線上平台不僅是集團與消費者之間的企業對客戶交易平台，亦是品牌新增的市場推廣及宣傳渠道，從而提升集團的整體業務潛力。 年內，集團在大型葡萄酒品鑒大賽中屢獲殊榮。在多個獎項中，「王朝錦邑桶藏12年XO白蘭地」榮獲2025年國際葡萄酒與烈酒大賽（「IWSC」）中的銀獎。該比賽被視為葡萄酒和烈酒質量的國際評價標準。王朝百馥VSOP白蘭地、金王朝馬瑟蘭乾紅葡萄酒以及天陽茶酒系列亦於中國酒業協會舉辦的「二零二四年青酌獎」各類別評選中獲獎。「王朝夢園白葡萄酒」亦以其卓越的酒質榮獲2025年春季FIWA法國國際葡萄酒大獎賽中國區金獎。此外，「王朝傳承系列－乾紅葡萄酒」於同一比賽中榮獲金獎。該等葡萄酒因其酒香優雅、酒體順滑和口感圓潤從眾多參賽作品中脫穎而出，並在比賽中獲得獎項，向國家及世界展示了王朝葡萄酒的魅力和實力。王朝旗下產品「王朝天陽酒莊茉莉葡萄起泡酒」、「王朝傳承乾紅葡萄酒」以及「王朝傳承半乾白葡萄酒」分別於2025年度國泰環球葡萄酒及烈酒大獎亞洲（「GWSAA」）（前稱國泰航空香港國際美酒品評大獎（「HKIWSC」））榮獲中國產區品評組別下氣泡酒、乾型酒銀獎殊榮，以及中國產區品評組別下半乾型酒銅獎殊榮。這是王朝產品連續15年於該獎項中獲得佳績，標誌著王朝在葡萄酒釀造技藝與卓越品質方面再次獲得業界的高度認可。此外，「王朝品悅VSOP白蘭地」在2025年中國優質葡萄酒挑戰賽中榮獲白蘭地類別金獎。 王朝主席萬守朋先生總結︰「展望2026年，本集團將繼續以市場及消費者需求為導向，重塑消費情景，提升產品質量。同時，本集團將繼續創新市場營銷策略，激發品牌活力，進一步擴大王朝產品的市場佔有率，加強王朝品牌作為國產葡萄酒代表的形象，並為中國葡萄酒行業樹立標桿，將王朝美酒風尚帶給更多的中國消費者。本集團將繼續秉持品質至上，把握低酒度飲品及年輕消費者市場的發展趨勢，並通過產品品類及消費場景的創新，積極開拓新的市場前景。」 關於王朝酒業集團有限公司 王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號00828。成立於1980年，王朝為中國優質葡萄酒生產商，主要生產及銷售「王朝」商標的葡萄酒產品，是中國第一家中外合資的釀酒企業，主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒産品系列超過100種，及引入進口葡萄酒產品，為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。 新聞垂詢：

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