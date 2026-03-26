中國生物製藥（1177.HK）公佈2025全年業績

重點成果

- 年內，集團共有4個創新產品獲NMPA批准上市，分別為賽坦欣(R)（庫莫西利膠囊）、聖赫途(R)（宗艾替尼片）、普坦寧(R)（美洛昔康注射液(II)）和安啟新(R)（注射用重組人凝血因子VIIa N01）。

- 2025年，集團創新產品收入達到人民幣152.2億元，同比增長26.2%。此外，集團已在上海、南京、北京、廣州等地建立多個研發中心，並成功構建了涵蓋小分子、蛋白降解劑、siRNA、單抗／雙抗、抗體偶聯藥物（ADC）、吸入製劑、透皮貼劑等領域的多元化創新技術平台。

- 截至2025年12月31日，集團共有39個腫瘤領域、10個肝病╱心血管代謝領域、14個呼吸╱自免領域、和6個外科╱鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床申請及以上開發階段。其中，1個腫瘤領域、2個外科╱鎮痛領域產品處在上市申請階段；13個腫瘤領域、1個肝病╱心血管代謝領域、5個呼吸╱自免領域、1個外科╱鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床III期，9個腫瘤領域、6個肝病╱心血管代謝領域、5個呼吸╱自免領域、2個外科╱鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床II期，另有16個腫瘤領域、3個肝病╱心血管代謝領域、4個呼吸╱自免領域、1個外科╱鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床I期。

- 福可維(R)（鹽酸安羅替尼膠囊）是一款新型小分子多靶點酪氨酸激酶抑制劑，目前已獲批10項適應症，其一線非鱗狀非小細胞肺癌、一線胰腺癌等多項新適應症正在開展III期臨床研究，預計未來兩年將逐步遞交上市申請。

- 2023-2025年，集團共有7款腫瘤領域的國家1類創新藥獲批上市，分別為：賽坦欣(R)（庫莫西利膠囊）、聖赫途(R)（宗艾替尼片）、億立舒(R)（艾貝格司亭α注射液）、安得衛(R)（貝莫蘇拜單抗注射液）、安柏尼(R)（富馬酸安奈克替尼膠囊）、安洛晴(R)（枸櫞酸依奉阿克膠囊）和安方寧(R)（格索雷塞片）；以及4款腫瘤領域的生物類似藥獲批上市，分別為：安倍斯(R)（貝伐珠單抗注射液）、得利妥(R)（利妥昔單抗注射液）、賽妥(R)（注射用曲妥珠單抗）和帕樂坦(R)（帕妥珠單抗注射液）。該等產品在2025年快速放量，成為集團收入增長的重要貢獻品種。

- 天晴甘美(R)（異甘草酸鎂注射液）是第四代甘草酸製劑，目前已獲批3個適應症。集團年內著力加強學術推廣，透過各層級的學術會議增強了醫生覆蓋和專家認可，同時大力發掘新患者拓展新市場，並積極推進回顧性研究，為其臨床使用提供更多的學術證據。

- TQC3721（PDE3／4抑制劑）是一款PDE3／4雙重抑制劑，目前正在中國開展III期臨床試驗，用於治療中重度慢性阻塞性肺病（COPD）。集團正在開發TQC3721的多種劑型：吸入用混懸液位於III期臨床階段，吸入粉霧劑位於II期臨床階段，有望透過多種劑型進一步提升患者的依從性。

- 澤普思(R)／得百安(R)（氟比洛芬凝膠貼膏）是中國首個獲批上市的國產凝膠貼膏，連續多年蟬聯外用鎮痛市場份額第一位。集團聚焦高潛力地區開發，深入拓展市場覆蓋，並逐步擴大產能以滿足市場的旺盛需求，推動澤普思／得百安銷售額持續快速增長。集團開發的第二代氟比洛芬貼劑預計將在年內獲批上市，透過劑型升級，二代產品可顯著提高藥物透皮吸收度，增強貼膏粘附性，從而提升患者的依從性。

香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團-中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公佈截至2025年12月31日止12個月（「年內」）之經審核財務業績。

年內，集團收入增長約10.3%至約318.3億元（人民幣，下同）。來自持續經營業務之歸屬於母持有者盈利（財務報表所示）約23.4億元，按年增長約22.0%。來自持續經營業務之歸屬於母公司持有者盈利計算之每股基本盈利約人民幣13.02分，較去年增加約24.0%。歸屬於母公司持有者之基本溢利約45.4億元，按年增長約31.4%。集團流動資金保持充裕，年內有計入流動資產之現金及銀行結餘約121.8億元、計入非流動資產之銀行存款約102.5億元，理財管理產品總額約105.6億元，資金儲備總額約329.9億元。

董事會建議派發末期股息每股5港仙（2024年：4港仙），連同已派發中期股息每股5港仙，全年合共派發股息每股10港仙（2024年：7港仙）。

銷售：創新引領，銷售動能持續釋放

年內，集團持續加大投入以提升研發質效，研發實力顯著增強，驅動銷售收入持續增長，成果豐碩。年內，創新產品之收入同比增加26.2%，達約152.2億元。至於分治療領域，抗腫瘤用藥之收入同比增加22.8%，達約131.8億元，佔集團收入約41.4%。外科／鎮痛用藥之收入同比增加12.8%，達約50.3億元，佔集團收入約15.8%。

腫瘤領域，集團全面佈局非小細胞肺癌領域，覆蓋多種分型的全線治療，福可維(R)（鹽酸安羅替尼膠囊）已獲批10項適應症，多項新適應症處於上市申請或III期臨床階段，其聯合療法在肺癌治療中展現出優效。2023年至2025年間，集團共有7款腫瘤領域的國家1類創新藥以及4款腫瘤領域的生物類似藥獲批上市，該等產品在2025年快速放量，成為集團收入增長的重要貢獻品種。

於外科╱鎮痛領域，澤普思(R)／得百安(R)（氟比洛芬凝膠貼膏）連續多年蟬聯外用鎮痛市場份額第一位，第二代氟比洛芬貼劑預計將在年內獲批上市，有望透過劑型升級鞏固市場領先地位。同時，中國首款一日一次長效鎮痛NSAIDs注射液普坦寧(R)（美洛昔康注射液（II））已於2025年5月獲得NMPA和FDA的上市批准，並已被新增納入2025年國家醫保藥品目錄，有望成為集團鎮痛領域的又一款重磅產品。

研發：技術築基，研發質效顯著提升

研發創新始終是集團的核心驅動力，集團目前已在上海、南京、北京、廣州等地建立多個研發中心，並成功構建了涵蓋小分子、蛋白降解劑、siRNA、單抗／雙抗、抗體偶聯藥物（ADC）、吸入製劑、透皮貼劑等領域的多元化創新技術平台。截至二零二五年十二月三十一日止年度，研發總投入約人民幣63.2億元，佔集團收入約19.8%。

集團亦重視保護知識產權，積極申報各項專利，以提高核心競爭力。年內，集團提交專利申請1,167項、獲得專利授權273項。截至年末，集團累計有效專利申請達5,724項，累計有效專利授權達2,120項。

展望：聚焦創新，堅定推進國際化戰略

展望未來，集團將繼續聚焦創新，深耕腫瘤、肝病／心血管代謝、呼吸／自免、外科／鎮痛四大核心治療領域，以AI深度賦能研發全流程，持續強化創新研發能力推動業績穩步增長。預計未來三年（2026-2028年），集團創新管線將迎來新一輪爆發式增長，預計近20款國家1類創新藥有望獲批上市，涵蓋多款具備全球同類首創 (FIC) ／同類最佳 (BIC) 潛力的重磅產品。預計至2028年底，集團上市創新產品總數將達到近40款，成為驅動業績增長的核心引擎。

同時，集團堅定推進國際化戰略。2026年2月，集團宣佈授予Sanofi在全球範圍內開發、生產及商業化羅伐昔替尼的獨家許可，並有權獲得最高15.3億美元的付款，以及基於羅伐昔替尼年度淨銷售額的高達雙位數的銷售提成。未來，對外授權合作將成為集團的又一重要收入來源，持續為業績增長注入強勁新動能，正式開啟以國際化收入為支撐的第二增長曲線。此外，集團始終秉持「合作共贏」理念，著力構建開放多元的創新生態體系。透過與全球頂尖藥企、生物科技公司及科研機構的深度合作，集團正加速彙聚全球優質資源，推動創新成果的共創共享，持續鞏固市場領導地位。透過整合禮新醫藥、赫吉亞等優質資源，集團在腫瘤免疫及siRNA等前沿賽道的研發實力顯著增強。

未來，集團將繼續以自主研發與戰略合作雙引擎驅動創新，以國際化加速發展，向世界級創新醫藥企業的戰略目標穩步邁進。

有關集團本年度詳細業績資料，請參閱集團上載至香港聯合交易所及官網之正式公告。

有關中國生物製藥有限公司（股票編號：1177）

中國生物製藥，連同其附屬公司，是中國領先的創新研究和研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥研發平台、智慧化生產和強大銷售體系全產業鏈。產品包括多種生物藥和化學藥，在腫瘤、肝病／心血管代謝、呼吸／自免、外科／鎮痛四大治療領域處於優勢地位。公司於2000年在香港聯交所上市，2013年入選MSCI全球標準指數之中國指數成分股；2018年入選恒生指數成分股；2020年入選恒生滬深港通生物科技50指數成分股、恒生中國(香港上市)25指數。中國生物製藥連續七年榮登美國權威雜誌《製藥經理人》發佈的「全球製藥企業TOP50」，連續三年獲評《福布斯》(亞洲) 「亞太最佳公司50強」。

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