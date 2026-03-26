視覺語言大模型賽道迎來重磅玩家 極視角港股認購火爆

香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 在「AI+」戰略全面落地的浪潮下，人工智能正從技術概念加速滲透到產業深處。其中，vision AI（電腦視覺）作為與實體經濟結合最緊密的賽道之一，在政策支持、新興應用場景不斷湧現，疊加算力成本下降，正迎來爆發式增長。

在這條高景氣賽道，山東極視角科技股份有限公司（「極視角」）憑藉其自研的視覺語言大模型（Vision Language Model） 技術，構建起從「看懂」到「理解」的跨越式能力，在行業內脫穎而出。目前，極視角已結束港股招股，預期於3月30日登陸港交所，有望成為港股「視覺語言大模型第一股」。招股期間，極視角受到市場熱捧。根據市場消息，極視角公開發售部分孖展認購額錄得1158億港元，超額4596倍，國際發售部分也獲得超額認購，反映了資本市場對其投資價值的認可。

全棧基礎設施打底 星際視覺大模型引領突破

在 AI 視覺賽道的激烈競爭中，極視角自主研發了涵蓋數據標註、算法開發、模型訓練、推理部署及算法測試的開發全週期的全棧式技術平台，構建起行業領先的 AI基礎設施，實現高效的算法開發以及解決方案的快速部署落地，推動公司在技術與商業化上不斷突破，形成差異化競爭優勢。

其中，AI視覺語言模型構成了開發AI解決方案的核心基礎設施，算法開發平台極市支持AI解決方案的開發及優化，二者共同構成了極視角核心研發基礎設施。

所謂視覺語言大模型，簡單來說，就是能讓機器具備像人一樣「看懂」圖像與視頻、「讀懂」視覺信息並將其轉化為語言邏輯、甚至完成複雜的視覺語言推理的能力，從而實現跨模態的信息處理，推動了AI向更加智能和多元的方向發展。極視角最新推出的高精度全棧式視覺語言基座模型星際視覺語言大模型，將視覺感知與語言理解技術融合，兼具「細粒度視覺感知」與「視覺理解」的雙重能力，可實現超過80.0%的視覺感知任務（包括目標檢測及定位）通過簡單的文本提示完成，無需重新標注數據和訓練。其較高的準確度和泛化能力得益於對100多個行業海量訓練數據的深度汲取，能夠在複雜場景下保持高準確度，真正實現了從「視覺感知」到「業務認知」的跨越。

憑藉領先的技術實力，極視角於2025 年 11 月聯合中標青島地鐵軌道交通垂域大模型及線網級智慧化項目，中標金額超 5.2 億元。該項目覆蓋線路的調度、運維、服務、安全全業務鏈智慧管控，驗證了視覺語言大模型在關鍵行業場景中的核心價值與商業化潛力。

而極市作為開放式算法開發平台，為算法開發提供全面的基礎設施支持，顯著降低算法開發門檻，縮短定製算法開發所需的時間。截至2025年9月，平台已吸引超過13萬名第三方開發者登記和交流，覆蓋全國500餘所頂尖高校及研究機構，形成了中國最大型的AI開發者生態之一。通過利用真實世界場景數據，極市又進一步加快算法優化，提升開發效率。

在底層基礎設施之上，極視角構建了「極星」與「極棧」兩大交付平台，將底層模型能力轉化為轉化為可落地的商業化解決方案，支撐起千行百業的智能化轉型需求。「極星」作為 AI算法推理及部署平台，支持雲端、邊緣及設備層級的靈活部署，確保模型在不同硬件環境下穩定運行；「極棧」則為具備內部研發能力的大型客戶提供私有化訓練環境，協助用戶快速生成及啟動AI應用，加速AI+解決方案在各行各業的普及。

商業化能力領跑 業績表現亮眼

在AI公司普遍面臨商業化困境的當下，極視角的財務數據展現出難得的亮點。

財務數據顯示，2022年至2024年，在銷售及分銷開支大幅下降的情況下，極視角依然實現了強勁的收入增長，收入從1.02億元增長至2.57億元，複合年增長率高達59.2%，超過行業平均水平。2025年前9個月，公司實現營收1.36億元，同比增長71.7%。值得一提的是，2024年公司新推出的大模型解決方案當年即貢獻6212萬元收入，佔總營收比重迅速達到24.1%，展現出強勁的增長潛力。

盈利方面，極視角整體毛利率從2023年的25.9%升至2024年的40.2%，並進一步升至2025年前9個月的44.9%。這一增長既得益於成本控制與供應鏈管理的優化，更源於高毛利標準AI計算視覺解決方案的銷售增長，以及定製AI 電腦視覺解決方案及軟件定義的一體式AI解決方案的銷售擴張及毛利率優化。

伴隨盈利能力持續提升，2024年，極視角經調整淨利潤達到2049萬元，實現淨利潤870.8萬元，成功實現扭虧為盈，成為 AI 行業中少數實現盈利閉環的企業。

賽道乘風：規模效應初顯，成長空間廣闊

從行業前景看，極視角所在的vision AI解決方案行業及大模型解決方案行業，正站在高速增長的風口之上。

根據弗若斯特沙利文的資料，2024年到2029年，中國新興企業級vision AI解決方案的市場規模預計將從人民幣111億元增至人民幣970億元，複合年增長率為54.3%，滲透率由30.2%提高至53.2%；企業大模型應用解決方案產業中國市場規模預計將從人民幣58億元增至人民幣527億元，複合年增長率55.5%。更值得期待的是，隨着融合更多模態信息，視覺語言大模型的應用場景有望持續拓寬，從當前的智能製造、智慧交通等領域，向機械人交互、無人機巡檢、智能駕駛等更廣泛的場景延伸，市場需求將持續擴容。

在這一高速增長的市場中，極視角憑藉在視覺語言模型領域的技術積累，已建立起先發優勢。截至2025年9月30日，公司已累計服務超過3000家客戶，交付逾6000個項目，產品複購率超過80%，彰顯了客戶對其技術穩定性與標準化水平的高度認可。按2024年收入計，公司在中國新興企業級電腦視覺解決方案市場中排名第八，同時也是該市場第三大以軟件為中心的提供商。

從應用場景看，極視角業務正從傳統的工業領域向能源、零售、運輸等行業加速滲透，形成「工業 + 非工業」的多領域協同發展的業務格局。截至 2025 年 9 月，公司演算法商城已展示逾 1500 種演算法，覆蓋超過 100 個行業，憑藉全棧技術平臺與星際大模型的適配能力，能夠快速回應不同行業的個性化需求。

此次赴港上市後，將為極視角注入更強勁的發展動能。公司計劃將募集資金用於增強研發能力、提升商業化水平，加速技術迭代與生態佈局。在 AI 技術重塑產業格局的關鍵時期，極視角有望憑藉深厚技術沉澱、成熟的商業化經驗與開放的生態優勢，持續解鎖千行百業的智能價值，成為推動中國實體經濟智能化轉型的核心力量。

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