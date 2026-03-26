甲醇合成氨價格雙漲 中國旭陽集團（1907.HK）盈利彈性凸顯

香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 中東局勢持續升級，正深刻影響全球能源與化工供應鏈格局，國內甲醇市場首當其衝迎來價格暴漲，疊加合成氨價格同步上行，國內最大焦爐煤氣制甲醇生產商中國旭陽集團（1907.HK）盈利預期大幅提升，估值修復潛力顯著。

作為中國甲醇進口的主要來源地，中東地區占中國年進口總量70%以上，霍爾木茲海峽通航限制，加大了中國甲醇的供給缺口，導致國內甲醇期、現貨價格大幅攀升，幅度約20%-45%。數據顯示，年初至今，甲醇5月期貨價格由2215元/噸上漲至3089元/噸，漲幅39.5%；現貨河北地區甲醇出廠價自年初上漲600元至2650元/噸，漲幅29.3%。

受益於行業景氣度上行，中國旭陽成為主要贏家之一。據悉，國內焦爐煤氣制甲醇總產能約1600萬噸，中國旭陽甲醇總產能60萬噸，占比4%，包括定州天鷺30萬噸，金牛旭陽20萬噸及呼和浩特旭陽中燃10萬噸，全部為焦爐煤氣制甲醇，全年滿負荷穩定生產運行。與天然氣制甲醇相比，焦爐煤氣制甲醇不僅能有效規避外部供應鏈中斷帶來的衝擊，還具備明顯的生產成本優勢。國內天然氣制甲醇原料氣成本在2300元/噸左右，而焦爐煤氣制甲醇原料氣成本僅1000元/噸，其他費用相對穩定可控。

初步預測，甲醇全年平均價格高於2500元/噸。中國旭陽集團噸醇淨利潤超過600元/噸，同比2025年淨利潤增長將超過2.0億元，全年甲醇板塊淨利潤將超過3億元。

值得注意的是，公司醇氨聯動模式進一步增厚盈利空間。中國旭陽在60萬噸甲醇基礎上，目前已建成65萬噸，利用甲醇工藝尾氣-馳放氣，形成醇氨聯動機制，實現能源綜合梯級利用，是行業內經濟效益最大化的經營模式。合成氨價格自三月份以來，每噸上漲200元至2200元/噸，漲幅10%，疊加傳統春耕旺季的影響，未來價格有望繼續走高，噸利潤將超過300元左右。初步估測，年淨利潤同比增長將超過1.5億元。

從同業對標來看，近期，市場高度關注的甲醇概念股-金牛化工（SH.600722），其控股的金牛旭陽化工，是由旭陽集團全面負責運營管理的聯營公司。得益於中國旭陽集團30多年煤化工管理經驗，以及焦爐煤氣綜合利用領域的成熟技術和高效管理，金牛旭陽自成立以來，為股東和投資者持續創造價值。三月份以來，金牛化工股價最高漲幅超過70%，市值高點突破120億元。參照金牛化工市值表現，按照中國旭陽甲醇60萬噸總規模，中國旭陽集團的價值明顯被低估。

長期來看，中國旭陽運營管理總量約2500萬噸焦炭產能，其穩定的產品質量、供應鏈物流保障能力，以及定製化服務能力，構築穩定的產業鏈關係，也將持續不斷為醇氨板塊提供穩定的原料氣供應保障。短期內，國際甲醇、合成氨供應緊張與價格上漲態勢或將延續，為中國旭陽帶來市場機遇。中長期看，地緣衝突加劇了全球能源供應鏈的不確定性，進一步凸顯中國旭陽產業鏈縱向發展、相關多元化產業協同的重要性和競爭優勢。

業內人士表示，中國旭陽將敏銳研判市場變化，靈活調整經營策略，持續優化醇氨產品的產能配比，充分釋放焦爐煤氣原料的成本優勢，強化在能源價格波動周期中的抗風險能力與盈利能力，為業績持續增長和公司價值提升奠定堅實基礎，其業績增長確定性較強，隨着盈利持續釋放，公司估值有望穩步提升，值得資本市場重點關注。

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