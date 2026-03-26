瑞聲科技CFO郭丹：加速布局AI藍海 2026年營收將再攀高峰

香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 3月19日，瑞聲科技（2018.HK）在新加坡舉辦2025年度業績發布會，交出了亮眼的「年度答卷」。財報顯示，瑞聲科技2025年收入人民幣318.2億元，歷史首次突破300億元大關，同比增長16.4%。淨利潤達 25.1 億元，同比大幅增長39.8%。公司近年來營收規模屢創新高，淨利潤實現高雙位數增長，戰略轉型成效凸顯。

「向新而行」與「AI賦能」已成為瑞聲科技近年發展的核心關鍵詞，而這背後正是公司從元器件供應商向「AI感知基礎設施構建者」的深刻轉型。瑞聲科技CFO郭丹在業績發布會訪談中強調，以光學、車載為代表的戰略新業務，疊加散熱、機器人、XR 等AI藍海賽道布局，已構建起公司中長期可持續增長的核心動力引擎，2026年將持續釋放增長潛力。

展望2026年，郭丹表示充滿信心。儘管行業仍存在波動，集團將依託多元業務引擎，實現全年穩健的收入增長，增速預計不低於2025年的水平。同時，毛利率也將在2025年22.1%的基礎上穩步提升。

（受訪者：瑞聲科技CFO郭丹）

01、談光學業務：

塑膠鏡頭毛利率將升至35%，獨家WLG技術迎關鍵里程碑

作為公司戰略核心增長點，瑞聲科技光學業務（辰瑞光學）自2019年確立布局以來實現跨越式發展。數據顯示，光學業務2025年營收已攀升至57.3億元，六年期間年均複合增長率（CAGR）超32%，成為集團增長的重要支柱。

郭丹介紹，2026 年公司光學業務將實現穩健增長，毛利率亦同步提升。2025年，公司持續優化中高端鏡頭產品結構，6P及以上規格鏡頭出貨占比突破18%，7片式鏡頭出貨量達1500 萬顆。在此基礎上，2026年塑膠鏡頭毛利率將從2025 年的30% 提升至 35%，達到行業領先水平。

值得關注的是，瑞聲科技全球獨家的WLG玻璃鏡片技術實現歷史性突破，迎來關鍵里程碑，不僅拓寬了應用場景邊界，還有望重構全球塑膠鏡頭主導的市場格局。郭丹表示，「未來無論是手機、車載領域，還是新興智能終端形態，都會看到更多更穩健的增量為業務增長注入長期動能。」

02、談車載業務：

「第二增長極」穩固，2026年營收預計增長15%-20%

通過收購PSS 公司，瑞聲科技快速搭建起智能車載領域的核心平台，成功培育出助推公司發展的「第二增長極」。

郭丹透露，公司2024年完成PSS 收購，2025年併購初光、PSG，已全面升級為車載領域系統級解決方案提供商，業務版圖從智能手機拓展至汽車全域。2025年公司車載聲學業務收入達41.2億元，同比增長16.1%，躋身僅次於Harman、Bose的全球頭部車載音頻系統供應商行列。

針對車載聲學業務2026年發展前景，郭丹表示，業務有望保15%-20%的高位雙位數增長，毛利率將保持穩健。目前公司車載業務已實現海外、國內及亞洲多地客戶的全面拓展，多區域布局將為營收與利潤帶來穩健且確定的增長支撐。

03、談AI藍海業務：

散熱業務未來規模有望達百億，XR、機器人再拓新局

如果說光學、車載是公司的「核心增長引擎」，那麼散熱、機器人、XR光波導等業務則是瑞聲科技布局未來的高潛「後備軍」。郭丹認為，公司過往營收主要依託以傳統手機聲學與觸覺等為代表的業務，而歷經數年戰略轉型，疊加行業技術變革，AI已成為驅動公司多產品線持續成長的核心基石。

「比如，散熱業務增長為什麼會這麼快？主要還是來自於AI需求，包括機器人、AR眼鏡的布局也是來自於AI需求。」郭丹介紹，2025年公司散熱業務營收同比增長4倍至16.7億元，穩居消費電子散熱全球頭部供應商地位。「未來隨着AI持續發展，相關應用將從智能手機進一步延伸至筆電、平板等更多品類，實現更廣泛的場景覆蓋，為公司增長提供強勁動能。」

而更具戰略意義的是，通過收購遠地科技，瑞聲科技正式進軍數據中心液冷、AI 服務器散熱及高端熱管理領域，實現從「終端散熱」向「AI基建散熱」的場景延伸，形成「終端+基建」雙賽道協同發力的格局。郭丹明確表示：「依託多業態帶來的廣闊市場機遇，我們的散熱業務有望在未來幾年間實現百億級規模，成為集團極具潛力的重要增長引擎。」

在XR光波導領域，瑞聲科技通過收購全球領先的AR衍射光波導企業Dispelix，成為業內少數具備光波導設計與製造垂直整合能力的廠商，可提供光波導、光引擎、推/拉透鏡、眼動追蹤及電致變色等一站式全顯示模組解決方案，並預計於2026年成為全球首家向頭部客戶量產SRG全彩光波導的供應商。郭丹透露，「光學業務單機價值量可達100–200美金，相關布局未來兩三年內有望迎來明確量產出貨機遇，將從營收、利潤及長期市場增量等多方面持續創造顯著價值。」

針對機器人領域，郭丹指出，當前行業的市場定義、應用場景及產品形態尚未完全定型，仍處於多樣化探索發展階段。而瑞聲科技長期深耕聲學、馬達、光學、結構件、電機等多個核心領域，並已完成深度布局，為把握行業成熟後的增長機遇築牢基礎。「比如，我們的人形機器人靈巧手相關產品已經批量出貨，去年收入規模就超過了1億元。另外，我們正在與客戶開發第一款AI硬件設備中的核心零部件電機。整體來看，公司已與國內外頭部客戶都建立深度合作，相信未來會是其中的一個重要玩家。」

04、戰略復盤：

技術復用+生態構建，錨定長期增長

梳理瑞聲科技三十載發展脈絡，其持續增長的核心密碼，始終根植於技術底座復用 + 生態協同構建的雙重邏輯。

依託在微型聲學、精密光學、電磁傳動、傳感器及半導體領域長期積澱的硬核技術底座，公司成功實現從手機等消費電子主賽道，向AI終端、機器人、XR、智能汽車、數據中心基建等新興領域的跨越升級，讓核心技術能力在多元場景中高效遷移、持續放大。

這種「底層技術不變，應用場景迭代」的發展模式，既保障了業務轉型的穩定性與成功率，又通過生態整合（如收購東陽精密、PSS、初光、遠地科技）快速補全能力短板，形成「技術-產品-場景-客戶」的正向循環。

而打通這一循環的關鍵路徑，已在郭丹的展望中清晰呈現：面向2026年及未來，瑞聲科技將錨定「AI感知基礎設施構建者」定位，深化多業務協同與全場景覆蓋，加速奔赴「AI藍海」，深耕全球化布局，推動公司乘勢而上、再攀高峰。

source as Forbes（https://www.forbeschina.com/investment/71292）

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