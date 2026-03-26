日清食品公布2025年全年業績



財務摘要 截至2025年12月31日止年度 (百萬港元) 2025 2024 變動 收入 4,001.1 3,811.9 + 5.0% 毛利 1,385.1 1,312.1 + 5.6% 毛利率 34.6% 34.4% + 0.2個百分點 本公司擁有人應佔溢利 331.4 201.0 + 64.9% 純利率 8.3% 5.3% + 3.0個百分點 經調整EBITDA 622.8 612.5 + 1.7% 每股盈利（港仙） 31.76 19.26 + 64.9%

香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今天公布截至2025年12月31日止年度之全年業績。 集團的收入由2024年的3,811.9百萬港元按年增加5.0%至2025年的4,001.1百萬港元，由於核心即食麵業務持續增長、中國內地消費情緒改善及海外市場需求增加所致。毛利由2024年的1,312.1百萬港元增加5.6%至2025年的1,385.1百萬港元；毛利率由2024年的34.4%微升0.2個百分點至2025年的34.6%。由於集團透過優化銷售組合及持續推行成本效益措施，有效紓緩成本壓力，支持毛利率提升。 本公司擁有人應佔溢利大幅增加64.9%至331.4百萬港元，相當於年內純利率8.3%。溢利及盈利能力較去年大幅改善，乃由於營運效率提升以及上年度曾確認資產減值虧損之非現金費用。集團的每股基本盈利增至年內的31.76港仙，經調整EBITDA水平由2024年的612.5百萬港元增加1.7%至2025年的622.8百萬港元，相當於年內經調整EBITDA利潤率15.6%（2024年：16.1%）。董事會建議派發末期股息每股15.88港仙，派息率為50.0%。 各業務地區之業務回顧及前景 年內，來自香港及其他地區業務的收入增加7.7%至1,658.7百萬港元，主要由於香港即食麵業務表現穩健及其他地區需求增加；分部業績上升16.1%至152.8百萬港元，主要由於高端即食麵銷量持續增長。同時，中國內地業務於年內錄得收入2,342.4百萬港元，温和增長3.1%；分部業績增加3.5%至339.9百萬港元，主要由於集團持續致力拓展內陸地區銷量，以及中國內地業務的銷售勢頭持續。 在香港，為持續豐富即食麵產品組合，公司推出多款新單品，包括合味道杯麵京都雞白湯味及咚兵衛肉汁味杯烏冬（即食麵）。為推動銷量及促進消費者互動，合味道及出前一丁與虛擬歌手「初音未來」合作。此外，公司亦透過指定微信小程式加強餐飲渠道的數碼化營銷。為配合針對冷凍食品業務的高端化策略，公司推出日清The Chef’s Signature系列，以滿足追求在家享受高質極致美食體驗之消費者需求。公司持續擴大非麵類產品組合，以時令產品加強其飲料產品線，以及推出全新一口裝日清迷你可可脆。此外，香港製造的日清穀物麥片及鮮切蔬菜持續獲得注重健康的消費者青睞，展現本公司對於健康、養生及營養的堅定承諾。 在海外市場，集團在推行策略市場擴展及提升品牌方面取得重大進展。越南仍為東南亞快速增長的經濟體之一，公司透過拓展其銷售及分銷渠道至現代零售渠道，並以新產品鎖定年輕消費者群體把握強勁的消費者需求。台灣方面，公司在當地成立全資附屬公司，為合作夥伴提供更清晰的銷售方向及加強對他們的支援，促進銷售動力及長期業務增長。韓國方面，隨著韓流在全球的熱潮日益擴張，韓國業務取得穩健表現。集團亦憑藉其全球銷售網絡，將Gaemi Food Co. Ltd.（「Gaemi Food」）的零食產品推廣至新的海外市場。在澳洲，公司加強與ABC Pastry Holdings Pty Ltd（「ABC Pastry」）的營運整合，同時把握主流及亞洲零售渠道對亞洲美食日益增長的興趣，拓闊公司的即食麵產品銷售網絡。 在中國內地，公司的表現穩健，主要由於即食麵銷量擴張，以及公司策略性擴展內陸地區的業務據點。為提升消費者參與度及品牌知名度，公司增加店內試食活動、加強微信小程式等平台的數碼化營銷，並與日本虛擬歌手「初音未來」高調合作，加強促銷活動。作為高端化策略的一部分，公司為豐富其產品組合，推出了日清咚兵衛油豆腐炸烏冬麵杯麵等新產品。非麵類業務亦錄得正面發展；分銷業務擴大了產品組合，新增歐洲瓶裝水、日本碳酸飲料以及日本巧克力及曲奇餅等高端進口產品，而零食業務則受惠於其薯片及節日產品，例如限量版可可脆粒等，取得良好表現。 為展現對中長期發展的堅定承諾，集團以總代價人民幣30.68百萬元收購了兩塊珠海地塊的土地使用權。集團計劃投資超過人民幣240百萬元收購該等地塊，於該等地塊上建設新廠房及安裝新生產線。 日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「我們對公司的增長前景保持謹慎樂觀的態度，同時持續專注於成本控制和運營效率。全球經濟復甦之路崎嶇不平，主要由於地緣政治局勢緊張及保護主義抬頭導致供應鏈重組。在此背景下，集團仍將致力於在需求明確且具可持續性的市場中，持續推動產品升級及強化執行能力。香港政府的相關舉措可望支撐經濟及家庭開支，為我們產品組合持續高端化提供更有利的環境。中國內地的中產階級不斷壯大為我們帶來巨大機遇，而越南蓬勃發展的零售業以及韓國對健康的關注亦將支持公司戰略發展。此外，澳洲對高品質冷凍食品的需求不斷上升，亦具有寶貴的增長潛力。我們透過高端化及多元化策略，增強在這些地區的競爭力。憑藉穩健的財務狀況、現金流生成能力及強大的品牌認受性，在中期至長期內我們將具備良好條件實現收入及盈利持續增長。」 有關日清食品有限公司 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。此外，日清食品在其他地區開展業務，包括越南、台灣、韓國及澳洲市場。 日清食品被納入5項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通食品飲料消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。



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