市值數十億美元的運動品牌 U.S. Polo Assn. 推出全球馬球衫宣傳活動：源自運動的經典



佛羅里達州西棕櫚灘, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 由1890年成立的美國馬球協會（USPA）所授權的官方運動品牌 U.S. Polo Assn.，今日宣布推出全球馬球衫宣傳活動「源自賽場的經典」。這項全球性活動旨在向標誌性的馬球衫致敬，彰顯其純正的運動淵源，以及它如何演變為全球最歷久彌新的時尚經典之一。 U.S. Polo Assn. 全球品牌大使、6級美國職業馬球選手尼科·埃斯科巴（Nico Escobar）身著馬球白裝與經典海軍藍 U.S. Polo Assn. 馬球衫，騎乘愛駒觀賽，展現「源自賽場的經典」精神 U.S. Polo Assn. 模特兒身著馬球衫，於南卡羅來納州查爾斯頓參與 2026 春夏全球系列攝影 「馬球衫：源自賽場的經典」宣傳影像，由 U.S. Polo Assn. 模特兒演繹 Polo衫的起源可追溯至馬球場，其設計深受運動動作、競技精神以及這項賦予其名稱的運動所塑造。自問世之初，Polo衫便以實用為本，由追求賽場表現的球員們所穿著。時至今日，U.S. Polo Assn. 不僅將這款歷久不衰的經典視為時尚單品，更視其為源自運動、並由全球數代球員與消費者共同傳承的標誌性象徵。 馬球衫是擁有逾百年歷史的最具代表性經典單品之一，以其獨特的運動與時尚融合而著稱。最初採用透氣的平紋針織面料、柔軟的領口及輕量結構，以滿足競技運動的需求；如今已演變為永恆的經典單品，既適合展現休閒優雅，亦是理想的生活休閒服飾。 Polo衫的起源可追溯至馬球運動員，其誕生源於這項運動的實際需求。馬球運動員為在比賽中更好地應對高溫、動作與風勢，對長袖棉質襯衫進行了改良。這些以功能性為導向的運動改裝，正是日後Polo衫的雛形。20世紀初，隨著馬球運動日益普及，運動員們協助將這些功能性元素正式化，進一步鞏固了Polo衫與這項運動及其功能性設計之間的連結。 多年來，馬球衫已成為全球休閒運動服飾的基石，象徵著學院風、奢華休閒文化與當代運動休閒風，從馬球場到大學校園，再到會議室，皆能無縫融入。數十年來，馬球衫歷經多次獨特的革新，展現出其持久的適應性；這種不斷演進的能力，確保了馬球衫歷久不衰的流行地位與文化意義。 作為美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌，U.S. Polo Assn. 佔據了馬球衫歷史中獨一無二的地位。USPA 成立於 1890 年，是美國歷史最悠久的體育管理機構之一。 「馬球衫的基因深深植根於那項啟發它的鼓舞人心運動，」USPA Global 總裁兼執行長 J. Michael Prince 表示。該公司負責管理並推廣這個價值數十億美元的全球性 U.S. Polo Assn. 品牌。「透過『源自賽場的傳奇』系列，我們致敬這份始於球場的傳承，它持續塑造著全球馬球選手、運動迷及消費者當下的生活、行動與自我表達方式，並將影響未來的世代。」 「源自賽場的傳奇」系列透過連結馬球衫與這項運動的淵源，同時彰顯其在現代文化中的地位，進而鞏固這份傳承。 「這件馬球衫是專為比賽設計，在球場上確實有其實際用途，但它也是我場下外出用餐或與親友聚會時會穿的服裝，」U.S. Polo Assn. 全球品牌大使、6級美國職業馬球選手尼科·埃斯科巴（Nico Escobar）表示。「我很欣賞 U.S. Polo Assn. 既重視機能表現，也懂得如何讓馬球衫融入日常生活。」 「U.S. Polo Assn. 與這項運動的真摯連結，以及它對全球馬球運動的支持，正是我無論在場上或場下都選擇穿著它的原因，」埃斯科巴補充道。 全球發佈：「源自賽場的經典」 「源自賽場的經典」系列將於2026年春季在全球190個國家同步上市，透過協調一致的多渠道佈局，讓美國馬球協會的馬球衫在消費者接觸這個運動靈感品牌的任何場合都清晰可見。在實體店鋪中，專門的馬球衫展示區——包括品牌標誌性的馬球衫牆、櫥窗陳列及視覺 merchandising 亮點——將透過大膽的色彩故事、清晰的品類劃分，以及以標語為核心的活動標識，全面呈現各類款式。 無論是戶外廣告還是平面廣告，現場拍攝的主視覺影像將馬球衫帶回球場，強化其與這項運動的真實連結；而數位與社群媒體的推廣活動，則透過短片內容與全球敘事延展這個故事。這些接觸點共同營造出連貫且沉浸式的呈現，彰顯馬球衫作為真正標誌性單品的特質——它植根於運動，卻也與日常生活息息相關。 此外，「源自賽場的經典」活動將配合美國兩項最重要的馬球賽事同步推出——包括享有盛譽的 USPA 金盃®（USPA Gold Cup®），以及全球競爭最激烈的賽事之一「美國公開馬球錦標賽®」（U.S. Open Polo Championship®），該賽事將於 4 月 26 日舉行冠軍決賽。 「『源自賽場的經典』旨在擁抱我們的真實本質，並在國際舞台上大膽傳遞這份精神，」全球品牌行銷副總裁史蒂芬妮·科羅亞萊斯（Stefanie Coroalles）表示。「這場全球馬球衫宣傳活動融合了品牌傳承、產品特色與自我表達，展現了馬球衫如何從運動場域無縫融入日常生活。」 「此次發布對我們而言是值得驕傲的時刻，它以現代、鮮明且無可辯駁的 U.S. Polo Assn. 風格，將我們的傳承賦予新生，」科羅亞萊斯補充道。 產品核心理念：隨心所欲，盡情展現 「每一件 U.S. Polo Assn. 馬球衫皆經過精心設計，在風格、舒適度、功能性與純正運動細節之間取得完美平衡，」品牌與產品開發資深副總裁布萊恩·卡米納（Brian Kaminer）表示。「從汲取傳統靈感的剪裁到現代機能面料，我們的 U.S. Polo Assn. 系列展現了馬球衫如何在忠於運動本源的同時，持續演進。」 這場全球馬球衫宣傳活動透過五種獨特風格，展現這款經典單品的百變魅力，讓消費者在搭配馬球衫時，能盡情「隨心所欲，盡情展現」。 「運動風」系列（Play It Sporty）的每一針每一線都承載著 U.S. Polo Assn. 的傳承。憑藉純正的細節、標誌性的品牌標識以及受運動啟發的元素，這款永恆的剪裁直接連結了品牌起源的馬球運動。官方徽章、經典剪裁與傳統設計細節，共同致敬馬球運動的歷史與品牌深厚的傳承。 「Play It Classic」系列專為日常生活的點滴時刻而生。簡約、舒適且易於搭配，是您尋求百搭之選時的首選。這款專為反覆穿著而設計的 polo 衫，無論是休閒、放鬆或稍作打扮的場合，都能完美融入您的日常。 「Play It in Motion」系列，專為動態活動打造的高性能POLO衫。採用先進技術面料，具備吸濕排汗的舒適感、透氣性及彈性，全天候隨您的動作靈活伸展。無論是球場上的POLO球員，還是追求動態生活的您，這款設計皆能兼顧耐用性與功能性，同時展現俐落現代的風格。 「Play It Bold」系列，是專為自我表達而生的時尚POLO衫。這款作品以自信與風格為核心，為這款經典單品注入個性與自由。無論是隨性穿著或精心搭配，它都展現了當Polo衫由自信塑造、並依個人風格穿出時，其多變的魅力。 「Play It Elevated」是為講究精緻的時刻打造的頂級Polo衫。採用高級面料與細膩工藝，呈現出精緻外觀卻不顯拘謹。簡潔的線條與貼合的剪裁，營造出沉穩而自信的風格，完美平衡了舒適與優雅。U.S. Polo Assn. 的季節性馬球衫涵蓋男裝、女裝及童裝系列，提供豐富多樣的面料、質感與色彩選擇——從經典中性色到鮮豔色調一應俱全。全新設計採用立體羅紋、低調圖案及精緻的工藝細節，並飾以品牌標誌性的「雙騎士」標誌——這不僅是正品的保證，更是這項運動的象徵。 U.S. Polo Assn. 持續推出符合其全球永續發展計畫「USPA Life」的產品，體現品牌對負責任採購及長期環保倡議的承諾。將於 2027 年春季上市的 USPA Life 馬球衫，以 U.S. Polo Assn. 最具標誌性的款式為基礎，採用經過深思熟慮挑選的優質面料，彰顯品牌致力於改善這款經典單品對全球環境影響的決心。從 100% 優質棉面料到鈕扣與縫線等細節處理，每個環節皆經過精心挑選，在降低環境影響的同時，仍完整保留顧客對 U.S. Polo Assn. 馬球衫所期待的經典外觀、舒適度與品質。 U.S. Polo Assn. 的服飾與配件現已於 U.S. Polo Assn. 實體門市及官網 uspoloassnglobal.com 販售。 關於 U.S. Polo Assn. 與 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌。USPA 成立於 1890 年，是美國規模最大的馬球俱樂部與馬球選手組織。憑藉數十億美元的全球業務規模，以及透過超過 1,200 家 U.S. Polo Assn. 零售店和數千個其他銷售據點的全球分銷網絡，U.S. Polo Assn. 在全球 190 多個國家為男女及兒童提供服飾、配件和鞋類產品。該品牌贊助全球各大馬球賽事，包括每年於棕櫚灘的 NPC 舉辦的「美國公開馬球錦標賽®」（U.S. Open Polo Championship®），此為美國首屈一指的馬球錦標賽。透過與美國 ESPN、歐洲 TNT 和 Eurosport 以及印度 Star Sports 簽訂的歷史性合作協議，由 U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球錦標賽現已透過電視轉播，讓全球數百萬體育迷首次得以欣賞這項令人熱血沸騰的運動。根據《License Global》的報導，U.S. Polo Assn. 一直與 NFL、PGA 巡迴賽及一級方程式賽車並列為全球頂尖的運動授權商之一。此外，這個以運動為靈感的品牌更因全球業務成長及運動內容而獲得國際獎項肯定。憑藉其作為全球品牌的巨大成功，U.S. Polo Assn. 曾獲《富比世》、《財星》、《現代零售》及《GQ》等媒體報導，並登上雅虎財經與彭博社等全球眾多知名媒體平台。欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。 USPA Global 是美國馬球協會（USPA）的子公司，負責管理市值數十億美元的運動品牌 U.S. Polo Assn.。USPA Global 同時管理其子公司 Global Polo，該公司是全球馬球運動內容的領導者。欲了解更多資訊，請造訪 globalpolo.com 或 YouTube 上的 Global Polo 頻道。 如需更多資訊，請聯絡： Stacey Kovalsky - 全球公關與傳播副總裁

電話 +954.673.1331 - 電子郵件：skovalsky@uspagl.com 凱拉·德雷克（Kaela Drake） - 資深公關與傳播專員

電話 +561.530.5300 - 電子郵件：kdrake@uspagl.com 消息來源：U.S. Polo Assn.



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