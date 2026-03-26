寵物飆漲74.3%！朝雲集團成鏟屎官心頭好

香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 大消費板塊承壓行業整體尋求破局的背景下，"鏟屎官經濟"熱度不減，走出獨立行情。朝雲集團（6601.HK）2025年度財報證明：搞不定鏟屎官的龍頭，不是好的快消龍頭：營收純利連續3年增長，寵物業務營收暴增74.3%，成為鏟屎官和投資者共同的心頭好。

一、寵物業務猛增74.3%，小貓變猛虎

鏟屎官們的心已被朝雲牢牢抓住：2025 年的寵物業務營收暴增 74.3%達2.22億元，毛利率同比提升5.3個百分點，從2019年百萬級營收躍升至2025年億元量級，年複合增長率高達124%，真正完成"新手小貓"到"業績猛虎"的蛻變。

朝雲寵物爆發並非偶然，而是自有品牌與新物種門店雙擎驅動的必然結果：

自有品牌破圈：技術創新打造如寵物生鮮包等爆品矩陣，貓砂盆清潔泡泡等潛力單品快速成長，精准擊中鏟屎官對"高品質、好體驗"的需求，主導貓砂行業標準、新型寵物酥化糧標準編修，用技術壁壘築牢護城河。

新物種門店打造從產品到服務消費一體化閉環： 全國73家自營店升級成寵物友好空間，跑通"飲品+沉浸式寵物體驗"模型，高顏值飲品引流，沉浸式貓咖體驗留客，商品零售變現，一站打通流量、體驗和複購，解決傳統寵物店"獲客難、客單波動大"的痛點。旗下米樂乖乖13家門店獲大眾點評區域好評榜第一，米樂、爪爪同時成為美團2025年度十佳影響力品牌。

全生態佈局築牢護城河：從"研發、生產、銷售"，到"寵物食品、用品自有品牌打造"，再到下游"新物種門店"，朝雲圍繞寵物全生命週期構建生態閉環，以對寵物安全友好為初心，把"鏟屎官經濟"的流量變成持續複購。

二、營收純利連續3年增長，保持5年高額派息

寵物業務猛虎出山，朝雲"老家"穩如泰山，家居護理營收同比增長5%至17.15億，殺蟲驅蚊產品連續11年市占第一、潔廁市占第一穩坐龍頭。2025年集團業績表現亮眼：整體營收達19.9億元，同比增長9.2%，純利2.2億元，同比增長10.3%，毛利率同比提升3.5個百分點，均實現連續3年增長。

作為能賺會花的股東友好型公司，朝雲堅持與股東共享紅利，保持5年高額派息80%，股息率超6%。截至2025年底，集團賬上還有28.4億元現金儲備，強勁的現金流不僅為未來持續派息築牢根基，也為業務擴張和併購預留了彈藥。

從家居護理龍頭到寵物業務爆發式增長，再到高額派息穩定回報，朝雲有業績韌性、有現金流、有穩定派息；從未來看，寵物賽道的爆發式增長、家居護理的高端化升級、外延併購帶來的規模效應，都是看得見的增長引擎，而朝雲這只"猛虎"才剛剛出山。

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