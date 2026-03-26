朝雲集團營收純利連續3年增長 寵物猛增74.3%

香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 3月25日，朝雲集團（6601.HK）發佈2025年度業績報告：營收同比增長9.2%，純利同比增長10.3%，毛利率同比提升3.5個百分點，寵物業務營收增長74.3%，線上渠道營收增長30.2%，盈利能力持續提升疊加強勁現金流，持續5年高額派息80%，股息率超6%，高分紅現金奶牛屬性凸顯。

營收純利連續3年增長，持續5年高額派息回饋股東

過往財報顯示，朝雲集團堅持高質量、可持續、穩利潤發展原則，營收純利連續3年增長。得益於技術創新高毛利大單品矩陣及渠道結構優化，疊加供應鏈運營效率提升及成本管理措施落實，推動整體毛利同比提升3.5個百分點，盈利能力持續攀升，打破消費行業"增長見頂""只賺吆喝不賺錢"的質疑。

"穩利增長+真金回饋"是朝雲給投資者最核心的安全感：連續5年高額派息80%，股息率維持超6%，將持續盈利轉化為實在的股東利益。截至2025年末，集團現金儲備超28.4億元，現金流持續強勁，"可持續、穩利潤、高派息、強現金"的組合讓朝雲成為當下市場最稀缺的安全投資標的。

寵物營收猛增74.3%，自有品牌及新物種門店雙引擎驅動

整體業績穩利增長下，寵物業務成為朝雲25年的增長黑馬：全年營收同比暴漲74.3%，毛利率同比增加5.3個百分點，展現極強成長性和盈利能力。

高速增長源於自有品牌及新物種門店的雙擎驅動：一方面，倔強家族等自有品牌產品在門店銷售占比超30%，高複購爆品矩陣精准契合養寵人群需求；另一方面，線下跳出傳統寵物店模式，打造"貓咖飲品+商品零售+洗護服務+活體銷售"的消費一體化閉環，門店升級兼具療愈價值與社交空間屬性，滿足當下消費者對體驗式、社交化消費的升級需求，米樂乖乖、爪爪門店更是登頂多地美團、大眾點評好評榜，雙雙成為美團2025年度十佳影響力品牌。

家居護理業務穩坐龍頭，連續11年市占第一

作為集團壓艙石，家居護理業務龍頭地位穩固，殺蟲驅蚊品類連續11年保持行業市占第一，潔廁品類市占第一，營收同比增長5%。高端天然賽道佈局成效顯著，用創新核心產品競爭力構建護城河，毛利率同比提升2.9個百分點。階段完成河北康達的戰略收購，實現中國南北區域市場優勢互補，進一步夯實家居護理領先優勢，提升增長後勁。

線上營收大增30.2%，盈利能力持續提升

2025年朝雲渠道結構持續優化：線上構建淘系、京東、拼多多、內容電商4大超億元渠道，提升便攜驅蚊、香氛、家清、寵食等高複購趨勢品的銷售占比，通過自有團隊精細化運營，持續提升投產，25年營收同比增長30.2%，毛利率提升5.5個百分點，真正實現依靠產品力和運營效率賺錢。線下渠道推動全品類分銷，提升終端市場覆蓋廣度與深度，搶抓即時零售增量市場，鞏固市場領導地位。同時，供應鏈改革成效顯著，通過自動化改造、集采優化等措施進一步夯實成本優勢，提升全渠道盈利。

未來朝雲集團將堅持高質量、可持續、穩利潤發展原則，保持強勁的現金流、持續提升盈利能力、持續落實高額派息政策。家居護理佈局高價值賽道，提毛利、拓增量，通過兼併購進一步鞏固領導地位，寵物高質量拓店，提升單店盈利，線上線下協同打造爆品矩陣。優化線上渠道組合打造更多億元渠道，通過核心產品競爭力鞏固領先地位和護城河。加強技術創新，持續打造高毛利大單品矩陣，為公司注入可持續發展動力，為股東創造更大價值。

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