Formerra 宣布徵收運輸附加費以因應貨運與物流市場持續的壓力

俄亥俄州克利夫蘭, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 高性能材料分銷領域的領導者 Formerra 宣布將實施運輸附加費，以因應美洲貨運與物流市場持續攀升的成本。自 2026 年 4 月 1 日起，所有貨件將適用每筆運送 350 美元的附加費。

受柴油價格上漲、影響司機供應的監管要求變化、卡車運輸運力趨緊，以及物流業整體營運成本攀升等因素驅動，貨運與物流市場持續面臨成本高企的困境。業界預測顯示，這些壓力在可預見的未來將持續存在。

「為維持對客戶的可靠服務，我們必須適應運輸環境的持續變革，」Formerra 執行長 Tom Kelly 表示。「這項附加費是必要的，旨在應對這些超出我們控制範圍的業界成本壓力，同時持續提供客戶對 Formerra 所期待的高水準服務。」

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關於 Formerra

Formerra 是工程材料領域的頂尖分銷商，串聯全球領先的聚合物生產商與醫療保健、消費品、工業及移動出行市場中的數千家原始設備製造商（OEM）和品牌所有者。憑藉技術與商業專業知識，Formerra 融合了產品組合深度、供應鏈實力、產業知識、服務品質、領先的電子商務能力以及創新思維，形成獨特的優勢組合。Formerra 經驗豐富的團隊協助各產業客戶以嶄新且更佳的方式進行產品設計、選材、加工與開發，從而提升產品性能、生產力、可靠性及永續性。欲了解更多資訊，請造訪 www.formerra.com 。

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