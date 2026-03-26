營收淨利再創新高！恒瑞醫藥2025年營收316.29億元 同比增長13.02% 淨利77.11億元 同比增長21.69%

香港, 2026年3月25日 - (亞太商訊) - 3月25日，恒瑞醫藥發佈2025年年度報告。報告期內，公司堅持「科技創新+國際化」雙輪驅動戰略，實現業績持續增長，營收和淨利均再創新高。全年實現營業收入人民幣316.29億元，同比增長13.02%；歸屬於上市公司股東的淨利潤77.11億元，同比增長21.69%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤74.13億元，同比增長20.00%。創新藥銷售收入163.42億元，同比增長26.09%，佔藥品銷售收入比重達58.34%；對外許可收入33.92億元，同比增長25.62%。

在業績持續增長的同時，公司保持高强度研發投入，全年累計研發投入87.24億元，佔營業收入的27.58%，其中費用化研發投入69.61億元，為發展築牢創新根基。

創新成果轉化高效賦能，創新藥銷售引領業績增長

創新藥銷售收入中，抗腫瘤産品收入132.40億元，同比增長18.52%，佔整體創新藥銷售收入的81.02%。醫保內創新藥瑞維魯胺（二代AR拮抗劑）、達爾西利（CDK4/6抑制劑）精準定位未被滿足的臨床需求，優異的臨床數據在診療實踐中得到廣泛驗證，銷售收入繼續保持强勁增長。氟唑帕利（PARP抑制劑）、海曲泊帕（TPO受體激動劑）等上市較早的創新藥，隨著新適應症的持續獲批或上市後研究循證醫學證據的逐步積累，持續為公司銷售收入注入穩定增量。伊立替康脂質體（TOP1）、瑞康曲妥珠單抗（HER2 ADC）等産品雖處於商業化初期，報告期內尚未納入醫保，但憑藉針對特定患者的明確療效優勢，通過高效的上市前準備與市場准入策略，有力驅動了産品前期的快速放量。

創新藥銷售收入中，非腫瘤産品實現收入31.02億元，同比增長73.36%，佔整體創新藥銷售收入的18.98%。恒格列淨（SGLT2抑制劑）、瑞馬唑侖（GABAa受體激動劑）等醫保內産品通過臨床優勢的有效傳遞，實現較快增長。

新藥新適應症持續獲批，三年內約53款創新成果蓄勢待發

2025年，公司持續加大創新力度。報告期內，公司上海創新研發中心正式啓用，進一步完善公司研發體系。

公司持續建設行業領先的新技術平台，加强源頭創新。報告期內，公司不斷完善已建立成熟的ADC、雙/多抗、蛋白降解劑、小核酸藥物、口服多肽、PROTAC/分子膠/RIPTAC等技術平台，初步建成新分子模式平台。同時，恒瑞大力發展人工智能藥物發現（AIDD），全面賦能藥物研發的創新與迭代。

公司已形成行業領先且高度差異化的創新産品矩陣。目前，公司已在中國獲批上市24款1類創新藥、5款2類新藥，另有100多個自主創新産品正在臨床開發，400餘項臨床試驗在國內外開展。

2025年，公司（含報表內子公司）7款1類創新藥獲批上市，包括注射用瑞卡西單抗、硫酸艾瑪昔替尼片、瑞格列汀二甲雙胍片(I)(II)、注射用瑞康曲妥珠單抗、蘋果酸法米替尼膠囊、注射用磷羅拉匹坦帕洛諾司瓊、澤美妥司他片等； 1款2類創新藥獲批上市，6個已獲批創新藥的新適應症獲批上市，涵蓋腫瘤、代謝、心血管、免疫、神經科學等疾病領域。報告期內公司研發管綫顯著進展，共有15項上市申請獲NMPA受理，28項臨床推進至III期，61項臨床推進至II期，28項創新産品首次推進至臨床I期。2025年，公司取得藥物臨床批件180個；獲得CDE突破性治療品種認定8項，優先審評品種認定2項。此外，2025年公司招募了22,000餘名參與者參加臨床研究，自有的臨床開發實力使公司能夠高效推進産品的監管評審進度。

專利申請和維持工作順利開展。報告期內，獲得大中華地區授權76件、國外授權209件。截至報告期末，擁有大中華區授權發明專利986件，歐美日等國外授權專利1,021件。

2025年，恒瑞醫藥共有20款産品／適應症通過新版國家醫保目錄調整，其中10款産品首次進入醫保，不斷提升優質藥物的可及性與可負擔性，也有助於加速産品放量，提升市場份額，進一步鞏固公司在創新藥領域的領先地位。

未來成長性方面，公司增長潛力有望進一步釋放。根據公告，2026-2028年預計約有53項創新成果獲批上市。其中，新品上市方面，具備同類最佳潛力的GLP-1/GIP雙受體激動劑HRS9531用於超重／肥胖有望獲批。在新適應症獲批方面，瑞康曲妥珠單抗有望獲批用於HER2陽性結直腸癌、HER2陽性乳腺癌一綫治療等多個新適應症。

國際化提速，BD成業績增長新引擎

雄厚的創新研發實力，為公司高水平的國際化合作奠定了堅實基礎。2025年，恒瑞醫藥BD合作模式持續創新，共達成5筆創新藥海外業務拓展交易。其中與GSK達成戰略聯盟尤為矚目：雙方共同開發包括PDE3/4抑制劑HRS-9821在內的至多12款創新藥，恒瑞獲得5億美元首付款，潛在總金額約120億美元的選擇權行使費和里程碑付款及相應的銷售提成，彰顯對恒瑞創新平台與研發實力的深度認可。與MSD就Lp(a)抑制劑HRS-5346達成大中華區外獨家許可，2億美元首付及最高17.7億美元里程碑付款，進一步驗證全球競爭力。此外，口服GnRH拮抗劑SHR7280中國大陸商業化權益授權Merck KGaA，Myosin小分子抑制劑HRS-1893以NewCo模式授權Braveheart Bio，瑞康曲妥珠單抗部分國際市場權益授權Glenmark。自2023年起公司已完成12筆海外業務拓展交易，包括對外許可、NewCo和戰略聯盟等不同模式，潛在總交易價值超過270億美元。這一系列活躍的BD交易，正加速推動恒瑞創新藥的全球價值兌現。

與此同時，恒瑞也在積極推進海外自主開發及註册。報告期內，公司新開設美國波士頓臨床研發及合作中心。目前，公司在亞洲、歐美及澳大利亞設立15個研發中心，報告期內多個創新藥啟動首項海外臨床試驗。此外，報告期內，HER2 ADC創新藥瑞康曲妥珠單抗聯合阿得貝利和化療用於胃癌或胃食管結合部腺癌獲美國FDA孤兒藥資格認定。目前公司共有5款創新藥獲FDA孤兒藥資格認定，4款ADC産品獲FDA快速通道資格認定。

此外，報告期內公司成功登陸港交所實現「A+H」上市，募集資金113.74億港元，為近5年港股醫藥板塊最大IPO，國際化邁向新的里程碑。

2025年，公司積極探索創新治療方案，向世界展現「中國藥」的臨床價值。報告期內已有與公司産品相關的381項重要研究成果獲得國際認可。相繼在CA（臨床醫師癌症雜誌）、The Lancet（柳葉刀）、JAMA（美國醫學會雜誌）等全球頂級期刊發表，累計影響因子達3,159分，包括18篇重磅研究論文（腫瘤領域影響因子≥30分、非腫瘤領域影響因子≥20分的國際期刊）。公司在全球學術舞台的參與維度也再上新台階。腫瘤領域，2025年有72項、46項研究分別入選ASCO年會、ESMO年會，並首次以展台形式登陸ESMO；非腫瘤領域多項成果被美國糖尿病協會（ADA）年會、美國皮膚科學會（AAD）、歐洲腎臟協會大會（ERA）等國際會議錄用為口頭報告。

構建全球化人才梯隊，運營管理全面升級

國際化戰略的深化，離不開全球化組織能力的支撑。2025年，公司深化引智育才，構建全球化人才梯隊。聘請馮佶女士加盟並出任公司總裁，强化全球戰略領導力；聘請朱國新先生為公司高級副總裁、全球早研負責人，强化管綫的前瞻佈局與源頭創新；聘請尹航先生為公司副總裁、腫瘤事業部總經理，持續强化腫瘤領域競爭力；聘請Yu Liu先生為國際首席醫學官，負責推動在美國及中國以外地區的臨床開發工作；聘請Karen Atkin女士擔任國際商業和組合策略負責人，進一步加强海外商業拓展。同時，通過「全球精英計劃」廣泛吸引來自全球頂尖院校與科研機構的優秀學生及青年學者加入。

內部培養方面，針對不同層級的關鍵人才，系統性實施「中高層高潛人才400發展項目」、「新晋管理者訓練營」及「恒瑞領導力峰會」等培養計劃，全力打造專業、年輕、國際化的一流人才梯隊。

公司持續强化戰略與組織適配，2025年新成立生物製藥事業部（BBU），與原有腫瘤事業部（OBU）齊頭並進，通過組織升級來提升領先的商業化能力。公司形成商業卓越、市場營銷、醫學事務、中央及省級銷售管理、中央及省級市場准入等互補職能體系賦能專業銷售隊伍。公司建立了廣泛而深入的全渠道覆蓋網絡。目前，公司的銷售網絡遍佈全國超過25,000家醫院及超過200,000家綫下零售藥店。此外，公司設立基層廣闊市場架構，根據市場潛力和産品屬性，對廣闊市場佈局進行升級。截至目前，公司社區終端覆蓋已突破2,500家，累計開展學術活動覆蓋醫生2萬人次，基層品牌影響力顯著提升。

深化政産學研融合，踐行可持續承諾

為進一步强化公司在生物醫藥領域的基礎研究能力，公司積極推動政産學研聯動，與國家自然科學基金委員會聯合成立「國家自然科學基金民營企業創新發展聯合基金」，總計1.32億元，重點圍繞腫瘤、代謝性疾病等方向開展基礎或應用基礎研究。此外，與中國科技發展基金會簽署戰略合作備忘錄，將出資1億元人民幣，用於資助科技創新、資源賦能、人才培育、國際交流等七大領域的項目，携手推動科技創新和産業創新深度融合。

同時，作為中國醫藥創新的領軍企業，恒瑞醫藥始終重視履行社會責任，深度踐行可持續發展理念。

2025年11月，香港大埔宏福苑發生嚴重火災，災情引發社會各界深深關切。恒瑞醫藥宣佈緊急捐贈1000萬港元，用於緊急救援以及災後重建等工作。

憑藉在醫藥創新、合規運營、綠色發展及社會責任等領域的優異表現，恒瑞醫藥在國際權威指數機構明晟（MSCI）ESG評級躍升至「AA」級，躋身全球製藥行業前列。

憑藉創新、國際化高質量發展的成果，恒瑞醫藥屢獲國內外權威認可。連續7年上榜美國製藥經理人雜誌公佈的全球製藥企業TOP50榜單；根據2025年Citeline 發佈的管綫規模排名，公司自研管綫規模位居全球第二； 成功躋身財富中文網發佈的2025年《財富》中國500强； 海曲泊帕乙醇胺片（恒曲®）專利榮獲中國專利金獎；恒瑞醫藥還連續5年榮膺「中國傑出僱主」認證，人力資源管理領域成就再獲肯定。

未來，恒瑞醫藥將繼續秉持「科技創新+國際化」雙輪驅動戰略，深耕臨床未滿足需求，打造差異化創新産品；堅持自主研發與開放合作並重，為全球患者帶來更多、更好的治療選擇。

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