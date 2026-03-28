光大永年2025年全年收入為人民幣49.9百萬元 全年股息為每股人民幣1.77分

香港, 2026年3月25日 - (亞太商訊) - 光大永年（03699.HK）今天公佈截至2025年12月31日止年度（「回顧年度」）之全年業績。回顧年度，本集團的收益約為人民幣49.9百萬元（2024年：約人民幣45.9百萬元），較去年增加約8.7%，主要由於投資物業的租金總額增加所致。本公司權益股東應佔利潤約為人民幣19.5百萬元（2024年：約人民幣25.3百萬元），較去年減少約22.9%。利潤減少主要由於於2025年確認的股息預扣稅及遞延稅項增加。每股基本盈利約為人民幣4.42分（2024年：人民幣5.72分）。董事會建議就截至2025年12月31日止年度派付末期股息每股人民幣1.04分（2024年：人民幣1.05分）。連同中期股息每股人民幣0.73分，全年股息為每股人民幣1.77分（2024年：每股人民幣2.17分）。

於2025年12月31日，本集團的流動資產約為人民幣241.0百萬元（2024年：約人民幣239.9百萬元）。流動資產增加主要由於年內到期日超過三個月的存款增加及現金及銀行結餘上升所致。。本集團的流動負債為人民幣20.1百萬元（2024年：約人民幣19.9百萬元）。流動負債增加主要是由於續約租賃負債的增加所致。

物業租賃

回顧年度，本集團物業租賃業務的租金收入約為人民幣34.0百萬元（2024年：人民幣30.5百萬元）。2025年新增租戶使總租金收入增加。於2025年12月31日，本集團的物業組合包括三棟商業樓宇，即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業，總建築面積約為89,507平方米。

物業管理服務

本集團為其物業（即光大金融中心及光大國際大廈）提供物業管理服務。回顧年度，本集團物業管理服務的收益約為人民幣15.9百萬元（2023年：人民幣15.4百萬元）。物業管理服務收益小幅增加是由於餐廳業績的改善。於2025年12月31日，本集團管理的總建築面積為72,534平方米。

投資物業

本集團的投資物業主要包括擁有或按租賃權益持有以賺取租金收入及╱或資本增值的土地及╱或樓宇。於2025年12月31日，投資物業的公允價值為人民幣979.0百萬元（2024年：人民幣967.1百萬元），較去年增加約1.23%。截至2025年12月31日止年度，投資物業的估值收益約為人民幣10.3百萬元（2024年：約人民幣6.6百萬元）。

展望

世界銀行表示，儘管貿易緊張局勢持續存在，但全球經濟展現出比預期更強的韌性。面對外部壓力及內部困難增多的複雜形勢，中國持續推進高品質發展，經濟運行總體平穩、穩中有進。隨著經濟的穩定增長，企業對商業空間的需求增加，加上城市化促使新商業區域的開發，進一步帶動對商業物業的需求上升，這有助推動商業物業管理及租賃的發展。中國政府針對商業地產採取了以消化存量、優化產業佈局為核心的優惠政策，也為物業管理及租賃行業的發展提供支援。

本集團旗下管理的物業主要為商用物業，受宏觀經濟及市場競爭等因素影響，在2025年，租戶及租務合同、出租率雖然保持穩定。但是，新簽訂租金水平較此前有所下降。為了應對租金下調的壓力，集團未來將繼續通過在新租約中增加增值服務如物業維護與保養、設施管理、及社區活動策劃，以提升客戶滿意度。

集團現有物業主要集中於四川成都和雲南昆明兩大核心城市，借助優越的地理位置和高品質的物業，吸引了大量國有企業及大型機構的入駐，為租賃業務打下了堅實的基礎。近年來，集團已成功引進新興行業租戶，如軟體和科技行業，並為租戶提供數位化服務。未來，集團將推動業務多元化發展，致力吸引更多優質的商戶入駐。

另外，2026年3月中東局勢的進一步升溫導至的能源價格上升、通膨預期推高、經濟增長放緩等，均影響海外投資決策的核心因素。因此，集團在海外投資方面的計劃，將會重新審慎評估其資產配置與區域風險。儘管當前全球經濟波動較大，集團將堅持穩健原則，靈活把握投資視窗，確保資本運作的安全性。

集團積極運用科技，推動智慧物業建設，提升運營效率和客戶體驗，增強物業管理的智慧化和精細化水準，提升整體服務品質和客戶滿意度。

集團將繼續充分發揮與母公司中國光大集團的協同效應，積極拓展多元化增值服務，豐富收入結構，提升品牌影響力。面對行業轉型升級，集團堅持穩健經營，注重風險管理和內部控制，靈活應對宏觀經濟及政策變化，持續優化資產組合，增強抗風險能力，並將在穩健經營的基礎上，積極探索新的發展機遇，為股東創造更大的價值。

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