國元國際：億勝生物科技價值被低估 建議積極關注

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香港, 2026年3月25日 - (亞太商訊) - 國元國際發表於3月24日研究報告表示，億勝生物科技（1061.HK）2025年業績穩健增長，實現營業額18.14億港元，較2024年增加8.6%，主因眼科與外科板塊持續發力。其中，眼科收入達8.35億港元（+8.2%），外科收入8.96億港元（+1.8%），醫療保健服務收入激增350%至0.829億港元。
億勝生物科技2025年溢利較2024年增加3.5%至3.18億港元。毛利率為89.2%，處行業高位。現金及等價物增至7.83億港元（+40.5%）。公司實施中期股息每股7港仙，末期股息擬派每股7港仙，合計每股派息14港仙，較2024年每股12港仙增長16.7%。
2025年，億勝生物科技的國際化戰略取得成果，並不斷擴大對外合作。旗下貝復舒®已通過新加坡特別採用程式成功引入新加坡國家眼科中心，此里程碑標誌產品首次進入中國以外地區，為未來在東南亞及全球市場推出奠定基礎。此外，貝伐珠單抗BLA已獲受理，前景廣闊；而公司從Mitotech獲得SkQ1滴眼液全球獨家權益，能把握乾眼症市場的龐大巿場空間。
國元國際表示，公司原有業務穩健增長，能提供較好的現金流，新產品貝伐珠單抗三期臨床試驗達到主要臨床終點，該產品的國內以及海外市場空間廣闊，隨著創新藥未來商業化順利推進，將推動公司業績上升。目前靜態PE僅為6.5倍，價值低估，建議積極關注。
重要披露： 本文引用國元國際控股有限公司於2026年3月24日發表的研究報告內容。本資料僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，請謹慎決策。
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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