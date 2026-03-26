鋰測量 MR 技術供應商 NanoNord 攜手 DLE 領域領導者 ElectraLith 拓展業務，此舉緊隨丹麥王室對澳洲的國事訪問之後

丹麥奧爾堡與澳洲墨爾本, 2026年3月25日 - (亞太商訊) - 北日德蘭半島科技公司NanoNord趁丹麥王室夫婦對澳洲進行國事訪問之際，成功獲得澳洲深科技先驅ElectraLith價值16萬至24萬澳元的額外測量設備訂單。此筆訂單彰顯了丹麥測量技術在綠色轉型領域日益增長的國際潛力。

NanoNord 作為國事訪問期間的商業代表團成員，把握良機強化了與澳洲現有及新客戶的業務往來。這並非丹麥王室首次與 NanoNord 結緣——該公司最初正是由當時尚年輕的弗雷德里克王儲正式揭幕成立。

丹麥技術實現鋰元素即時測量

NanoNord 的旗艦技術「Tveskaeg」是一款基於磁共振（MR）的測量儀器，能精確即時測量鋰及其他多種元素。該技術採用無線傳輸，無需化學藥劑或耗材，且校準與維護需求極低，使其具備堅固耐用、環保及運作可靠的特性。

ElectraLith將Tveskaeg儀器作為其突破性鋰提取技術DLE-R的核心組件。DLE（直接鋰提取）是一種嶄新且更具永續性的鋰提取方法——鋰是推動綠色轉型之電池中的關鍵金屬。隨著ElectraLith在全球推廣其技術，雙方合作在未來數年的潛在價值可達1,000萬丹麥克朗。

兩家公司於墨爾本舉行的丹麥工業招待會「以商業、體育與丹麥動能之名之夜」上建立聯繫，並在官方商務代表團結束後，於 ElectraLith 總部舉行的會議中進一步鞏固了合作關係。

地球另一端的滿意客戶

「Tveskaeg 是我們 DLE-R 系統不可或缺的一部分，我們非常高興能與 Martin 及 NanoNord 團隊合作。每台 DLE-R 設備都將配備 Tveskaeg 系統來測量鋰含量，而此次追加訂購的數量更凸顯了該系統對我們營運的重要性，特別是在我們正準備進行快速全球部署以滿足鋰需求激增之際。

我們現有的兩套系統運作無懈可擊且直覺易用——甚至讓我們的團隊為它們取名為 Forky 和 Hilda（取自「叉鬍子」斯文·特維斯卡格國王及其妻子的名字）。「這是我們收到的第二筆重大訂單，而我們預期未來還會有更多。」

——查理·麥吉爾（Charlie McGill），ElectraLith 執行長

「沒有什麼比造訪地球另一端的客戶，並親眼見證我們的技術被像查理及其團隊這樣的滿意客戶所採用更令人欣慰的了。這項技術能順利運作且讓客戶滿意，功勞全歸於我們在奧爾堡（Aalborg）斯凱恩韋（Skjernvej）總部才華洋溢的員工。「我們還能為公司帶來額外的儀器訂單，這自然讓我格外高興。」

——馬丁·明多夫（Martin Mindorf），NanoNord 首席商務官

「能參與這次歷史性的澳洲國事訪問是莫大的榮幸，我們尤其榮幸在此次行程中獲得女王陛下對我們的關注。女王迅速理解了這項技術在澳洲的潛力，並好奇地詢問了 Tveskaeg 如何應用於鋰礦開採。NanoNord 與 ElectraLith 正是兩國合作典範，此地蘊藏巨大潛力，特別是在綠色轉型所需的關鍵金屬萃取領域。除了 ElectraLith 之外，我們還有數家令人振奮的客戶與潛在合作對象，這正是我們必須再次造訪的原因。」

- 馬丁·明多夫（Martin Mindorf），NanoNord 首席商務官

關於 ElectraLith

ElectraLith 是一家美國深科技先驅企業，致力於開發 DLE-R——一種專有的電化學技術，用於鋰的萃取與精煉。該技術能在不使用水、化學品或產生廢棄物的情況下，生產電池級氫氧化鋰或碳酸鋰，且可由可再生能源驅動。

2024年12月，該公司完成了一輪約1,700萬美元的A輪融資，認購額遠超預期，投資方包括力拓（Rio Tinto）、雪佛龍（Chevron）、馬拉松石油（Marathon Petroleum）及In-Q-Tel。2026年，ElectraLith獲選為世界經濟論壇「頂尖創新者」，並計劃在澳洲、英國及阿根廷開展試點項目。

關於 NanoNord

NanoNord 由發明家 Ole Nørgaard Jensen 於 2001 年創立，他此前曾將藍牙先驅公司 Digianswer 出售給摩托羅拉。該公司以 Tveskaeg 為品牌名稱，開發並製造基於磁共振（MR）技術的測量設備，應用領域包括食品中的鈉含量測量、採礦業中的鋰含量測量，以及農業中的氮磷含量測量。客戶包括卡夫亨氏（Kraft-Heinz）、奧克拉（Orkla）及伊美瑞斯（Imerys）等全球知名企業。在食品等其他產業中，NanoNord 的設備消除了對硝酸銀滴定法的依賴；在多個歐洲國家，Tveskaeg 技術目前正針對農業應用進行測試，該技術有望優化液態肥料的使用，從而減少地下水污染並提升養分利用率。

NanoNord 為基金會與家族共同持有，主要投資者為勞瑞岑基金會（Lauritzen Foundation），並持續由創辦人 Ole Nørgaard Jensen 擔任執行長領導。在澳洲，NanoNord 由家族新世代成員、首席商務長（CCO）Martin Nørgaard Mindorf 代表出席此次國事訪問。

聯絡資訊：

Martin Mindorf

首席商務長（CCO）

mm@nanonord.dk

+4596341590

查理·麥吉爾 (Charlie McGill)

執行長

charles.mcgill@electralith.com

消息來源：NanoNord

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