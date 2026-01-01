英皇鐘錶珠寶有限公司公佈2025年全年業績 淨利潤上升約68% 末期股息增加超過150%

財務亮點

截至12月31日止年度







變動 2024年

百萬港元 2025年

百萬港元 總收入 5,230 5,765 + 10.2% 毛利 1,481 1,780 + 20.2% 毛利率 28.3% 30.9% + 2.6百分點 經調整EBITD 1 433 646 + 49.2% 淨利潤 257 431 + 67.7% 每股基本盈利 3.79港仙 6.34港仙 + 67.3% 每股末期股息 0.45港仙 1.14港仙 + 153.3%

1經調整EBITD為利息、稅項及自家擁有旗艦店的折舊費用前之盈利，以反映本集團之核心營運表現

香港, 2026年3月25日 - (亞太商訊) - 歐洲製鐘錶及珠寶首飾之零售商翹楚－英皇鐘錶珠寶有限公司(「本集團」或「英皇鐘錶珠寶」)(股份編號：887)公佈其截至2025年12月31日止年度(「本年度」)之全年業績。

於本年度，在市場充滿不確定性和挑戰下，本集團取得了令人鼓舞的表現。本集團的總收入增加10.2%至57.7億港元(2024年：52.3億港元)。來自香港的收入增加13.3%至33.1億港元(2024年：29.2億港元)，佔總收入57.5% (2024年：55.9%)，而來自中國內地的收入增加20.3%至16.3億港元(2024年：13.5億港元)，佔總收入28.2% (2024年：25.8%)。按產品分部劃分的收入而言，鐘錶分部的收入增加5.8%至35.3億港元(2024年：33.4億港元)，佔總收入61.2%(2024年：63.8%)，珠寶分部的收入增加18.1%至22.4億港元(2024年：18.9億港元)，佔總收入38.8%(2024年：36.2%)，而黃金產品佔珠寶分部收入72.4%(2024年：72.4%)。

本集團的毛利增加20.2%至17.8億港元(2024年：14.8億港元)，毛利率提升至30.9% (2024年：28.3%)。本集團的淨利潤於本年度大幅增加67.7%至4.3億港元(2024年：2.6億港元)。每股基本盈利為6.34港仙(2024年：3.79港仙)。本集團已建議派付末期股息每股1.14港仙(2024年：0.45港仙)。連同中期股息每股0.55港仙(2024年：0.65港仙)，全年股息總額為每股1.69港仙(2024年：1.10港仙)。

於2025年12月31日，本集團之銀行結餘及手頭現金為16.1億港元(2024年：9.5億港元)。由於本集團處於淨現金狀況，因此淨負債比率為零(2024年：零)。

於本年度，本集團就其於中國內地珠寶業務之策略性發展成功夥拍陳世昌先生。陳先生為一位於珠寶行業具影響力且備受推崇的資深人士，擁有超過40年的經驗。於2025年12月31日，本集團於中國內地共有11間珠寶店。本集團計劃於2026年開設約40間店舖，面向中端市場，其中一半在一線及新一線城市，其餘一半則在二線城市。

於2025年12月31日，本集團於香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞營運共64間店舖。於本年度，除了在中國內地開設的珠寶店外，本集團於香港及澳門新開設了三間珠寶店。此外，本集團亦於香港及澳門分別開設了一間百達翡麗旗艦店及一間IWC萬國錶專賣店，以及於中國內地開設了一間帝舵表專賣店和一間勞力士專賣店，進一步提升本集團的市場佔有率。

於2026年，本集團計劃於全球頂級購物街之一的尖沙咀廣東道開設一間多層勞力士專賣店及一間多品牌鐘錶店。該等店舖將進一步提升本集團於名貴鐘錶零售市場的競爭優勢，並鞏固其市場領先地位。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士表示︰「面對全球經濟動盪的重重挑戰，本集團預期消費者整體支出將趨於謹慎。然而，黃金珠寶作為另類投資，將持續受中國消費者青睞。隨著與陳先生建立戰略合作夥伴關係，本集團將以多元化市場細分策略，有效地擴大其零售網絡佈局，從而在中國內地市場的龐大商機中搶佔份額。」

楊女士總結道︰「本集團預期全球奢侈品零售市場之復甦步伐，尤其是中國內地及香港，將會維持。由於不受潛在地震風險及政治局勢緊張的顧慮，中國消費者普遍視香港為選購奢華腕錶的首選之地。此外，備受矚目的演唱會及大型國際賽事等旅遊刺激措施亦將吸引更多中高端消費客來到香港。本集團將繼續提升競爭優勢及進一步擴大市場佔有率，並致力把握市場復甦帶來的機會。」

關於英皇鐘錶珠寶有限公司

作為零售商翹楚，英皇鐘錶珠寶(887.HK)自1942年在香港開業至今已有超過80年悠久歷史，業務包括銷售享譽國際之歐洲製腕錶及旗下「英皇珠寶」品牌之珠寶首飾。憑藉其代理齊全的鐘錶品牌、獨特的市場推廣策略以及遍佈香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞黃金地段的廣泛零售網絡，英皇鐘錶珠寶在全球各地中高收入人士的目標顧客群中已建立穩固的品牌形象。於香港投資者關係協會頒發的2025年香港投資者關係大獎中，英皇鐘錶珠寶榮獲「最佳投資者關係公司—小型股」、「最佳投資者關係團隊—小型股」及「最佳投資者關係素材—小型股」。有關詳細資料，請瀏覽其網站︰www.EmperorWatchJewellery.com。

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