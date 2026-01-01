綠茶集團2025年業績出爐：同店韌性與新店優化雙輪驅動 領跑中式連鎖餐飲賽道



香港, 2026年3月25日 - (亞太商訊) - 2025年，中國餐飲行業步入存量博弈新階段，連鎖化加速與消費需求升級並行，市場競爭更趨激烈。在此背景下，綠茶集團（6831.HK）憑藉深厚的品牌積澱、成熟的運營體系與持續的模式創新，交出了一份亮眼的成績單，彰顯出頭部品牌的強勁發展勢能。 數據顯示，2025年，綠茶集團實現營業收入人民幣4,762.97百萬元，同比增長24.1%；經調整淨利潤人民幣508.89百萬元，同比大幅增長41.0%，門店總數突破609家，同比增長31.0%。在行業承壓的大環境下，公司經營業績遠超同業水平，展現出極強的經營韌性。 一、同店運營韌性十足，築牢發展壓艙石 靚麗成績的背後，是綠茶集團多年來對同店運營韌性的堅守，以及對新店模型持續優化的深耕。 在同店方面，2025年，綠茶集團同店業績與2024年基本持平，在餐飲行業存量競爭加劇、人均消費承壓下行的背景下，這一穩健表現，充分印證了公司同店運營具備扎實的經營韌性與可持續的抗風險能力。 這份穿越行業週期的穩定表現並非偶然，而是源於公司融合菜、質價比、新國風三大核心能力的長期積澱與協同發力。 1.融合菜：構建全國化的門店網絡，實現產品常青 融合菜作為綠茶集團的產品核心，以強大的適應能力與研發能力，構建起全國化的產品壁壘。在產品結構上，綠茶菜單以全國通用菜品、地方特色菜品與時令菜品有機組合，既堅守經典菜系的風味底蘊，又可依據不同區域的口味偏好靈活本土化適配，實現對不同區域消費者口味的全面覆蓋，持續拉動客流與用戶增長。 同時，在菜品的研發創新上，公司依託全國性的餐廳網絡構建起高效的市場洞察體系，能夠快速捕捉各地餐飲流行趨勢，在借鑒優秀經驗的基礎上進行本土化改良與創新後推向全國，形成了「快速發現、精准改良、高效落地」的研發閉環，後發而先至。 憑藉這些核心能力，綠茶集團不僅成為業內唯一實現全國高密度佈局的中餐品牌——除西部四個省份外，還在全國近150座城市完成密集佈局；此外，公司亦通過持續且精准的菜品上新，有效應對菜系潮流與消費口味的快速迭代，實現產品層面的「常青」發展。 數據顯示，2025年，綠茶集團推出約500+道新品，既讓經典菜品持續煥發新活力，也牢牢鎖住了消費者的味蕾，進而為公司業績增長提供了強勁動能。 2.質價比：構建成本結構護城河，實現經營常青 質價比是綠茶集團的經營底色，通過規模化與標準化的深度融合，公司持續優化採購、運營及供應鏈體系，精煉成本結構，賦予品牌極強的盈利能力與抗風險能力。 在規模化層面，公司將門店擴張的規模優勢持續轉化為成本優勢，通過集中規模化採購降低食材採購成本，採用統一的裝修模版壓縮門店裝修投入等措施，實現全鏈路成本管控，驅動公司2025年經調整淨利潤率同比提升1.3個百分點。 在標準化層面，公司第三代供應鏈體系、高度標準化的SOP流程與智能化廚房設備形成協同效應，構建起高效的運營體系，在保持食材新鮮的基礎上，大幅提升後廚出餐效率、降低人工成本，實現了「標準化生產」與「現做現吃」的完美結合。 規模化與標準化的深度融合，為綠茶集團構築起行業領先的成本結構，不僅讓公司在行業下行週期依舊保持強勁的盈利能力，還讓公司能夠以行業最具競爭力的客單價，為消費者提供一流的菜品品質、用餐環境和服務體驗。 這種高質價比的消費體驗，既能持續吸引新老顧客、形成良性口碑傳播效應，又能不斷提升用戶消費粘性，構建正向循環，最終助力公司實現長期穩健發展。 3.新國風：構建獨特品牌形象，实现品牌常青 新國風是綠茶集團構建差異化競爭壁壘、樹立獨特品牌心智的核心標識。公司以江南文化為精神內核，將東方美學底蘊與現代餐飲體驗深度融合，匠心打造記憶點鮮明、識別度極高的沉浸式用餐空間，讓每一家門店都成為自帶傳播屬性的文化場景與流量載體。 憑藉這一獨具特色的品牌形象，綠茶集團成功在同質化競爭日趨激烈的餐飲市場中脫穎而出，成為消費者心中「中式用餐美學」的經典代名詞，持續為門店匯聚穩定的自然流量與市場關注。 更重要的是，新國風為品牌注入了綿延不絕的文化生命力，助力綠茶集團突破傳統餐飲品牌的生命週期局限，以文化價值驅動商業價值，實現長期穩健的高質量增長與品牌價值持續攀升。 依託新國風的獨特的品牌文化與東方美學體驗，綠茶集團在海外戰略佈局中形成了差異化競爭優勢，並迅速打開國際市場，截至2025年底，公司境外門店達14家，覆蓋亞太4個核心市場，包括新加坡、泰國、馬來西亞及中國香港地區，全年境外收入同比增長16倍，突破1.4億元，出海業績實現跨越式增長，整體呈現出強勁且持續向上的增長曲線。 二、新店模型持續優化升級，激活增長新引擎 如果說同店韌性是綠茶集團的「壓艙石」，那麼新店模型的持續優化便是公司的「增長引擎」。 1.數據佐證：新店核心指標全面領跑 2025年，綠茶集團通過對單店模型的精准打磨，讓新店在堂食坪效、利潤率、投資回報期及ROIC（投入資本回報率）等核心指標上全面優於老店，實現了從「門店擴張」到「規模釋放」的質變。 從核心經營數據來看，新店模型的優勢尤為突出。2025年新店堂食坪效達1,953元/㎡/月，較老店1,316元/㎡/月實現大幅提升；單店利潤率新店為15.9%，優於老店的15.7%；投資回報週期新店僅12.6個月，遠短於老店的19.3個月；ROIC方面新店更是達到73.1%，顯著高於老店的47.4%，各項核心指標全面領跑。 2.模型優化：全維度升級捕捉消費潛力 新店模型的成功，源於綠茶集團對市場變化的敏銳洞察與快速應變能力。在模型優化上，綠茶集團近年來對新店進行全維度升級。在門店選址上，公司採用「分區加密+廣度下沉」雙輪驅動策略，在一線及新一線城市核心商圈加密佈局的同時，加速向二線以下城市下沉，2025年，公司新進16個二線以下城市，精准捕捉下沉市場的消費潛力。 在門店設計上，綠茶集團持續優化裝修模版，在融合中國傳統文化的同時不斷適應年輕人的需求，同時針對不斷變化的消費習慣和趨勢變化，優化空間佈局，提高餐桌利用率和門店的經營效率，在優化成本結構的同時，提高門店前廳的運營效率。；在運營效率上，公司不斷優化智能化廚房設備與數字化管理系統，在保證食材新鮮的基礎上，提高了產品的標準化和口味的穩定性。同時不斷升級的數字化管理系統也降低了管理難度，提高了門店的管理運行效率。 新店模型的高效優化與同店韌性形成共振，驅動綠茶集團在2025年實現了營收與利潤的雙高增長，核心財務指標全面向好。除了24.1%的營收增速與41.0%的經調淨利潤增速，公司2025年經營性現金流達10.5億元，同比增加43.8%，現金流十分充裕，，經營質效與規模實現良性協同增長。 總體而言，綠茶集團2025年的亮眼業績，不僅是同店韌性與新店模型優化雙輪驅動的必然結果，更是公司核心競爭力的集中體現。未來，在消費升級及餐飲行業持續回暖的背景之下，綠茶集團有望進一步鞏固規模優勢、提升市場份額與盈利能力，在中式連鎖餐飲的賽道中持續領跑。



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