國泰君安國際（1788.HK）2025年收入創歷史新高 盈利水平跨越式提升



業績摘要： - 收入增長41%至62.30億港元，創歷史新高 - 稅後利潤躍升287%至13.45億港元 - 總資産上升18%至1,535億港元 - 金融産品業務規模上升18%至474億港元 - ROE顯著提升6.4個百分點至8.7% - 建議派發末期股息每股2港仙，全年派息7港仙，派息比率50%，每股股息增長119% 業務亮點： - 投行業務創歷史最佳表現，收入大幅增長133% - 港股IPO保薦項目7個，配售項目34個，配售按數量市場排名第一 - 債券發行項目294個，發行規模增長34% - OTC産品交易量爆發式增長，成爲佣金收入主力來源之一 - 港交所場內衍生品累計成交中資券商排名第一 - 資産管理業務規模增長49%，收入大幅增長1.2倍 - 中資離岸ESG債券主承銷金額中資券商排名第一 - 連續10年獲穆迪「Baa2」、標普「BBB+」長期發行人評級，展望「穩定」 - MSCI ESG 獲提升至最高AAA評級， 連續第三年營運層面碳中和 香港, 2026年3月25日 - (亞太商訊) - 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「集團」或「公司」，股份代號：1788.HK）秉持穩健務實的經營理念，堅守風險底綫，聚焦核心主業，推動各業務實現全面高質量增長，經營成果豐碩。年內，集團收入創歷史新高，同比大幅上升41%至62.30億港元，普通股股東應佔溢利同比大幅躍升287%至13.45億港元，盈利規模實現跨越式提升。董事會建議宣派截至2025年12月31日年度之末期股息每股0.02港元，連同已派發的中期股息每股0.05港元，全年股息合共每股0.07港元，派息比率50%，每股股息增長119%。 厚積薄發，財富管理2.0拉開帷幕 2025年，集團全面推進財富管理2.0戰略落地，堅持「客戶需求爲核心、定制化服務爲特色、數字化能力爲支撑」的發展方向，完成「平台+産品」綜合性升級。年內，OTC産品交易增長迅猛，成爲佣金收入主力來源之一，其中結構性票據、OTC期權佣金均同比躍升超過100%，產品交易量、客戶參與人數較2024年分別增長超50%，成為集團財富管理業務高質量發展的核心支柱。同時，集團深化科技金融與普惠金融佈局，完成交易平台數智化升級，「君弘全球通」活躍用戶大幅增長，有效帶動客戶託管資產規模提升。 2025年，集團資産管理業務實現規模、收入雙增長，資産管理規模同比增長49%，收益躍升1.2倍。投資級債券基金Class I年化回報率達8.96%，位列中資同業前茅；美元貨幣基金Class A2年化回報率約4.38%，穩居同類產品第一梯隊。 企業融資創佳績，規模效益創新高 依託與母公司國泰海通證券的協同優勢，2025年，集團股權融資業務繼續聚焦新科技、機器人、人工智能等前沿賽道，創歷史最好表現，全年共完成七單IPO保薦項目，數量居中資投行前列，集資總額超過160億港元，遞交上市申請共25個項目（不含保密遞交的申請）。其中，本集團獨家保薦的上海劍橋科技（6166.HK）創下A股與港股通信設備行業史上最大規模IPO記錄；臥安機器人（6600.HK）爲智慧家庭機器人第一股；集團聯席保薦的禾賽科技（2525.HK）為2022年以來募資規模最大的中概股回歸項目。此外，年內，集團完成34個二級市場配售項目，按項目數量計排名市場第一。 2025年，集團共參與294筆境外債券的發行項目，發行總規模約5,221億港元，同比增長34%。根據DMI債券平台數據顯示，集團離岸債一級承銷規模在中資券商中排名第三，中資離岸債主承銷規模位列中資券商第二。集團服務客戶涵蓋大型國有企業、金融機構、地方政府等各類發債主體，業務實力穩居行業領先地位。 機構業務穩定發展，產品服務領跑市場 集團持續為機構投資者提供跨境、跨資產、跨市場一站式服務，依託滬港通、深港通等互聯互通機遇，深化與母公司協同，整合境內外資源優勢，提升產品設計與交易能力。截至2025年年底，代客持有金融產品規模同比增長17.7%至474億港元，淨收益平穩提升。在港股衍生品領域，集團場內衍生品交易量同比顯著增長，穩居中資券商領先地位。 深耕綠色金融，推進低碳運營 本集團堅守「金融報國，金融爲民，金融向善」信念，將ESG理念融入日常業務營運及管理中。在綠色金融服務方面，集團持續深耕ESG債券市場，年內完成86筆ESG債券發行，融資規模約達2,044億港元，同比增加25%，於DMI中資離岸ESG債券主承銷金額排名中位列中資券商第一名，彰顯了在綠色金融領域的領先地位。 低碳運營發展方面，公司在堅持踐行節能减排的基礎上，通過認購核證碳標準林業項目碳匯資産成功抵銷2024年度範圍1及範圍2溫室氣體排放，連續第三年實現營運層面碳中和，展現了本公司在應對氣候變化方面的堅定承諾和卓越表現。 本公司MSCI ESG、萬得ESG和商道融綠ESG的評級均領先同業，其中MSCI ESG評級達最高AAA級，標普全球ESG評分領先全球81%同業，彰顯可持續發展核心競爭力。 展望2026年，國泰君安國際將堅持穩中求進總基調，主動應對市場變化，聚焦核心業務提質增效，深化客戶中心理念，構建覆蓋機構、企業及個人客戶的全週期綜合金融服務體系，持續提供精準、多元、高效的一站式金融解決方案，推動各項業務高品質發展再上新台階。 完整版公告請參閱：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0325/2026032500354_c.pdf 聲明 本文稿不構成購買或認購任何證券或金融工具或提供任何投資建議的邀請或要約，幷且其任何部分不構成或依賴與任何合同、承諾或與此相關的投資决策，本文稿亦不構成有關公司之證券或金融工具的建議。 本文稿包含有關集團財務狀况、經營業績的若干前瞻性陳述，及集團管理層的若干計劃及目標。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際業績或業績與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績或業績截然不同。這些前瞻性陳述是基於集團現在和將來的策略以及集團將來經營的政治和經濟環境的假設。不應將這些前瞻性陳述放在這些前瞻性陳述之上，反映集團管理層截至本次發布的觀點。不能保證未來的結果或事件與任何這樣的前瞻性陳述一致。 關於國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）, 是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO於香港交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「AAA」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球81%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



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