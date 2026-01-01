萬億風口上的中醫"龍頭" 戰亂世界的"壓艙石"



香港, 2026年3月25日 - (亞太商訊) - 全民養生潮爆發。 不只是中老年"銀發群體"，就連Z世代都不"浪"了，開始學習中醫知識、吃食補藥膳、打太極拳......在某視頻平臺，《八段錦》的播放量高達7880萬。在某社交平臺，"健康養生"話題的瀏覽量累計超過百億次。 政策持續支持，近期又加了把"火"。十五五規劃綱要明確：全面實施AI+。加快建設健康中國，推進中醫傳承創新。 需求和政策的雙重驅動下，中醫醫療服務行業的確定性愈加凸顯。據弗若斯特沙利文測算，到2029年，市場規模將達到1.62萬億元，未來幾年的CAGR約9.9%。[1] 同時，一家萬億風口上的"龍頭"——同仁堂醫養，正備受青睞。 一方面，它積極擁抱AI，以優質普惠的中醫醫養服務+成熟供應鏈，收獲了全國超過76萬會員用戶的信任。 另一方面，作為"AI+中醫醫療服務"龍頭，它是稀缺的"壓艙石"資產，不僅填補了港股空白，也讓全球投資者能夠分享中國人口轉型和民族醫藥複興的紅利。 機構投資者嗅覺敏銳，已搶先布局。據悉，航空港科技資本、Aurora SF，已經與同仁堂醫養簽訂了基石投資協議。 值得注意的是，他們已承諾，上市後7個月內不會賣出。這一禁售期限，比港交所的規定（最低6個月）更長。 顯然，這是看好同仁堂醫養的中長期價值。而在當下的港股市場，信心比黃金更重要。 1、全產業鏈協同，夯出百年護城河 十年前養生，"西式產品"風靡全球。 如今，望聞問切、藥膳膏方、針灸推拿等"中式醫養方案"，正越來越火。甚至連老外也爭相加入，直呼"上頭，舒服"。 風向的轉變，源於中醫醫養的獨特優勢：治未病，副作用較小，強調人體內部系統的平衡與和諧，更注重養生保健和長期健康管理。 這，正好適配當前的養生需求。 老齡化趨勢疊加快節奏生活，我國慢性病患病率不斷上升。據國家衛健委統計，有75.8%的老年人至少被1種慢性病困擾。[2] 從高層到行業，已經形成共識：中醫醫養服務，有助於提升國民健康質量。 但，問題出在了供給端。 經驗豐富的中醫醫師極度稀缺，且大多執業於三甲醫院。即便患者搶到了專家號，診療結束即服務終止，後續很難再互動，更遑論持續的健康管理。 該如何破局？同仁堂醫養敢於啃"硬骨頭"，給出了解題思路：全產業鏈協同。 品牌端，同仁堂擁有350餘年曆史，家喻戶曉，自帶"信任基石"。 同時，它始終錨定醫療服務的本質，潛心練功，鍛造出了嚴肅專業、高質量的醫療服務能力。截至去年9月末，平臺擁有2745名中醫執業醫師。其中，820名是主任醫師或副主任醫師，有30名執業醫師擁有國家級榮譽稱號。 在此基礎上，同仁堂醫養進一步打通服務堵點，線上線下融合協同，已建立起全面、強大的分級診療網絡。 在線上，數智化診療平臺突破時空限制，"老中醫"7×24小時極速響應，使優質的中醫醫養服務更加普惠。 在線下，基層連鎖機構覆蓋社區場景，提供及時、貼心、溫暖的醫療需求，例如開展社區義診，為老人提供家庭醫生服務等。 連鎖化的中醫院，有傳承，又有創新。它擁有先進的醫學檢查設備和領先的優勢專科能力，聚焦精細化醫學檢查和系統性診療服務，與互聯網醫院、基層機構，互為補充，大幅優化了資源配置。 但，一家極致的公司，還不止於此。 同仁堂醫養希望"把簡單留給用戶"，它背靠同仁堂集團，自帶中醫藥和供應鏈基因，"炮制雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力"。 當診療完成後，它能直接提供優質可靠的藥品、藥膳、慢病調理膏方。 至此，中醫醫養-醫藥供應鏈，形成了閉環服務生態。患者無需折騰，就能享受到優質、高效的醫療健康服務。 用戶紛紛投出"信任票"。 2025年前9個月，同仁堂醫養的推廣費占總營收比重僅0.1%。但同時期，總就診人次達到250萬人次，同比增長21.6%。 會員人數方面，2022年-2024年CAGR達到30.2%，2025年前九個月增長至76.66萬。 據弗若斯特沙利文調研數據，按2024年總門診人次及住院人次計，同仁堂醫養是中國非公立中醫院醫療服務行業中最大的中醫院集團，妥妥的行業龍頭。 這，正是市場給予"新質供給"的掌聲和回報。 2、高質量增長，強勁穩健的基本面 當前，同仁堂醫養正處於港股招股階段，已引入2家基石投資者，散戶投資者也正積極踴躍申購。 投資的底層邏輯，是強勁穩健的基本面。 IPO招股書顯示，2022年-2024年，同仁堂醫養營業收入分別為9.11億元、11.53億元、11.75億元，持續穩健增長。 2025年前9個月，營收8.58億元，保持增長勢頭。 同時，其營收結構顯著優化，銷售健康產品及其他產品的占比達到13.6%，驗證了全產業鏈協同的邏輯。 從地區來看，北京、浙江以外地區的營收規模增長了約17%，營收占比提升了2個百分點，意味著，業務擴張已見成效。 利潤方面，同仁堂醫養於2023年扭虧後，一直保持著盈利狀態。 2025年前9個月，得益於標准化運營+數智化轉型，其經營質效進一步提升，費用率優化至13.6%，毛利率18.2%。 以長期視角看，這樣的高質量增長，才剛剛開始。 招股書顯示，2024年，同仁堂醫養的市場份額為1.7%，整合空間巨大。 未來，中醫醫療服務賽道將進入高景氣周期，規模萬億級。作為行業龍頭，同仁堂醫養已經構築起堅實的"護城河優勢"，且用戶信任、高粘性。 另外，它擁有健康的現金流，此次IPO後，"資金彈藥"將更加充裕，能夠支撐業務擴張。 可以預見，強者恒強，它有望吃下更多的"蛋糕紅利"。 3、乘AI東風，開辟醫養"新航線" AI重塑醫療健康，數千年的中醫智慧正與新技術碰撞融合，煥發新生。 中國工程院院士張伯禮認為，AI賦能，可以讓中醫更快地進步，飛得更高、飛得更遠。 這是曆史性的機遇，也是每一家公司的必答題。 同仁堂集團精准洞悉趨勢，積極擁抱AI浪潮。去年，其"牽手"小米公司，共同推出了AI智能體"同仁堂養生館"，它是一個AI中醫藥健康管家，能提供"健康問詢-分析-個性化建議"全流程服務。 研發端，在北京市經濟和信息化局的支持下，其已落地AI新藥開發平臺建設項目，將構建十萬級方劑數據庫，驅動"經驗主義"進化至"數據主義"。 同時，生產制造端也在"智變"。據悉，同仁堂集團旗下的"中醫藥全生命周期數智管控智能工廠"，已構建起13個AI應用場景，關鍵生產環節已全面完成智能化改造，實現了"全鏈智能"。 作為大健康生態的"終端"，同仁堂醫養是"數智化排頭兵"，也正加速推進中醫醫療服務的數智化轉型。 本次募資中，將有約5%的資金用於智慧醫療、數字化和智慧化改造。 這將為其帶來更多的想象力。 例如，AI將"解放"醫生，重構生產力，將使優質中醫醫養服務更加普惠、效率更高。 當越來越多用戶湧入，不只會帶來業績的飛躍，還會產生更多數據反饋，驅動上遊中醫藥產品的創新研發。 另外，AI還將助力管理服務業務，加速"同仁堂標准"的輸出。 未來，同仁堂醫養可能不只是一家To C的醫療服務公司，還有望進階成為一家To H（醫療機構）的技術輸出公司。 乘AI東風，一家百年老字號，正開辟"新航線"。同仁堂醫養，戰亂世界的"壓艙石"，已經站上了價值遷躍的新起點。 參考資料： [1]同仁堂醫養IPO招股書

[2]慢性病成老年健康頭號殺手，如何做好慢病管理？-中國新聞網 轉載自懂財帝



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