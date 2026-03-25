GA-ASI 的英國與日本 MQ-9B 計畫榮獲《航空週刊》頒發的卓越獎

加州聖地牙哥, 2026年3月25日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司（GA-ASI）在上週《航空週刊》第 21 屆年度「計畫卓越獎」頒獎典禮中，榮獲兩項大獎。GA-ASI的英國「守護者」計畫榮獲「特別專案獎」，而其日本COCO（公司擁有、公司營運）計畫則在「原始設備製造商系統維運」類別中勝出。

「我們很高興這兩個重要的 MQ-9B 國際計畫獲得《航空週刊》的肯定，」GA-ASI 執行長林登·布魯表示。「我們很幸運擁有這樣一支卓越的員工團隊，他們對客戶的奉獻精神與承諾實在令人讚嘆。」

MQ-9B 是 GA-ASI 最先進的遙控飛行器（RPA）系統，包含 SkyGuardian® 與 SeaGuardian® 型號，以及英國的 Protector RG Mk1。

2025年，GA-ASI 為英國皇家空軍（RAF）的「守護者」RG Mk1 無人機取得了首張軍用型號證書（MTC），該機通過了嚴格的適航評估，並驗證了其在無地理限制情況下的安全運作能力。英國「守護者」MTC的全球影響力備受認可，因為這是一項獨特的成就，使無人機系統能夠從英國皇家空軍國內基地出發，在民用空域進行常規運作，大幅提升其作戰靈活性，並減少對隔離飛行區或海外部署的依賴。但更重要的是，這為未來尋求全面整合至受管制空域的無人系統提供了概念驗證，並為全球盟軍及北約部隊樹立了先例。

在日本，MQ-9B「海衛士」（SeaGuardian）COCO計畫成效卓著，原先租賃給日本的機體現已轉為銷售，且已追加訂購更多MQ-9B。日本利用「海衛士」在海上領域的任何地點——無論晝夜——提供即時戰況感知。它也是同級別中首款能夠在海面以上及以下進行即時搜索與巡邏的無人機。

關於 GA-ASI

通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）是全球首屈一指的無人機系統（UAS）製造商。「捕食者®」（Predator®）系列無人機系統累積飛行時數已超過 900 萬小時，服役時間逾 30 年，產品陣容包含 MQ-9A「死神®」（Reaper®）、MQ-1C「灰鷹®」（Gray Eagle®）、MQ-20「復仇者®」（Avenger®）、MQ-9B「天衛®」（SkyGuardian®）/「海衛®」（SeaGuardian®）、XQ-67A 及 YFQ-42A。本公司致力於提供長航時、多任務解決方案，以實現持續的戰場態勢感知與快速打擊能力。

欲了解更多資訊，請造訪 www.ga-asi.com 。

Avenger、EagleEye、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 及 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）於美國及／或其他國家註冊的商標。

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消息來源：通用原子航空系統公司

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