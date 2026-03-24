登頂 AAA！國泰君安國際MSCI ESG評級攀行業巔峰 鑄就可持續發展標杆

香港, 2026年3月24日 - (亞太商訊) - 國際指數評級機構明晟 MSCI日前公佈了年度 ESG（環境、社會及企業管治） 評級報告，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK））評級從「A」級躍升至最高「AAA」級。公司在負責任投資、可持續融資業務、人力資本發展、數據安全及企業行為等領域表現尤為突出，處於全球同業領先水準。這一重要突破標誌著公司在可持續發展領域的持續努力與卓越表現獲得國際權威機構的高度認可。

根據MSCI ESG評級的最新評估，國泰君安國際在多個關鍵議題上表現優異，成為本次評級上調的主要驅動因素：

在負責任投資方面，得益於可持續發展指標的優化調整，公司得分顯著提升。公司始終致力於可持續發展，將負責任的投資理念全面融入投資組合管理，在投資流程中系統性地納入ESG因素，以此在傳統財務分析基礎上，進一步增強對潛在投資的ESG表現評估，從而推動被投資方的綠色轉型。

在可持續融資業務方面，國泰君安國際在投資銀行業務中積極開展可持續發展盡職調查，並通過為企業客戶承銷及發行綠色債券，持續推動綠色金融發展，降低與業務相關的環境風險，展現了其在綠色投融資領域的責任擔當與專業能力。

在人力資本發展方面，由於績效評估方法論的改進以及公司實踐的持續完善，得分亦實現增長。公司秉持「人才是第一資源」的經營理念，並奉行「以人為本、協同協作」的原則，視員工為本集團最有價值的資產。通過提升薪酬待遇、提供員工福利、創造成長機會，持續加強人才招募和留任策略，進一步鞏固公司作為優選雇主的地位，推動長期可持續發展。

在數據安全領域，MSCI報告指出，國泰君安國際主要運營於香港這一隱私保護法規較為嚴格的地區，公司在數據安全實踐方面保持行業領先，通過制定覆蓋全集團的隱私政策，並引入外部獨立IT安全審計，公司有效構築了網路安全風險防線。

國泰君安國際此次MSCI ESG評級躍升至AAA級，充分體現了公司在環境、社會及管治方面的長期投入與系統化建設成果。作為國泰海通集團的重要國際業務平台，公司將繼續秉持可持續發展理念，深化ESG治理實踐，積極履行社會責任，為股東、客戶及社會創造長期可持續價值。

關於國泰君安國際

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「AAA」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球81%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com

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