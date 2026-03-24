國泰君安國際保薦凱樂士科技 助力綜合智能場內物流機器人龍頭揚帆遠航



香港, 2026年3月24日 - (亞太商訊) - 今日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）作為聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力浙江凱樂士科技集團股份有限公司（「凱樂士科技」，股份代號：2729. HK）在香港聯交所主板上市，充分彰顯國泰海通集團在跨境資本運作、高效整合資源、服務專精特新科技企業方面的綜合實力。 （國泰君安國際投行團隊出席上市儀式） 作為綜合智能場內物流機器人龍頭企業，凱樂士科技業務橫跨29個不同行業及境內外19個國家及地區，兩次獲得國家工業和信息化部授予的國家級專精特新「小巨人」企業認證。本次發行最終定價為每股16.66港元，總發售股數達3,679.80萬股，發行規模6.13億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達3.37倍，香港公開發售認購倍數達2153.26倍，充分展現了國際資本對中國高端製造的堅定信心，也生動展示了國泰海通服務科技創新與產業升級的成果。 凱樂士科技的成功上市，是繼龍旗科技（股票代碼：9611.HK）、愛芯元智（股票代碼：0600.HK）後，國泰君安國際在今年完成的第三個科技創新領域保薦項目，彰顯了國泰君安國際作為一流投行的綜合實力與卓越執行力。依託與總部國泰海通的協同優勢，公司不僅展現出在複雜跨境資本運作中高效整合資源、精准把握市場視窗的專業能力，更憑藉對「專精特新」及高端製造領域的深刻洞察，持續為中國科技企業走向國際資本市場搭建堅實橋樑。展望未來，國泰君安國際將繼續秉持金融服務實體經濟的初心，以更高水準的綜合金融服務，助力更多中國優質企業揚帆遠航，在全球資本市場書寫新的篇章。 關於凱樂士科技 凱樂士科技是領先綜合智能場內物流機器人提供商，擁有廣泛的機器人技術能力及多元化的自主研發機器人產品組合，涵蓋廣泛採用的高度和有效載荷規格的核心場內物流功能。凱樂士科技在極窄巷道自主移動機器人及四向穿梭車等主要類別的尖端智能場內物流機器人的出貨量處於領先地位。凱樂士業務橫跨29個不同行業及境內外19個國家及地區，並且成功交付實施了超過1,600個項目，其下游客戶涵蓋各行各業的領先企業，包括醫藥、3C電子產品、新能源及汽車行業的領先企業。憑藉立足中國，全球領先的長期戰略，凱樂士科技將持續受益於中國企業出海的浪潮，成為中國企業出海的關鍵場內物流基礎設施推動者。 關於國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「AAA」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球81%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



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