同仁堂醫養（02667.HK）基石鎖定逾46% "百年中醫第一股"認購進入最後倒計時

香港, 2026年3月24日 - (亞太商訊) - 這家承載356年品牌傳承的中醫醫療服務龍頭近日正在港股招股，背靠"老字號"，補齊了同仁堂集團"制藥-零售-醫養"大健康生態圈的最後一塊拼圖 。本次全球發售1.08億股，其中香港公開發售約10%，國際發售約90%。基石投資者已鎖定占發行規模逾46%，基石占比接近最高限額。

機構真金白銀入場：基石比例高，機構參與熱度足

數據是最誠實的信號。

據招股書披露，基石投資者航空港科技資本（香港）及Aurora SF將按發售價認購總金額約3.89億港元的股份，占全球發售規模逾46%，這一比例在近期港股IPO中處於較高水平。基石鎖定比例高意味著上市後可流通籌碼有限，對二級市場價格支撐更強。此外，基石鎖定期超過傳統規定的6個月，進一步增強了市場的預期。

獲客成本極低：僅為同行業的六十分之一

在醫療服務行業，獲客成本是決定盈利天花板的關鍵變量。

同仁堂醫養背靠始創於1669年的"同仁堂"金字招牌，品牌壁壘的經濟價值可以用一個數字概括：2024年推廣費占收入比例僅約0.2%。然而就診人次卻從2022年的132.1萬飆升至2024年的297.7萬，CAGR高達50.1%。2025年前9月達253.6萬，同比再增21.5%。會員從43.6萬增至76.7萬（2025年9月），複購粘性強勁。

隨著收入規模擴大，同行需要花在營銷上的每一分錢，對同仁堂醫養而言幾乎都可以直接轉化為利潤。這是任何競爭對手都無法在短期內複制的護城河。

盈利拐點已確立：經調整淨利潤增長29%

對於處於上市窗口的成長型企業，投資者最關心的是：盈利趨勢是向上還是向下？

答案很明確——向上，且加速。

財務數據顯示，公司已展現出穩健的盈利能力。2022年至2024年，公司已由虧損923萬元轉為盈利4620萬元，經調整淨利潤達6173萬元，增長達到29%；毛利同期從1.43億元增至2.22億元，年複合增長率為 24.8%；2024年現金轉化率87.2%，有息債務占比僅11.56%，持有現金2.25億元，盈利質量顯著提升 。

同仁堂醫養當前的發展階段與固生堂上市時高度相似，盈利能力剛進入釋放通道，增長最快的階段可能尚未到來。

複制增長階段：計劃新增20家醫療機構

中醫醫療服務是業績基本盤，公司已構建包含25家醫療機構的分級診療網絡，其中自有醫療機構12家，管理醫療機構12家，此外還有1家互聯網醫院提供線上診療服務。截至2024年就診人數約300萬人，CAGR高達50.12%；2025年前9月約253.6萬，同比再增21.5%；會員數量約74萬人，合作藥店約500餘家。

作為同仁堂集團打開增長空間的核心業務，醫療服務板塊規模還需要更強力的支持與擴張。根據其募集資金使用披露，該公司計劃新收購5家醫療機構、以輕資產的方式新建5家醫療機構，並額外向5-10家醫療機構提供管理服務。可見，其未來快速擴張的戰略清晰，"收購+輕資產新建+管理輸出"三路徑協同。

非"名醫驅動"：依靠標准化"體系驅動"

對中醫醫療服務企業而言，最大的成長瓶頸在於"名醫能否複制"。同仁堂醫養正在用一套體系化的方法論回答這個問題。

公司向上遊延伸，自建了供應鏈體系，完成了端到端的產業鏈閉環。除藥品外，健康產品銷售也實現了品牌價值的商業化變現。公司已獲授權在浙江省獨家銷售同仁堂爆款安宮牛黃丸系列產品，截至最後實際可行日期，公司已向超過4000家機構客戶銷售健康產品及其他產品。

此外，公司將雲數字化系統紮根進網絡內每一家醫療機構，通過實時數據分析及管理，用智能系統代替"院長"，正在向"人機協作式"新型連鎖醫療管理方式過渡。讓增長不再完全依賴於個別名醫的"人治"，而是依托可複制的運營體系、數字化中臺和人才培養機制，實現規模化、標准化擴張。

AI+中醫：醫藥數據壁壘深厚

作為同仁堂集團在中醫服務領域唯一戰略性布局的載體，同仁堂醫養正站在傳統中醫與人工智能交匯的曆史拐點上 。同仁堂集團近期積極推動AI技術在中醫藥領域的落地應用，已與小米聯合打造"AI智能中醫藥健康服務智能體"，將傳統中醫智慧與現代AI技術深度融合，形成"咨詢—建議—服務—購藥"的服務閉環 。

展望未來，萬億規模的中醫醫療服務市場正迎來龍頭整合的黃金窗口期。同仁堂醫養以多輪驅動的發展模式、穩健的財務基礎及AI技術的前瞻布局，不僅完成了老字號資本版圖的最後一塊"拼圖"，更開啟了中醫服務與前沿科技深度融合的新紀元。

隨著上市募集資金的到位，相信同仁堂醫養有望加速推進核心業務的全面AI轉型，在萬億級中醫醫療服務市場中持續鞏固龍頭地位，引領行業邁向智能化新時代。

轉載自格隆匯

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