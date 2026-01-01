嘀嗒出行（02559.HK）公佈2025年全年業績 經調整淨利潤達1.38億元人民幣



香港, 2026年3月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的技術驅動移動出行平台嘀嗒出行（「嘀嗒」或「公司」，股票代碼：02559.HK）公佈了截至2025年12月31日止年度的經審計綜合年度業績。 財務亮點： -截至2025年12月31日止年度，收入為人民幣5.02億元，2024年同期為7.87億元。 -截至2025年12月31日止年度，毛利為人民幣3.33億元，2024年同期為5.67億元。 -截至2025年12月31日止年度，淨利潤為人民幣1.30億元，2024年同期為10.04億元。 -截至2025年12月31日止年度，經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）為人民幣1.38億元，而2024年同期為2.21億元。 運營亮點： -截至2025年12月31日止年度，交易總額達人民幣47億元，訂單總數達到8090萬。 -截至2025年12月31日，註冊用戶數超過4.15億。 -截至2025年12月31日，認證私家車主數量達到約2100萬。 業務展望： 出行相關業務 2025年是嘀嗒出行從專注于順風車的平台，向更為綜合的出行及車輛服務平台轉型的關鍵之年。 2025年，嘀嗒出行推出了聚合打車業務，來進一步豐富平台的出行場景，使「中短途+立即出發」的即時出行需求與順風車「中長途+預約出行」的場景形成有效互補，增強用戶在不同出行決策場景下的選擇彈性。 嘀嗒出行還開啟了二手車交易線索業務，拓展車輛全生命週期的業務範圍，並提升車主生態的用戶參與度。 嘀嗒出行認為，順風車在中國仍處於早期發展階段，有潛在的巨大市場需求還未被充分釋放，而順風車的益處還未被完全認知。嘀嗒出行將持續致力於創新，圍繞平台的出行場景，繼續發展平台獨特的競爭優勢和價值，以更好地服務用戶群體。 未來，嘀嗒出行計劃進一步發展聚合打車業務及其他出行相關服務，並持續擴展服務品類。 有關嘀嗒出行截至2025年12月31日止年度全年業績公告的完整內容，請訪問：

https://manager.wisdomir.com/files/594/2026/0320/20260320220001_60101381_en.pdf 關於嘀嗒出行 嘀嗒出行（「嘀嗒」或「公司」，股票代碼：02559.HK）是中國領先的技術驅動型出行平台。公司通過提供順風車平台服務，為乘客和出行路線及時間相近的私家車主進行匹配，從而在不增加環境負擔的前提下創造了更多運力。公司還提供聚合打車服務，以滿足更多元的出行場景需求。嘀嗒出行致力於讓出行生態更綠色、更高效，讓每一次出行體驗溫暖而愉悅。 前瞻性聲明 本新聞稿包含有關公司業務前景、預測業務計劃和增長戰略的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於公司目前信息，並基於本新聞稿發佈時的前景進行陳述。它們基於某些期望、假設和前提，其中一些是主觀的或不可控的，可能被證明是不正確的，未來可能無法實現。前瞻性陳述背後存在大量風險和不確定性。有關這些風險和不確定性的更多信息，請參閱公司網站上的其他公開披露文件。



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