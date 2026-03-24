百年民族品牌拔頭籌 同仁堂醫養領航中醫發展

香港, 2026年3月24日 - (亞太商訊) - 3月20日，"同仁堂"旗下核心醫療平臺--北京同仁堂醫養投資股份有限公司，（簡稱"同仁堂醫養"）正式啟動香港公開發售，邁出登陸香港聯交所主板的關鍵一步。作為同仁堂集團唯一戰略聚焦於中醫服務的核心板塊，同仁堂醫養的此番亮相，不僅是一家企業的資本化進程，更標志著中國最具代表性的百年中醫品牌，正式將標准化"中醫診療"推向國際資本市場。

根據招股文件，同仁堂醫養（股份代號：02667.HK）此次全球發售108,153,500股H股，其中香港公開發售占10,815,500股（可予重新分配），國際發售占97,338,000股。每手500股，入場費約為4,191.85港元，發售價範圍定於每股7.30港元至8.30港元，以發售價中位數7.80港元計算，經扣除相關費用後，集資淨額預計約為7.71億港元。中金公司擔任其獨家保薦人及獨家整體協調人，設置綠鞋。航空港科技資本、Aurora SF兩大基石投資者已提前鎖定46%份額，彰顯對公司長期價值的信心。

百年品牌鑄就競爭壁壘，分級網絡構建服務版圖

在中國醫療健康行業的眾多參與者中，同仁堂醫養擁有一項難以複制的核心資產--357年同仁堂品牌背書。招股書顯示，同仁堂醫養定位於同仁堂集團旗下專注於中醫醫療服務的戰略子公司，聚焦中醫醫療服務核心賽道，構建"醫養結合、線上線下一體化"的特色服務體系，業務涵蓋中醫醫療服務、機構管理服務、健康產品銷售三大核心板塊，形成多層次、全周期的健康服務供給。

品牌壁壘的量化體現尤為突出。數據顯示，公司推廣費用率僅為0.2%，遠低於行業平均水平。與行業平均銷售費用率約為12%-13%相比，同仁堂醫養低於其約60倍。這一數據意味著，當同業仍在大規模投入營銷獲客時，同仁堂醫養的患者已憑品牌認知主動就診--這是百年老字號鑄就的天然流量入口，也是競爭對手無法在短期內複制的結構性優勢。

中醫分級網絡仍為行業先鋒。在業務布局方面，同仁堂醫養已建成分級中醫醫療服務網絡，擁有12家自有線下醫療機構以及1 家互聯網醫院，同時向12 家公立線下醫療機構提供管理服務，覆蓋北京、浙江、上海、山西、貴州、遼寧、陝西等核心區域，形成"連鎖醫院-基層醫療機構-互聯網醫院"的三級架構，實現了全國服務網絡的高效協同。

其中，連鎖醫院承擔疑難重症的多學科診療職能，基層醫療機構（門診部、診所、社區醫院）負責常見病、慢病管理和日常健康維護，互聯網醫院則打破時空限制，將服務半徑延伸至全國。三級架構分層協同、高效配置醫療資源，為後續全國化擴張奠定了可複制的基礎模型。

品牌及網絡效能持續高速釋放。數據顯示，2024年其網絡內總就診人次達297.7萬，2022年至2024年的複合年增長率高達51.9%。會員數量從43.6萬人增至76.7萬人，客戶黏性與複購率穩步提升。旗下醫療機構實現醫保定點全覆蓋，患者就醫便利性與支付可及性得到有力保障。

多輪驅動式外延擴張，整合賦能標准化連鎖

本次 IPO 核心看點，在於同仁堂醫養以"戰略性並購、輕資產新建及管理服務輸出"三種方式實現規模與質量雙躍升。公司立足百年品牌勢能，采取"網絡整合+標杆管理+全國複制"的擴張路徑，精准卡位區域優質中醫機構，快速補齊網絡、專科、客流與供應鏈全鏈路。

2022年公司完成對浙江三溪堂保健院、三溪堂國藥館的控股收購，一舉拿下浙江區域安宮牛黃丸系列獨家經銷權，打通醫療服務與健康產品協同變現通道；2024年相繼收購上海承志堂等醫療機構控股權，強勢切入長三角核心市場，實現京滬浙多點聯動。

衡量一家連鎖醫療企業並購戰略成敗的關鍵，不在於"買了多少"，而在於"整合得多好"。同仁堂醫養依托采購協同平臺、雲HIS與BIS數字化系統，對收購機構實施醫療質量、運營效率、成本管控一體化管理，推動被投機構快速融入同仁堂體系、釋放盈利潛力。

與此同時，公司的管理服務毛利率超70%，與高毛利健康產品、穩定醫療服務業務形成互補，構建韌性極強的盈利結構。同仁堂醫養並非傳統的重資產醫院集團，而是走出一條"輕資產管理式"醫療集團路徑，為未來規模化擴張提供了更具彈性的增長空間。

基本面穩定有韌性，行業打開增長空間

財務表現也印證同仁堂醫養的發展模式。2022-2024年，公司營收從9.11億元增至11.75億元，收入CAGR達13.6%，毛利潤CAGR更高達24.8%；2024年淨利潤4620萬元、經調整淨利潤6173萬元，同比增長29.0%，呈現"增收更增利"的高質量增長特征。

期間費用率從2022年的17.1%下降至2025年前三季度的13.6%，下降3.5個百分點，標准化運營和數智化轉型的效率紅利持續釋放。經營性現金流轉化率達87.2%，賬面現金2.25億元，利息覆蓋充裕，財務安全邊際充足。

企業正在從"規模擴張期"平穩過渡至"利潤釋放期"--這正是連鎖醫療企業盈利質量躍升的關鍵階段。

從行業趨勢來看，中醫醫療服務正處於政策驅動與需求擴容的雙重紅利期。據弗若斯特沙利文數據，中國中醫醫療服務市場規模預計2029年將達1.62萬億元，2024年至2029年CAGR為9.9%。在人口老齡化持續深化和"全民養生"消費趨勢下，中醫醫養賽道的確定性增長邏輯清晰。

此外，在中醫藥振興政策與人口老齡化需求雙重驅動下，中醫醫療服務行業進入整合提速期。同仁堂醫養憑借品牌壁壘、並購整合能力、標准化複制體系三大核心優勢，在行業集中度提升過程中占據主動。

本次IPO募集資金將重點投向醫療網絡擴張、服務能力升級等。同仁堂醫養以資本為翼，以醫養為本，將百年民族品牌底蘊轉化為現代醫療服務競爭力。此次港股上市，不僅打開全國化擴張空間，更為投資者分享中醫醫養黃金賽道紅利，領航中醫藥醫療服務行業高質量發展新征程。

轉載自中國證券報

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