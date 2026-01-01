USPA Global 與 ESPN 擴大合作關係，攜手克里斯·福勒（Chris Fowler）共同呈現 2026 年高分級馬球錦標賽



佛羅里達州西棕櫚灘, 2026年3月24日 - (亞太商訊) - USPA Global 的娛樂子公司 Global Polo 延續與 ESPN 的歷史性合作關係，持續推廣馬球運動，其影響力已擴及全球數百萬家庭。這項里程碑式的合作包含：傳奇ESPN解說員克里斯·福勒將首度主持3月29日的USPA金盃®決賽，並於4月26日第二度主持美國公開馬球錦標賽®決賽。賽事將於佛羅里達州棕櫚灘縣的USPA國家馬球中心舉行，屆時他將與資深播報員肯尼·萊斯及馬球名人堂成員亞當·斯諾共同主持。 Legendary ESPN Commentator, Chris Fowler, at the USPA National Polo Center in Palm Beach County, FloridaPhoto Credit: Alex Pacheco 「我有幸報導過體育界許多最具標誌性的賽事，而讓我持續被馬球運動吸引的，正是馬球選手與馬匹之間獨特的夥伴關係，以及頂級賽事中那令人屏息的速度與激烈程度，」福勒表示。「能同時主持美國馬球協會金盃賽與美國公開馬球錦標賽，讓我得以將這項美麗運動的活力與獨特性，分享給更廣大的ESPN觀眾。」 「親眼見證這些世界級運動員與他們的馬匹夥伴，在如此節奏明快且講求策略的比賽中競技，是無與倫比的體驗，」福勒補充道。 美國馬球協會金盃（USPA Gold Cup）始於1974年，是美國馬球界僅次於美國公開馬球錦標賽（U.S. Open Polo Championship）的第二大賽事，而後者則始於1904年。今年的賽事將於3月4日至29日舉行，屆時將有10支頂尖隊伍在最高水平的競技中一較高下。而備受矚目的美國公開馬球錦標賽將於4月1日至26日舉行，該賽事被公認為眾多世界頂尖球員與馬匹的展示舞台，至今仍是全球最具聲望的馬球賽事之一。自2004年移師佛羅里達州棕櫚灘郡以來，這兩項賽事便一直接連舉行。這些備受矚目的馬球賽事將於佛羅里達州威靈頓的美國馬球協會國家馬球中心（NPC）內，美國馬球協會第一球場舉行。 四月初的美國馬球協會金盃（USPA Gold Cup）決賽，以及隨後於五月舉行的美國公開馬球錦標賽（U.S. Open Polo Championship）決賽，都將透過ESPN2等多個ESPN平台進行轉播。具體播出時間請查閱當地節目表。 「我們與ESPN的長期合作關係，持續提升馬球運動、U.S. Polo Assn.品牌及其背後的全球影響力，」USPA Global總裁兼執行長J. Michael Prince表示。該公司負責管理市值數十億美元的全球運動品牌U.S. Polo Assn. 「克里斯·福勒（Chris Fowler）的回歸，以及他將同時主持USPA金盃賽與美國公開馬球錦標賽的擴展參與，進一步強化了這些世界級賽事在全球觀眾心中的熱度與能見度。」 「在ESPN的支持下，馬球運動持續吸引著全球球迷的關注，」普林斯補充道。 除了現場賽事轉播外，ESPN 平台還將播出由 Global Polo 製作、兩度獲獎的節目《Breakaway：U.S. Polo Assn. 呈獻》的新集數。觀眾可透過 Global Polo 的 YouTube 頻道收看獨家幕後花絮、球員專訪及錦標賽精華片段，其中包含與 USPA 金盃賽及美國公開馬球錦標賽轉播相關的特別報導。 「美國馬球協會（USPA）很高興看到這項運動透過與ESPN的合作關係持續發展，」美國馬球協會（USPA）主席史都華·阿姆斯壯表示。「USPA金盃賽與美國公開馬球錦標賽代表著美國賽季中，在USPA國家馬球中心舉行的最高水準賽事，而ESPN所提供的更高曝光度，更凸顯了定義我們這項運動的運動精神、奉獻精神與傳統。」 欲獲取最新資訊與即時快訊，請至 globalpolo.com 訂閱《Polo Insider》電子報，並造訪 uspolo.org。 關於 ESPN ESPN 作為全球領先的多平台體育娛樂品牌，旗下擁有七個美國電視頻道、頂尖的體育應用程式、直接面向消費者的 ESPN+ 服務、領先的社交與數位平台、ESPN.com、ESPN Audio，以及遍及全球各大洲的業務據點等。 關於 U.S. Polo Assn. 與 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌。USPA 成立於 1890 年，是美國規模最大的馬球俱樂部與馬球選手組織。憑藉數十億美元的全球業務規模，以及透過超過 1,200 家 U.S. Polo Assn. 實體門市及數千個其他銷售據點的全球分銷網絡，U.S. Polo Assn. 為全球 190 多個國家的男女及兒童提供服飾、配件與鞋類產品。該品牌贊助全球各大馬球賽事，包括每年於棕櫚灘的 NPC 舉辦的「美國公開馬球錦標賽®」（U.S. Open Polo Championship®），此為美國首屈一指的馬球錦標賽。透過與美國 ESPN、歐洲 TNT 和 Eurosport 以及印度 Star Sports 的歷史性合作協議，由 U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球錦標賽現已透過電視轉播，讓全球數百萬體育迷首次得以欣賞這項令人振奮的運動。 根據《License Global》的報導，U.S. Polo Assn. 一直與 NFL、PGA 巡迴賽和一級方程式賽車並列為全球頂尖的運動授權商之一。此外，這個受運動啟發的品牌因全球業務拓展及體育內容而屢獲國際獎項肯定。憑藉其作為全球品牌的巨大成功，U.S. Polo Assn. 曾獲《富比世》、《財星》、《現代零售》及《GQ》等媒體報導，並登上雅虎財經與彭博社等全球眾多知名媒體平台。欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。 USPA Global 是美國馬球協會（USPA）的子公司，負責管理市值數十億美元的運動品牌 U.S. Polo Assn.。USPA Global 同時管理其子公司 Global Polo，該公司是全球馬球運動內容的領導者。欲了解更多資訊，請造訪 globalpolo.com 或 YouTube 上的 Global Polo 頻道。 關於美國馬球協會® (USPA) 美國馬球協會® 的成立宗旨在於推廣馬球運動；協調其會員俱樂部及註冊球員的活動；籌辦並監督馬球錦標賽、競賽及比賽；並為相關賽事制定規則、讓分制度及賽事條件。其核心目標在於提升這項運動的水平，並促進人類與馬匹參與者的安全與福祉。USPA 成立於 1890 年，是北美地區規模最大的馬球自願性體育組織。USPA 目前擁有超過 200 家會員俱樂部及 5,000 多名註冊球員會員。該協會每年頒發獎項並監督由其會員俱樂部主辦的約 50 場全國性錦標賽。如需更多資訊，請造訪 uspolo.org。 如需更多資訊，請聯絡： 香農·斯蒂爾森（Shannon Stilson）－體育行銷與媒體副總裁 電話 +001.561.227.6994 － 電子郵件：sstilson@uspagl.com 史黛西·科瓦爾斯基（Stacey Kovalsky）－全球公關與傳播副總裁 電話 +001.954.673.1331 - 電子郵件：skovalsky@uspagl.com 克里斯汀·卡爾卡尼奧（Christine Calcagno） - ESPN 傳播部資深公關專員 電話 +001.959.216.8036 - 電子郵件：christine.b.calcagno@espn.com 消息來源：USPA Global



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