全景業務佈局+AI雙輪驅動 麥迪衛康業績扭虧為盈打開廣闊成長空間

香港, 2026年3月24日 - (亞太商訊) - 3月23日，麥迪衛康正式發佈2025年度業績公告。數據顯示，公司年內溢利約人民幣698萬元，盈利能力顯著修復，全年扭虧為盈，經營性現金流狀況持續好轉。業績改善主要得益于“AI+數字化”帶動核心主營業務持續穩健增長，疊加公司聚焦高毛利優質項目，有效帶動整體毛利水平顯著提升。

此次公司財務表現展現出強勁的修復彈性，是公司發展歷程中的重要里程碑。一方面，標誌著公司聚焦主業、優化業務結構的戰略取得實質性成效，經營質量與盈利能力邁入全新階段，為後續穩健發展築牢財務根基；另一方面，充分印證公司核心業務具備強勁增長韌性與市場競爭力，高毛利項目佈局持續釋放效益，也為公司深化醫療健康服務佈局、拓展優質業務版圖注入更強信心，進一步鞏固行業競爭力與可持續發展能力。

3C服務體系覆蓋全產業鏈 技術創新構築核心競爭力

經營效率的跨越式進步，離不開公司清晰的業務佈局與精准的戰略定位。在業務佈局方面，麥迪衛康以創新數字醫療服務提供商為定位，打造獨具競爭力的「3C服務體系」，涵蓋專業醫學內容服務（Content）、高端學術會議服務（Conference）、企業市場推廣服務（Corporation）三大核心領域，形成了覆蓋醫療全產業鏈的服務閉環，為業務高質量發展筑牢根基。

2025年，公司數字化醫學平台的運營步入高質量發展的新階段。該平台不僅實現了專業醫療群體的高密度覆蓋，更在海量的學術交流與衛教傳播中，構築起一套精準、專業且具備高度粘性的知識服務體系。這種深度的數字化轉型，不僅顯著提升了醫學內容的傳播效能與學術影響力，更在賦能醫生臨床決策、助力健康知識普及方面發揮了關鍵作用，轉化為推動行業進步的實質性力量，進一步鞏固了公司在數字醫療生態中的引領地位。

持續的技術創新，是驅動麥迪衛康高質量增長的核心引擎。在技術研發領域，公司擁有多項軟件著作權與發明專利，自主研發的「長頸鹿」系列數智平台已吸引數十萬名醫生入駐，顯著提升醫療服務與運營管理效率。2024年，公司持續深化AIGC場景落地，創新推出「AI智能體+醫生眾創」模式，助力醫生回歸高價值診療與科研工作；同時依託區塊鏈技術成功獲得數據服務商資質，實現醫學內容確權與授權運營，為醫療數字化生態建設樹立行業標杆。

2025年，公司深入推進AI智能體的研發與場景應用探索，致力於與醫療專業人士協同，打造「AI+人工」深度融合的醫學內容數據標註及版權內容生產體系，並與數字資產交易平台業務形成有機銜接。此外，依托专病管理AI智能体所取得的阶段性突破，公司正进一步将数智化能力向产业上下游延伸，前瞻性地探索智能专病机器人赛道；同时，通过对柏慧康生物的战略投资，公司正积极探索在多组学创新检测领域的落地应用并已取得阶段性进展，借此构建起立体化的医疗创新服务网络。

全國服務網絡縱深覆蓋 打開長期價值成長空間

依託成熟的業務體系與核心技術支撐，麥迪衛康已搭建起覆蓋全國的專業服務網絡。目前，公司在全國設立近10家經營機構，重點佈局北京、上海、南京等核心醫療樞紐城市，服務合作三級醫療機構超3000家，其中包括北京天壇醫院、阜外醫院等國內頂尖三甲醫院。

同時，公司深度參與卒中中心、胸痛中心等重點專科建設，構建起縱向貫通、橫向協同的全域專科醫療服務體系，為業務高效落地與市場持續拓展提供了堅實保障。

廣泛覆蓋的服務網絡與專業高效的服務能力，讓麥迪衛康積累起優質且多元的客戶群體，行業龍頭地位持續鞏固。在數字醫療領域，公司自有互聯網醫療平台已匯聚註冊醫生超5萬名、註冊患者近36萬人次，2025年線上諮詢量突破50萬次，同比增長超19%，實現優質醫療資源高效觸達，有效緩解醫療資源分配不均難題。

從行業發展趨勢來看，在人口老齡化加劇、慢性病管理需求攀升、政策持續賦能及AI數字技術深度滲透等多重驅動下，中國數字醫療產業正迎來黃金髮展期，據中商產業研究院數據預測，2025年中國數字醫療市場規模預計達5800億元，2031年突破1.2萬億元，廣闊的市場增量為麥迪衛康這類具備核心技術壁壘與全鏈條佈局的領軍企業，提供了持續成長與價值釋放空間。

麥迪衛康以「3C服務體系」為基座，以技術創新與服務升級為引擎，憑藉覆蓋全國的服務網絡、廣泛優質的客戶資源以及前瞻性的戰略佈局，在行業內構建了獨特的競爭優勢與地位。未來，隨著數字醫療產業的持續升溫與公司業務的不斷深化，公司將緊抓醫療智能化轉型的時代機遇，聚焦AI小模型賦能，全面拓展業務版圖，夯實「AI+區塊鏈」技術底座，探索搭建全流程智能閉環體系。同時以「醫學專業服務+數字化技術」雙輪驅動，持續拓寬業務邊界、優化內部運營效能，在數字醫療賽道上實現更高質量的發展，打開廣闊成長空間。

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