康師傅控股有限公司2025年業務持續向好 凝心聚力再啟新程

香港, 2026年3月24日 - (亞太商訊) - 2026年3月23日，康師傅控股有限公司（0322.HK，以下簡稱「公司」，連同其附屬公司「集團」）發佈2025年年度業績公告。2025年，在消費行為劇烈變革與市場環境複雜多變的背景下，本集團始終堅持以消費者為中心，統籌推進高質量發展，推動產品創新升級，精准滿足多元場景需求，同時加速開拓高增長渠道，全面提升整體運營效能，推動各項財務指標穩健發展。截至2025年12月31日止十二個月，集團收益同比衰退2.0%至790.68億人民幣。其中，方便面事業收益284.21億人民幣，飲品事業收益為501.23億人民幣。毛利率同比提高1.7個百分點至34.8%，EBITDA同比增長10.2%至106.07億人民幣，本公司股東應佔溢利同比成長20.5%至45.01億人民幣。董事會建議派發末期股息每股普通股人民幣39.92分及特別末期股息每股普通股人民幣39.92分，全年派息率達100%。

財務摘要

截至12月31日止12個月 人民幣千元 2025年 2024年 變動 收益 79,068,022 80,650,914 ↓ 2.0% 毛利率（%） 34.8% 33.1% ↑ 1.7個百分點 集團毛利 27,531,704 26,695,643 ↑ 3.1% 扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA） 10,606,522 9,627,802 ↑ 10.2% 本期溢利 5,175,852 4,322,135 ↑ 19.8% 本公司股東應占溢利 4,500,698 3,734,429 ↑ 20.5% 每股溢利（人民幣分） 基本 79.86 66.28 ↑ 13.58分 攤薄 79.84 66.28 ↑ 13.56分 於2025年12月31日之銀行存款及現金（含長期定期存款）為人民幣19,486,056千元，相較2024年12月31日增加人民幣3,483,388千元，淨負債與資本比率為-29.8%。



2025年，中國經濟在GDP同比5%的增長中展現韌性。但食品飲料市場進入存量博弈，以及對功能價值與情緒價值需求升級階段。品牌、品質與風味仍是購買決策的重要驅動因素。此外，即時零售、零食折扣店、會員店等新興業態帶來渠道與消費行為劇烈變革。在市場競爭日趨激烈、消費行為持續演變的背景下，企業的核心競爭力愈發體現在核心品牌的護城河建設。能夠圍繞消費者需求，持續推動產品創新與渠道優化的企業，將更敏捷地捕捉市場機遇，鞏固消費者信任，進而實現高質量、可持續的長遠發展。

2025年，方便面事業的毛利結構持續改善。方便面事業收益為284.21億人民幣，同比微幅增長，占集團總收益35.9%。年內，因原材料價格及售價有利，使方便面毛利率同比提高1.1個百分點至29.7%，由於毛利率同比提高帶動，令方便面事業2025年全年的本公司股東應占溢利同比大幅增長10.1%至22.52億人民幣。年內，面對日趨激烈的行業競爭，方便面業務扎實推進「鞏固大單品、佔領大口味賽道、培育創新產品」的核心戰略，通過持續完善產品矩陣，與熱門IP深度聯動，有效放大品牌聲量，穩步優化毛利結構。產品端，依託核心大單品深耕與口味迭代升級，同時緊密貼合消費趨勢變化，精准佈局健康化、高端化賽道，精准切入新增量市場。營銷端，依託B站、小紅書等主流社交平台開展全域傳播，疊加知名IP跨界合作，深化高端便捷的品牌認知，品牌影響力與市場認知度顯著提升。同時，以航天品質為引領，推動航天專利溫控技術在生產線全面落地應用，充分彰顯品牌在產品品質與科技含量的差異化優勢。

飲品事業堅定實施「鞏固核心單品、發展創新產品」戰略。飲品事業整體收益為501.23億人民幣，占集團總收益63.4%。年內，因原材料價格有利及產品組合優化，使飲品毛利率同比提高2.2個百分點至37.5%。由於毛利率同比提高帶動，令飲品事業2025年全年本公司股東應占溢利同比大幅提高18.5%至22.74億人民幣。年內，飲品事業通過深化核心品類優勢與前瞻性佈局新興賽道，構建全品類協同增長格局。產品端，在穩固核心單品的基礎上，持續拓展增量賽道，推出高品質無糖產品，並緊扣養生消費趨勢，打造草本養生場景，成功開闢藥食同源等新增量空間。營銷端則持續強化IP深度合作拓寬受眾圈層，同時強化文旅渠道佈局及高端酒店合作，錨定高端消費場景，持續提升品牌價值，為業務實現穩健經營與可持續增長提供有力支撐。

康師傅首席執行官魏宏丞先生表示：「2026年作為「十五五」開局之年，預計在更加積極有為的宏觀政策下，擴大內需將成為經濟增長的關鍵著力點，消費市場也將隨之迎來深度變革的關鍵窗口。食品飲料行業圍繞高質量發展主線持續演進，消費分層愈加精細，功能價值、情緒共鳴與綠色理念正從趨勢走向主流，成為驅動品牌增長的核心要素。面對新週期中的機遇與挑戰，集團將以「Back to Day 1」的精神為戰略引領，回歸創業初期的高效敏捷與狼性拼搏文化，打造敢講真話、勇於嘗試、共同成長的平台，充分激發全員活力。在釋放組織活力的同時，我們將持續夯實基礎研發能力與數字化運營體系，立足國民健康訴求，以科技創新驅動產品迭代升級，推動產品價值不斷躍遷，以高品質供給適配新消費結構。秉持「economic-ESG」可持續發展理念，我們將社會責任內化為發展底色，通過優質產品夯實用戶信賴，以長期價值構建品牌護城河，為股東打造可持續的穩健回報體系，推動集團在高質量發展新階段行穩致遠。」

關於康師傅控股有限公司(0322.HK)

康師傅控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）主要在中國從事生產和銷售方便面及飲品。本集團於1992年開始生產方便面，並自1996年起擴大事業至方便食品及飲品；2012年3月，本集團進一步拓展飲料事業範圍，完成與PepsiCo中國飲料事業之戰略聯盟，開始獨家負責制造、灌裝、包裝、銷售及分銷PepsiCo於中國的非酒精飲料。「康師傅」作為中國家喻戶曉的品牌，經過多年的耕耘與積累，深受中國消費者喜愛和支持。

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