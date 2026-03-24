在 2026 年 Gartner(R)《供應鏈規劃解決方案：流程工業》魔力象限(TM) 報告中，OMP 在「願景完整性」與「執行能力」兩大指標上均位居首位

比利時安特衛普, 2026年3月23日 - (亞太商訊) - 這是該公司第11次獲評為「領導者」。OMP 認為，此項殊榮彰顯了其持續提供創新解決方案（如 UnisonIQ 和 Unison 決策導向規劃）的實力。這反映了市場正朝向 AI 驅動的供應鏈規劃轉變，以及市場對能即時整合策略、執行與智慧的平台的日益增長的需求。

為最複雜的供應鏈需求推動智慧規劃

OMP 獲得阿斯特捷利康、巴斯夫、強生及寶潔等《財星》500 強企業的信賴，並持續透過其經實證的端到端平台 Unison Planning™，推動供應鏈規劃的進展。該平台具備開放、雲原生及 AI 驅動的特性，專為滿足流程型與離散型全球供應鏈的演變需求而打造，涵蓋化學品、消費品、生命科學、紙張與包裝、輪胎與建築材料，以及金屬等產業。

Unison Planning™ 整合了 OMP 的 AI 協調器 UnisonIQ，將 AI 代理、助理與引擎統一於一個強大的框架之中。UnisonIQ 專為供應鏈規劃的「代理時代」而設計，將持續性智慧嵌入整個平台，為企業奠定基礎，使其能基於深厚的產業專業知識，進行主動且自主的決策。

「代理式 AI 正在從根本上重塑供應鏈的運作與競爭模式，」OMP 執行長 Paul Vanvuchelen 表示。「擁抱這項轉變的企業，將能將市場波動轉化為戰略優勢。」

加速整個供應鏈的決策速度

OMP 的 Unison 決策導向規劃（Unison Decision‑Centric Planning）透過整合人類專業知識、先進 AI、即時智慧及快速情境評估，提升供應鏈績效，從而推動企業整體的決策速度並改善決策品質。

「憑藉全面的供應鏈智慧與 AI 驅動的預判能力，Unison 決策導向規劃能讓企業更早預見干擾因素、評估其影響，並以清晰且充滿信心的態度籌劃下一步行動，」OMP 首席商務與市場官 Philip Vervloesem 表示。

關於 Gartner 魔力象限

2026年3月發布的《2026年Gartner供應鏈規劃解決方案魔力象限：流程工業》報告，依據供應商的「執行能力」與「願景完整性」進行評估，協助全球企業在複雜且快速演變的市場中識別合適的合作夥伴。

我們相信，這項認可與 OMP 在《2026 年 Gartner 流程工業供應鏈規劃解決方案關鍵能力報告》中的優異表現密不可分——該報告中，OMP 在所有應用場景中均名列前兩名。此外，OMP 在 Gartner Peer Insights™ 上持續獲得客戶的高度評價，反映出企業用戶的正面反饋。

欲進一步了解 OMP 在 Gartner 魔力象限中的領導者地位以及供應鏈規劃的未來發展，請閱讀完整報告。

於 Gartner 供應鏈研討會/博覽會™ 親臨 OMP 攤位

OMP 將參與 2026 年 Gartner 供應鏈研討會/博覽會™，屆時客戶將分享關於智慧型、以決策為中心的供應鏈之實務見解：

寶潔公司將在美國場次（Symposium/Xpo™ US）分享與 OMP 合作的重要經驗，重點闡述整合式規劃與端到端可視性如何帶來可量化的商業效益。

阿斯特捷利康將在歐洲、中東及非洲場次（Symposium/Xpo™ EMEA）展示其邁向以決策為中心的自主規劃之旅，重點說明該公司如何透過轉型流程與能力以達成卓越表現。

關於 OMP

OMP 透過提供市場上最卓越的數位化供應鏈規劃解決方案，協助面臨複雜規劃挑戰的企業脫穎而出、成長並蓬勃發展。來自消費品、生命科學、化學、金屬、紙業、塑膠與包裝、輪胎及建築材料等廣泛產業的數百家客戶，皆因採用 OMP 獨有的 Unison Planning™ 而受益。

Gartner，《供應鏈規劃解決方案魔力象限》，Pia Orup Lund、Joe Graham、Buse Aras、Jan Snoeckx、Eva Dawkins、Julia von Massow，2026年3月18日。

Gartner，《供應鏈規劃解決方案關鍵能力：流程工業》，Julia von Massow、Eva Dawkins、Jan Snoeckx、Buse Aras、Joe Graham、Pia Orup Lund，2026年3月18日。

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消息來源：OMP

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