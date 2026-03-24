億勝生物科技2025全年業績穩健 收入升8.6%至18.14億港元 淨利潤升3.5%至3.18億港元 全年股息增加16.7%至每股14港仙



關鍵業績摘要： - 收入增長：收入同比增長8.6%至約18.14億港元 - 淨利潤提升：得益於運營效率，淨利潤增長3.5%至3.18億港元 - 末期股息：擬派末期股息每股0.07港元，2025年全年股息達每股0.14港元，較2024年全年股息的每股0.12港元大幅增加16.7% - 現金及現金等價物：7.83億港元（2024年12月31日：5.57億港元） 研發里程碑： - NMPA批准：多劑量地誇磷索鈉滴眼液於2025年7月獲批；多劑量玻璃酸鈉滴眼液於2026年1月獲批在中國註冊和商業化。 - BLA受理：貝伐珠單抗眼內注射液的生物製品許可申請（BLA）於2025年8月獲NMPA受理，標誌著重要的監管里程碑。 商業發展： - 獨家代理（視方極）：獲得浙江視方極富馬酸依美斯汀滴眼液、鹽酸奧布卡因滴眼液的獨家代理權。 - 獨家代理（Osteopore）：獲得Osteopore創新的牙科、正畸及頜面產品在中國內地、香港及澳門的獨家代理權。 - 與鷹瞳科技合作：在中國實現眼底AI業務的聯合運營。 - 與科赴戰略合作：在中國推廣及營銷科赴的消費者健康產品（雷諾考特(R)、美林(R)、泰諾林(R)）。 - 國際創新加速器：與蘇州工業園區簽訂戰略合作諒解備忘錄，推出國際創新加速器。 - 首個海外市場准入：貝復舒(R)通過特別採用程序成功引入新加坡國家眼科中心。 知識產權與市場佈局： - 強大的知識產權組合：持有合共121份專利證書或授權書，包括91項發明專利、15項實用新型專利及15項外觀專利。 - 廣泛的銷售網絡：產品覆蓋中國內地超14,600家醫院和醫療機構以及約2,600家藥房。 獎項與榮譽： - 2025年廣東省製造業企業500強：表彰產業規模及綜合競爭力 - 國家級製造業單項冠軍企業：確認在專業生物製藥領域的領先地位 - 2025「金鯤鵬」中國財經價值榜－最具投資價值上市公司：突顯資本市場對增長潛力的認可 - 參與2026年亞太眼科學會大會：展示主要眼科產品及在研管線，加強與區域眼科專業人士及機構的聯繫。 香港, 2026年3月23日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司（「億勝生物」及其附屬公司「集團」；股份代號：1061.HK），一家領先的生物製藥企業，專注於研發、生產和銷售基因工程藥物重組牛鹼性成纖維細胞生長因子（「rb-bFGF」），今日公佈截至2025年12月31日止的強勁年度業績。集團收入同比增長8.6%至18.14億港元，利潤同比增長3.5%至3.18億港元。 年內，億勝生物達成了多項監管里程碑，並通過戰略合作擴大了產品組合，同時成功將貝復舒(R)引入新加坡。這些成就彰顯了億勝對創新和卓越運營的承諾，持續推動收入和利潤的增長勢頭。 旗艦生物藥推動多元化增長 集團實現綜合營業額約18.14億港元，較2024年的約16.70億港元增長8.6%。相應地，集團溢利較2024年的約3.07億港元增長3.5%至約3.18億港元。 集團的旗艦產品貝復舒(R)系列及貝復濟(R)系列持續帶動增長，佔總營業額的83.5%。 眼科分部錄得營業額8.35億港元，同比大幅增長8.2%。其中，單劑量貝復舒(R)滴眼液憑藉無防腐劑設計及應用場景的持續拓展（覆蓋乾眼症治療及術後修復等多元領域）實現強勁銷售增長，貝復舒(R)眼用凝膠、適麗順(R)（卵磷脂絡合碘膠囊）和一系列不含防腐劑單劑量滴眼液（包括妥布黴素、左氧氟沙星、玻璃酸鈉、鹽酸莫西沙星及地誇磷索鈉滴眼液）亦作出持續貢獻。 外科分部實現營業額8.96億港元，增長1.8%，主要受惠於貝復濟(R)系列產品在多個臨床科室的廣泛應用及其穩固的市場地位。同時，貝復濟(R)系列產品已獲多項臨床指南及專家共識支持，為未來適應症拓展及持續增長奠定基礎。此外，集團的Carisolv(R)齲齒凝膠、皮耐克可吸收性敷料、適可健雙層人工真皮修復材料等產品進一步增強並促進了外科業務的發展。 值得注意的是，醫療保健及夥伴服務於截至2025年12月31日止年度錄得總營業額約8,290萬港元，較2024年大幅增長350%。增長主要來源於伢典醫生口腔護理產品、線上及線下醫療保健服務及CMO/CDMO服務等。 穩健的財務基礎和股東回報 集團維持穩健的財務狀況。截至2025年12月31日，集團錄得現金及現金等價物約7.83億港元。銀行借貸為3.26億港元，將在未來五年內按計劃償還。集團的資產負債比率為30.9%（2024年：28.8%），反映出集團具備嚴謹的財務管理能力和充足的流動性。 董事會欣然建議派發末期股息每股普通股0.07港元。連同中期股息每股普通股0.07港元，2025年全年股息達到0.14港元，較2024年全年股息的0.12港元同比顯著增長16.7%，以彰顯集團致力於為股東創造價值的承諾。 廣泛的產品組合及強大的研發管線支持持續增長 集團業務由三個核心分部組成：眼科、外科（創傷護理及修復）以及醫療保健及夥伴服務分部。集團擁有六種於中國市場銷售的商業化生物製劑，統稱「bFGF系列」。其中三種bFGF系列為國家藥品監督管理局（「NMPA」）批准的國家一類新藥，五種被列入中國國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄。 此外，集團提供一系列商業化的不含防腐劑單劑量滴眼液，包括妥布黴素、左氧氟沙星、玻璃酸鈉、鹽酸莫西沙星及地誇磷索鈉滴眼液。集團進一步拓展其眼科產品組合，分別於2025年7月及2026年1月獲得NMPA批准多劑量地誇磷索鈉滴眼液及多劑量玻璃酸鈉滴眼液在中國註冊和商業化。新獲批產品聚焦於中國不斷增長的幹眼治療市場，以補充集團的貝復舒(R)眼表修復系列產品。 外科方面，集團的Carisolv(R)齲齒凝膠及伢典醫生口腔護理產品，以及一系列產品及醫療器械（包括紫外線光療儀、皮耐克可吸收性敷料、Osteopore用於牙科手術的生物可吸收植入物（Osteomesh(R)及Osteoplug(R)）及其他用於近視防控的醫療器械），共同補充了集團的貝復濟(R)創傷修復系列產品。 戰略性研發投資以把握新興市場機遇 集團致力於務實地投資新產品及技術，以強化其產品及研發管線，使命是開發解決未滿足的臨床及商業需求的突破性的療法。2025年，研發總支出約為1.77億港元，佔營業額的9.8%，其中約1.39億港元已資本化。 年內，集團醫用疤痕修復凝膠獲批NMPA二類醫療器械註冊證，將集團業務拓展至快速增長的高端傷口護理及醫療美容市場，解鎖新增長動力以推動長期發展。 貝伐珠單抗眼內注射液（EB12-20145P）的全球三期臨床項目已成功完成了在中國、澳大利亞、歐盟國家及美國的患者入組，最後一名患者已完成最後一次訪視。其生物製品許可申請（BLA）已於2025年8月獲中國NMPA受理。 為提升集團在亞洲眼科領域的影響力，並加速新產品的市場推出，集團參與了2026年亞太眼科學會（APAO）大會。該會議提供了一個絕佳平台，用以展示眼科解決方案、與區域臨床專家和合作夥伴交流，並為集團創新眼科產品的推出積聚動能，從而提升全球品牌影響力。 集團持有121份專利證書或授權書，包括91項發明專利、15項實用新型專利及15項外觀專利。 集團目前於珠海（中國）、波士頓（美國）、倫敦（英國）及新加坡設立多個研發基地。這些基地為集團開發新療法和招募全球人才提供支援。 截至目前，集團共有18項研發計劃處於臨床前至臨床階段，其中數項眼科項目處於臨床階段，具體包括貝伐珠單抗眼內注射液、SkQ1滴眼液及環孢素滴眼液。 透過市場擴張與合作拓寬商業覆蓋 截至2025年12月31日，集團於中國設有47間地區銷售辦事處，並於新加坡設有戰略基地，以促進其產品進入東南亞市場。憑藉龐大的分銷網絡，集團的治療產品在中國各地的逾14,600家醫院及醫療機構以及約2,600家藥房開具處方，覆蓋了中國各地的主要城市。 回顧年內，集團在國內外市場擴張方面取得了多項里程碑式的突破，解鎖了多維度的新增長動力。在海外市場，集團的旗艦產品貝復舒(R)通過特別採用程序成功引入新加坡國家眼科中心，標誌著該產品首次進入中國以外地區，為集團未來進軍東南亞及全球市場奠定了堅實基礎。 在國內，集團年內達成了兩項具里程碑意義的戰略合作：與全球消費者健康領導企業科赴合作，利用集團在中國廣泛的全國性商業網絡，對科赴精選的消費者健康產品（包括雷諾考特(R)、美林(R)及泰諾林(R)）進行推廣、學術教育及營銷；以及與Osteopore簽訂獨家分銷協議，在中國內地、香港及澳門分銷其創新的牙科、正畸及頜面產品，標誌著集團戰略性進軍高潛力的口腔科市場。這些合作拓寬了集團醫療保健業務的版圖，並與其現有的眼科及再生醫學業務產生強大的協同效應。 為推動現有及未來產品的可持續增長和擴張，集團一直不懈地進行投資，通過擴大其商業化產品的臨床適應症、增加中國較低線城市的患者可及性、開發補充銷售渠道，以及培育醫療科技電子平台以增強患者可及性，來提高其競爭力並拓寬覆蓋範圍。 集團位於珠海高新區科技創新海岸的第二間工廠，建築面積約58,000平方米，用作研發、生產、辦公及宿舍，預計將於2026或2027年間完工。 億勝生物主席嚴名熾先生表示：「2025年對億勝來說是具有里程碑意義的一年，貝復舒(R)成功引入新加坡，集團亦依託其核心產品、創新研發及戰略合作，實現穩健增長。未來，億勝將繼續致力於滿足未被滿足的臨床需求，推動集團長期發展。 我们將主動、系統性地優化運營及銷售成本，以缓解增值税由3%上调至13%对2026财年利润带来的不利影响，同时保證集團發展規劃的穩步推進。」 關於億勝生物（股票代碼﹕1061.hk） 億勝生物是一間專注於研發、生產和銷售基因工程藥物b-bFGF的生物製藥企業，擁有包括貝復舒(R)、貝復濟(R)、貝復新(R)在內的六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外，公司還擁有包含一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順(R)卵磷脂絡合碘膠囊等的多元化產品組合，主要應用於眼科及皮膚科處方藥領域的創傷修復及疾病治療。 這些產品在公司於中國的47個區域辦事處的支持下，在逾14,600家醫院進行營銷和銷售。依託自身在生長因子和抗體技術領域的研發平台，億勝生物在多個臨床階段擁有强大的項目管線，涵蓋廣泛的領域和適應症。 網址: http://www.essexbio.com



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