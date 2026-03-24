同仁堂醫養（02667.HK）新股招股：尚在發展早期的中醫醫療龍頭股 估值幾何？



香港, 2026年3月23日 - (亞太商訊) - 在中醫藥文化傳承創新發展的時代浪潮中，一家承載著350餘年曆史積澱的醫療集團正昂首闊步走向國際資本市場。北京同仁堂醫養投資股份有限公司（以下簡稱"同仁堂醫養"）於2026年3月20日正式啟動港股IPO招股，股票代碼為02667.HK，招股價範圍為7.30港元至8.30港元，中金公司擔任獨家保薦人，將於3月30日掛牌交易。 憑借深厚的品牌底蘊、卓越的醫療服務能力和清晰的戰略布局，同仁堂醫養向全球投資者展示中國中醫醫療服務行業的無限潛力。本次全球發售H股總數為108,153,500股，其中香港公開發售10%，國際發售90%，基石投資占比46.15%，設置綠鞋。 對港股投資者而言，這是一個值得注意的機會，中醫醫療服務賽道此前僅有固生堂，兩者模式在中醫細分賽道顯現出差異化，未來發展也各有側重，同仁堂醫養的加入將為投資者提供新的配置選擇。 百年品牌背書，大流量的降維優勢 作為中華老字號的傑出代表，"同仁堂"品牌始創於1669年，擁有超過350年的曆史傳承。這份厚重的文化積澱不僅代表著百年品質，更是國人心中標志化的民族品牌，也是其最寶貴的無形資產。 招股書顯示，按2024年總門診人次及住院人次計，同仁堂醫養是中國非公立中醫院醫療服務行業中最大的中醫院集團，市場份額達1.7%。按2024年中醫醫療服務總收入計，公司以0.2%的市場份額在非公立中醫院醫療服務行業中排名第二。 這一領先地位的確立，離不開"同仁堂"金字招牌的強大號召力。憑借深厚的客戶信任和業內公認的高質量中醫醫療服務及產品，公司以極具成本效益的方式吸引和留住大量客戶及醫療頂尖人才。2024年，公司銷售和分銷開支中的推廣費占總收入比例約為0.2%，遠低於行業平均水平，充分彰顯了品牌自帶的強大引流效應。這是百年品牌壁壘最直觀的量化體現，在獲客成本日益攀升的醫療服務行業，這一差距意味著巨大的利潤釋放空間。 業績穩健增長，盈利能力持續攀升 翻開同仁堂醫養的財務畫卷，一組組靚麗的數據勾勒出企業蓬勃發展的態勢： 1.收入規模持續擴大： 2022年至2024年，公司總收入從9.11億元（人民幣，下同）增長至11.75億元，複合年增長率達13.6%。2025年前九個月，收入達8.58億元，持續穩健增長。其中，中醫醫療服務作為核心業務，貢獻了總收入的84%以上，展現出穩健的主業增長動力。 2.盈利能力顯著增強： 2022年公司曾錄得淨虧損923萬元，但通過高效的整合運營和精細化管理，2023年迅速扭虧為盈，實現淨利潤4263萬元。2024年淨利潤進一步增至4620萬元，同比增長8.4%。若剔除上市開支等一次性因素，2024年經調整淨利潤達6173萬元，較2023年的4787萬元大幅增長29%，核心業務"造血"能力持續強化。 3. 毛利穩步提升： 毛利從2022年的1.43億元增至2024年的2.22億元，複合年增長率高達24.8%，超過收入增速2倍，毛利率從2022年的15.7%提升至2024年的18.9%，盈利能力穩升，規模效應加速顯現。 4. 現金流健康： 2024年現金轉化率達87.2%，有息債務占比僅11.56%，截至2025年9月持有現金2.25億元，資產負債表穩健。 作為一家2019年版塊組建的企業，同仁堂醫養正處於"扭虧為盈→盈利加速"的關鍵拐點期。回顧固生堂的發展軌跡，2021年上市時也處於發展早期，此後三年收入和利潤CAGR分別高達19%和47%，股價從IPO至今已實現數倍漲幅。同仁堂醫養當前的發展階段與固生堂上市初期高度相似--盈利能力剛進入釋放通道，增長最快的階段可能尚未到來。 分級診療網絡，三條增長曲線並行 同仁堂醫養並未滿足於傳統醫療機構的單一模式，而是前瞻性地構建起覆蓋全國的分級中醫醫療服務網絡。截至最後實際可行日期，公司已擁有12家自有線下醫療機構及1家互聯網醫院，以及12家線下管理醫療機構，形成"連鎖醫院-基層醫療機構-互聯網醫院"三級聯動的完整生態。 這一布局產生了顯著的協同效應。 就診人次飆升：醫療網絡內總就診人次從2022年的132.1萬人次飆升至2024年的297.7萬人次，複合年增長率高達50.1%。2025年前九個月，就診人次已達253.6萬人次，同比增長21.5%。 會員粘性強勁：會員累計人數從2022年底的43.6萬人增至2024年底的74.0萬人，複合年增長率達30.2%，截至2025年9月底進一步增至76.7萬人，顯示出強大的用戶粘性和品牌忠誠度。 區域戰略清晰：公司以北京為戰略核心深入紮根，同時深耕長三角等經濟活躍地區。北京地區貢獻了近半數的收入，而浙江省作為公司拓展華東市場的橋頭堡，2024年中醫醫療服務收入達2.25億元，毛利率達22.6%，展現出強勁的區域增長潛力。 根據信息，公司的擴張主要通過戰略收購、輕資產新建以及管理服務，是公司快速擴張的重要引擎。 2022年，公司收購浙江"三溪堂"品牌下的醫療機構，成功切入長江三角洲地區市場。自收購以來，通過標准化管理和專業化運營整合，三溪堂保健院業績持續提升：2022年至2024年，收入由1.025億元增長到1.982億元，複合年增長率39.1%；門診人次由18.38萬增至38.23萬，複合年增長率約44.2%，充分驗證了公司強大的投後整合能力。 2024年，公司進一步收購上海承志堂等機構，強化在長三角的業務布局。 此外，其另一核心擴張戰略為向公立醫院提供管理服務，目前已在北京、貴州、新疆、陝西等省份合作十餘家醫療機構。未來募集資金也將加速這一模式的擴張布局，放大輕資產模式的利潤杠杆。 根據招股書披露，公司即將在齊齊哈爾和北京順義開設自建院區，開始邁向中西醫結合和高端醫療布局。 名醫資源匯聚，供應鏈精益管理 中醫醫療服務，醫師是靈魂。同仁堂醫養深諳此道，持續打造高素質的中醫醫師團隊。截至最後實際可行日期： - 網絡內共有2,745名醫師加入並執業 - 30名擁有國家級榮譽稱號的醫師，其中全國名中醫2名、全國老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導老師13名、非物質文化遺產代表性傳承人5名 - 擁有820名主任醫師或副主任醫師，占比近30% - 通過建立"名醫工作室"和師承教育體系，公司已孵化13個國家級或省級名醫學術傳承工作室，促進寶貴中醫學術理論和臨床經驗的代代傳承 - 公司還設立同仁堂中醫學術咨詢專家委員會，涵蓋中醫腎病、婦科、內分泌、腫瘤等八大醫學專科，致力於中醫標准化和人才培養。 "炮制雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力"--同仁堂的古訓在公司供應鏈管理中得到了完美詮釋。公司成立全資附屬公司北京通達，建立采購協同管理平臺，整合網絡內醫療機構的采購需求，實現規模經濟，增強議價能力。 在質量管控方面，公司實施嚴格的供應商選擇標准和驗收流程，定期委托第三方機構進行隨機檢測。2023年的一次內部盲評中，北京同仁堂中醫醫院所使用的中藥飲片在北京多家知名中醫院中得分最高，充分證明了公司在質量管理方面的卓越表現。 數智化賦能百年傳承，同仁堂擁抱AI浪潮 公司於2020年成立同仁堂互聯網醫院，將傳統中醫診療與現代科技完美融合。客戶可享受線上預約、健康咨詢、複診診斷、電子處方等一站式服務，打破了時空限制，讓優質中醫醫療資源惠及更廣泛人群。 截至最後實際可行日期，在互聯網醫院注冊的醫師累計提供超過84.9萬次在線咨詢，覆蓋全國各地。公司還與超過500家外部藥店建立合作關系，實現"線上診療+線下配送"的業務閉環，打造線上線下融合便捷服務體驗。 同仁堂不僅是百年工藝的傳承者，更是數智化轉型的排頭兵，正通過與用友等戰略夥伴的深度合作，將AIoT、大數據等數字技術深植於業務的每一個細胞。傳統"經驗主義"正被"數據主義"取代，同仁堂構建了"全鏈智能"的質量溯源體系，為核心產品提供了數字化護城河。 2026年1月，同仁堂與北京市經信局簽訂任務合同書，支持開展"人工智能中藥新藥開發平臺"，構建十萬級方劑數據庫，通過AI技術為中藥新藥開發裝上"智慧大腦"。同仁堂醫養作為大健康終端，未來有望借助AI技術打破傳統服務時空限制，通過搭建智能化健康管理平臺，整合線上線下資源，為用戶提供個性化的健康監測、養生指導與遠程康養服務，實現從"治已病"向"治未病"的智慧化躍遷。 戰略藍圖清晰，估值空間可期 發展階段紅利：中醫醫療在港股中仍屬於稀缺標的，公司當前處於盈利加速的早期階段，隨著業務進入規模化擴張期，其利潤釋放空間值得期待。 品牌溢價尚未充分定價：三百年品牌帶來的巨大流量，意味著每年節省的營銷開支相當於數千萬元級別的"隱形利潤"。隨著收入規模擴大，品牌壁壘的經濟價值將進一步放大。 管理服務的輕資產模式：管理服務板塊從2022年至2024年收入增長700%，毛利率超70%，是高確定性的利潤增長極。這條輕資產第二曲線若持續放量，將顯著改善公司整體的盈利結構和ROE。 集團協同的生態價值：公司是同仁堂集團"制藥-零售-醫養"大健康閉環的關鍵一環，與其他成熟版塊相比，發展空間巨大，上市後將享受集團資源的持續輸入。這種生態協同價值在當前估值中可能尚未被充分反映。 隨著3月20日招股的正式啟動，同仁堂醫養正以紮實的業績、清晰的戰略和廣闊的前景，向全球投資者展示中國中醫醫療服務行業的無限魅力。正如其名，"醫"與"養"的完美融合，不僅呵護著萬千民眾的生命健康，更將開創中醫醫療服務的新紀元。 轉載自格隆匯



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