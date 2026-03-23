中國新城鎮2025年內溢利大增35.5% 持續派息回饋股東

香港, 2026年3月23日 - (亞太商訊) - 2026年3月20日，專注於中國內地投資及優質資產持有運營的中國新城鎮發展有限公司（「中國新城鎮」或「公司」，及其附屬公司，統稱「集團」；香港股票代號：01278.HK）欣然宣佈截至2025年12月31日止12個月（「2025年」或「回顧期」）之經營業績。

回顧期內，集團持續深化改革轉型路徑，在攻堅克難中交出高質量答卷。2025年集團錄得主營業收入約3.89億元（單位：人民幣，下同），同比增長15%；年內溢利7571萬元，同比增長35.5%；母公司權益擁有人應占溢利總額約7329萬元，同比增長65.4%。董事會建議派發末期股息為每股普通股0.0025港元。

主營業務穩健增長，固收業務持續優化

回顧期內，集團繼續保持穩健經營。2025年公司實現城鎮化投資收入2.31億元，同比增長約25%，主要因為城鎮化項目投資餘額較去年同期增加，對應項目投資收入增加。實現物業租賃及管理費收入人民幣約1.00億元，包括物業租賃收入人民幣0.76億元、物業管理費收入人民幣0.24億元。實現工程建設收入人民幣5,717.5萬元。

面對國內外複雜經濟形勢，集團依託股東無錫交通集團與國開金融的資源優勢，充分發揮「地方國資+央企金融機構」的業務網路效應，做好主營業務的管理及運營，實現了穩定增長。2025年集團城鎮化投資業務穩中有進，持續貢獻穩定現金流。截至2025年12月31日，固定收益投資組合總額達人民幣33.66億元。優質資產運營穩中提質。武漢光穀物業項目面對市場壓力實現「止跌回升」，通過精准招商與服務升級，年底平均出租率回升至75%，保證了投資性房地產估值的穩定。

借力股東資源聚焦戰略轉型，拓展增長新空間

2025年集團緊抓國家大力發展新質生產力的政策機遇，結合股東的資源優勢，圍繞積體電路、新能源、新材料、高端裝備製造、環保等新經濟方向進行優質股權項目儲備，戰略並購路徑逐步聚焦及清晰，擬通過持有不同行業的優質資產，打造穩健收入及現金流以及後續新業務領域的增長空間。

值得一提的是，集團發揮股東協同優勢，在實現經營業績穩健增長的同時，融資工作取得重大突破，成功發行15億元離岸人民幣債券，用於現有債務的再融資，進一步降低了債務成本並優化了期限結構，為集團後續業務的發展提供可持續的資金支援。

持續派息，提供穩定股東回報

2025年集團擬派發末期股息0.0025港幣/股，加上中期已經派發的中期股息0.0016港幣/股，2025年集團全年派息金額約3900萬港元。自2023年中期恢復派息以來，集團累計已經派發及擬派發股息金額達到了約1.2億元人民幣，顯示了持續回報股東的意願和行動。

未來展望

展望2026年，作為「十五五」開局之年，集團將緊扣國家新質生產力導向，聚焦戰略新興產業與信創產業，加速業務轉型。固收業務穩中提質，保障現金流；優化武漢光穀等核心資產運營，提升效能。同時，積極儲備優質股權項目，力爭戰略並購實質突破，持續為股東創造核心價值。

關於中國新城鎮發展有限公司

中國新城鎮（香港聯交所股份代號︰1278）為中國內地的投資及優質資產運營商。自2014年起，本集團順應中國新城鎮化發展趨勢優化了業務模式，以「投資+下游產品運營」的業務模式，通過固定收益類項目投資作為出發點，持有優質資產管理及運營，同時以市場為導向，全力在新材料、半導體、高端裝備製造等新經濟領域拓展股權投資業務，積累行業投資經驗。

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