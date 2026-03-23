Wellgistics Health Inc. 簽署價值 1.05 億美元的意向書，以評估收購 Neuritek Therapeutics, Inc. 的可能性；該公司致力於開發治療神經系統及精神疾病的創新療法

坦帕, 2026年3月23日 - (亞太商訊) - Wellgistics Health, Inc.（「Wellgistics」或「本公司」）（納斯達克代碼：WGRX）今日宣布，已簽署一份非獨家且不具約束力的意向書（「LOI」），以評估潛在收購專注於神經科學研究的機構Neuritek Therapeutics。

若這項擬議的全股票交易得以完成，旨在透過擴展其核心技術驅動的藥品分銷及服務業務周邊能力，強化 Wellgistics 現有的營收型醫療保健平台。透過涵蓋處方藥配送、批發分銷及 AI 驅動的患者用藥解決方案的整合生態系統，Wellgistics 串聯了製造商、醫療服務提供者以及遍布全國的獨立藥房網絡。本公司認為，納入一家以研究為導向的組織，將能強化藥物開發與商業化之間的協同效應，使公司得以更早與製藥合作夥伴建立聯繫、提升產品管線的透明度，並創造額外的營收機會；同時透過更整合且具差異化的平台，提升長期股東價值。

本交易仍須待盡職調查完成、最終協議的協商與簽署、各方董事會批准，以及其他慣常的交割條件達成後，方能生效。無法保證雙方將簽訂最終協議，亦無法保證擬議交易將按目前預期的條款完成，甚至可能無法完成。該意向書不具約束力，亦不強制任何一方完成擬議交易。任何潛在交易的範圍、結構及條款仍在評估中，並可能因持續進行的盡職調查及協商而發生重大變更。

作為更廣泛成長策略的一部分，本公司亦正積極評估醫療保健及生命科學領域的其他戰略機會。這些機會可能包括收購、合作夥伴關係或其他戰略交易。無法保證任何此類舉措將最終促成交易完成。

關於 Wellgistics Health, Inc

Wellgistics Health 是一家快速擴張、以科技為驅動的醫療保健平台，定位於藥品分銷與患者獲藥管道的核心。本公司已建立一個涵蓋批發分銷、處方藥配送及人工智慧驅動的獲取解決方案的整合型高效能生態系統，直接串聯製藥廠商、醫療服務提供者及全國性的獨立藥局網絡。

透過整合基礎設施、數據與智能自動化，Wellgistics 正執行一套資本效率高的營運模式，旨在於龐大且分散的醫療保健市場中搶佔顯著市佔率。本公司致力於拓展高毛利收入來源、深化與製造商的戰略合作關係，並在整個平台上推動營運槓桿效應。憑藉獨特的端到端服務方案與嚴謹的執行力，Wellgistics 已做好準備加速成長、提升獲利能見度，並為股東創造超乎預期的長期價值。

關於 Neuritek Therapeutics Inc.

Neuritek Therapeutics Inc. 開發了一種基於生物機制的次世代療法，旨在治療創傷後壓力症候群（PTSD）的根本成因。Neuritek 首款上市療法為口服活性脂肪酸酰胺水解酶 1 型（FAAH1）抑制劑，該酶負責代謝內源性大麻素（AEA），亦是首個針對 PTSD 機制的治療方案。 該公司由威廉·哈普沃斯（William Hapworth）醫學博士創立，他不僅是臨床研究的先驅，更是一位擁有逾 30 年臨床經驗的執業精神科醫師。

欲了解更多資訊，請造訪 www.neuritek.com ，或透過 LinkedIn 加入討論：neuritek-therapeutics-inc

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合《1995年私人證券訴訟改革法案》及其他適用聯邦證券法定義義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於：關於潛在收購 Neuritek Therapeutics, Inc.（「Neuritek」）之陳述，包括任何交易的預期架構、估值、時程及完成可能性；意向書之初步且非約束性性質；任何此類交易可能帶來的戰略、營運及財務效益； 本公司協商並簽訂最終協議之能力；本公司取得任何必要融資之能力；任何被收購業務之整合；以及本公司的整體成長策略與未來表現。

前瞻性陳述可透過諸如「可能」、「可能」、「將會」、「應」、「預期」、「預估」、「相信」、「意圖」、「計劃」、「預測」、「估計」、「潛在」、 「機會」、「目標」、「預測」、「持續」、「將」及類似表述。

此等前瞻性陳述係基於當前預期、假設及估計，並受重大風險與不確定性影響，其中許多因素超出本公司控制範圍。可能導致實際結果與預期存在重大差異的重要因素包括但不限於：各方未能簽訂最終協議的風險；意向書被終止或未能促成交易完成的風險；擬議估值及交易條款具初步性質所帶來的不確定性（此等內容可能發生重大變更）；未能以可接受條款取得所需融資或完全無法取得融資的風險； 任何交易預期效益未能實現的風險；將以研究為導向的組織整合至本公司現有業務所伴隨的風險；藥品或治療產品的開發、測試、監管批准及商業化相關風險，包括可能出現不利的臨床結果或延誤；監管及合規風險；以及本公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中所述的其他風險與不確定性。

前瞻性陳述僅反映其作出當日的狀況，不應過度依賴此類陳述。除適用法律要求外，本公司無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。

Wellgistics 媒體與投資者聯絡資訊

媒體： media@wellgisticshealth.com

投資者關係： IR@wellgisticshealth.com

消息來源：Wellgistics Health, Inc.

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