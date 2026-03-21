百年金字招牌煥新顏：同仁堂醫養啟動招股 四大投資邏輯錨定"中醫醫療服務龍頭"

香港, 2026年3月20日 - (亞太商訊) - 北京同仁堂醫養投資股份有限公司（以下簡稱"同仁堂醫養"）在資本市場的聚光燈下宣布進行全球發售，中金公司擔任獨家保薦人，將於3月30日開始掛牌交易。根據公告內容，本次全球發售的H股總數為108,153,500股。其中，香港公開發售股分為10,815,500股，國際發售股分為97,338,000股，兩者均可予重新分配。

此次沖刺意味著這個中藥老字號正通過資本紐帶，將自身沉澱了三百多年的品牌理念和中醫醫養延伸進更多場景和地區。走向港股市場後，同仁堂集團將補齊"制藥-零售-醫養"大健康生態圈的最後一塊拼圖。

在萬億級中醫醫療服務賽道中，這個357年的金字招牌究竟值多少？

厚積薄發：中醫醫療服務的領跑者

同仁堂作為中國為數不多的擁有三百多年品牌曆史的民族企業，這塊金字招牌自2019年開始大步進軍中醫醫療服務賽道，致力於將傳統中醫藥精髓與現代醫療管理服務相結合。作為同仁堂集團唯一戰略性聚焦於中醫醫療服務的子公司，同仁堂醫養結合"醫療"與"養生"，通過標准化的連鎖經營以及現代化的管理系統，提供一站式定制化中醫醫療服務，綜合覆蓋全場景中醫診療需求，成為便捷可及的中醫健康專家。

招股書顯示，同仁堂醫養的門診服務收入在中國非公立中醫院醫療服務行業的所有中醫集團中排名第一，是第二大醫院集團的2倍；其門診及住院人次在中國非公立中醫院醫療服務行業的所有中醫院集團中排名第一。按2024年總門診人次及住院人次計，同仁堂醫養是中國非公立中醫院醫療服務行業中最大的中醫院集團。

該細分市場的規模已占同年中國中醫醫療服務行業總市場規模的46.5%。在這個極度分散、缺乏龍頭的中醫醫療服務市場，能夠拿下"頭把交椅"，本身就是同仁堂醫養百年品牌底蘊加持下厚積薄發的底氣， 而1.7%的市占率也意味著龍頭企業的整合空間才剛剛開始。

四大投資邏輯：為什麼此刻值得關注

邏輯一：業績已過驗證期，增長質量持續提升

據悉，公司FY22-FY24年收入CAGR（年複合增長率）高達13.6%，FY22-FY24年毛利CAGR高達24.8%，毛利增速遠超營收增速，盈利結構持續優化，跑出了稀缺的增長質量。FY2024現金轉化率為87.2%，擁有非常強健的內部流動性，"賺到的利潤是真金白銀"。

期間費用率從17.1%降至13.6%，三年下降3.47個百分點，規模效應加速兌現。 有息債務占比僅11.56%，經營性現金流持續淨流入，截至2025年9月現金2.25億元，具有充分的安全墊，已經進入"增長和盈利"正相關的良性循環。

邏輯二：全產業鏈協同的"降維打擊"

同仁堂醫養依托的是百年積澱所形成的產業壁壘--同仁堂集團深入中醫藥行業全產業鏈，擁有深度的產業鏈協同能力。

其自建的醫療服務網絡覆蓋醫院、門診部及診所、社區醫療機構等，一旦與同仁堂遍布全國的藥診店相結合，其機構密度和服務能力將呈現指數級增長。據披露信息顯示，其已經開始於自建的互聯網醫院為線下藥房和醫師提供線上醫療服務，目前業務範圍覆蓋全國。

此外，依托同仁堂集團資源，公司通過收購三溪堂國藥館以及獲得安宮牛黃丸系列產品在浙江區域的獨家零售權後銷量大增，公司健康產品和其他產品的銷量在整個往績記錄期間實現爆發式增長。

依托這塊金字招牌，公司的推廣費用率僅0.2%，遠低於行業平均水平--別人花大價錢獲客，同仁堂天然自帶流量。

正如市場分析人士指出，同仁堂的資本棋局，本質是通過專業化分拆實現精准發力。醫養板塊作為"最後一公裏"，不僅直接創造營收，更成為拉動同仁堂集團中藥產品銷售、增強用戶粘性的超級入口。同仁堂醫養上市後，同仁堂的"制藥-零售-醫養"三位一體的大健康生態圈將完整閉合。

邏輯三：內生外延雙輪驅動，增長飛輪已形成

如果說品牌和集團資源是"先天優勢"，那麼同仁堂醫養通過"內生+外延"構建起的服務網絡，則是其征戰資本市場的"後天壁壘"。

同仁堂醫養已建立了一個分層級、廣覆蓋的中醫醫療服務網絡。據招股書顯示，公司擁有15家醫院，覆蓋北京市、浙江省、山西省、遼寧省、黑龍江省、貴州省、新疆維吾爾自治區；9家基層醫療機構，覆蓋北京市、浙江省、上海市，及1家互聯網醫院，形成了"線下首診+線上複診"的業務閉環。

在擴張路徑上，公司采取"並購+自建+管理"多輪驅動模式。

為了快速切入長三角經濟發達地區，公司相繼收購了浙江三溪堂、上海承志堂等當地知名機構，通過"品牌賦能+標准化管理"實現收購標的的快速整合與業績提升。根據信息，其以輕資產方式自建的方式在齊齊哈爾、北京順義等地的新機構即將開業，同時通過向非營利性醫療機構輸出管理經驗、醫師和人才、標准化的服務，同仁堂醫養正將"同仁堂標准"複制到更廣闊的市場。

邏輯四：守正創新，AI+中醫打開想象空間

中醫藥老字號的煥新，既要守住"正"，也要創造"新"。這一點，這一點在同仁堂系的各個板塊均有體現。

2025年8月25日，公開報道顯示，同仁堂股份與小米商業營銷達成合作，推出"同仁堂養生館"AI智能中醫藥健康服務智能體，將中醫藥知識與AI交互能力結合，面向用戶提供個性化的養生建議、用藥指導與節氣調養方案，已經形成"咨詢-建議-服務-購藥"閉環。

可見，通過引入AI智能問診與健康檢測設備，同仁堂正在推動自身從"被動賣藥"向"主動健康管理"轉型，讓百年藥鋪變身便民的"智慧健康服務站" 。

作為同仁堂集團大健康版圖的關鍵一塊，同仁堂醫養不僅承載著老字號在醫療服務領域的創新探索，更以其清晰的分級診療布局、深厚的醫師資源及強大的產業協同效應，向資本市場講述了一個關於傳承與創新的長期主義敘事。

此次赴港IPO，對於同仁堂醫養而言，既是機遇也是挑戰。作為擁有三百五十餘年曆史的中醫藥老字號，同仁堂不僅即將打通"中醫藥全產業鏈"的資本閉環，更將為老字號在AI經濟浪潮中探索出一條"智能中醫"的新路徑。百年金字招牌如何通過資本的力量再次煥發光彩，市場正拭目以待。

轉載自財聯社

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