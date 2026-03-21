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Friday, 20 March 2026, 20:08 HKT/SGT
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來源 China Medical System Holdings Limited
康哲藥業業績拐點確立：創新藥與獨家藥接棒增長 新藥進入密集兌現期

香港, 2026年3月20日 - (亞太商訊) - 3月16日，康哲藥業（0867.HK）發佈2025年度業績公告，全面展現戰略轉型成效。

財報顯示，公司業績已重回長周期增長軌道，創新藥與獨家藥成為核心增長引擎，集采影響基本出清，疊加多款重磅新藥密集獲批與管線穩步推進，長期發展動能全面煥新。憑藉紮實的基本面及穩步兌現的創新成果，康哲藥業2025全年公司股價累計上漲77.88%，清晰印證了市場對其創新實力的認可。

2025年報亮點：業績重回增長軌道，創新研發矩陣擴容提質

2025年是康哲藥業戰略轉型的關鍵收穫年。

財報顯示，公司營業額同比增長9.9%至82.12億元（人民幣，下同）；若全按藥品銷售收入計算達93.86億元，同比增長8.9%；正常化年度溢利17.76億元，同比增長3.6%，標誌着公司已徹底消化集采負面影響，業績增長迎來拐點；毛利同比增長8.3%至58.72億元，毛利率維持在71.5%的較高水平，盈利質量穩固。

在業績增長的同時，公司慷慨回饋股東，建議末期股息每股0.1366元，全年總股息達0.2921元/股，同比增長9.0%，彰顯對股東回報的重視與未來發展的信心。

與此同時，康哲藥業的業務結構優化成效顯著，主要獨家/品牌產品及創新產品占藥品銷售收入比重升至59.8%，其中獨家藥和創新藥同比增速高達44.1%，成為驅動增長的核心引擎。

研發管線方面，康哲藥業現已進入密集收穫期，形成上市放量、審評衝刺、臨床推進的梯次佈局。2025年以來，公司新增2款創新藥獲批上市，截至目前共有7款創新藥商業化，6款中國NDA審評中，約20項臨床開發有序推進。健康的產品梯隊，確保康哲藥業2026-2030年間每年都有新藥獲批上市，為中長期增長奠定堅實基礎。

重磅新藥填補臨床空白，細分賽道治療格局有望重塑

康哲藥業近期獲批的兩款重磅新藥，均精準瞄向臨床未被滿足的核心需求，有望在細分領域重塑競爭格局。

2026年3月13日，德昔度司他片獲國家藥監局批准上市，作為創新型口服HIF-PHI，適用於非透析的成人CKD患者貧血治療。目前，我國CKD患者群體規模超1.2億，其中非透析患者貧血治療達標率僅8.2%，臨床未被滿足需求顯著。

產品中國III期臨床試驗顯示，德昔度司他片不僅達到主要療效終點，還可長期維持血紅蛋白（Hb）水平達標，安全性良好，同時顯著降低鐵調素水平，糾正鐵代謝紊亂。德昔度司他片上市後，將與康哲藥業已商業化的CKD高磷血症創新藥維福瑞形成強大協同效應，實現腎病治療多場景覆蓋。

百盧妥（磷酸蘆可替尼乳膏）則於2026年1月獲批白癜風適應症，成為中國首款用於該疾病治療的外用JAK抑制劑，填補了國內白癜風靶向治療的市場空白。2026年3月12日，產品在全國30個省級行政區實現白癜風患者首批處方落地，覆蓋千家公私立醫療機構，同步進駐超1,300家線下藥店及京東平台，並已於3月15日上線阿里健康。截至目前，產品在京東健康、阿里健康兩個平台的合計銷量已超8500支。

創新管線進入收穫期，多元創新成果密集兌現

從早期進口原研藥代理到全鏈條創新藥企，康哲藥業的戰略轉型已初見成效，憑藉持續的研發投入與深厚的商業化能力，構築起難以複製的競爭壁壘。

公司現已形成覆蓋心腎代謝、中樞神經、消化、眼科、皮膚健康等高價值專科領域的梯度化管線，7款已上市創新藥合計峰值潛力超百億元，多款產品成為細分領域標杆。

在審評中的創新管線產品，同樣具備較高市場潛力。全球首款狂犬病雙特異性抗體斯樂韋米單抗注射液，面向我國每年超4000萬狂犬病毒暴露人群，銷售峰值有望達20億；注射用Y-3作為全球首個基於腦卒中重要靶點PSD95-nNOS和MPO開發的腦細胞保護劑，可實現「卒中治療與卒中後抑鬱焦慮預防」雙重功效，有望重塑急性缺血性卒中治療格局，銷售峰值或將突破30億元；ABP-671為創新型URAT1抑制劑，有望成為可長期服用的、用於優效控制血尿酸水平及優化痛風管理的一線治療首選，銷售峰值亦有望突破30億元。

與此同時，康哲藥業正加速完善自主研發體系，研發方向聚焦專科領域的全球前沿靶點，以強化差異化競爭優勢。公司目前包括INHBE小核酸藥物CMS-D008注射液（擬用於超重/肥胖）在內的6款具備全球自主知識產權的創新藥，正在按計劃推進在中國的臨床開發，為其後續增長提供內生動力。

創新驅動戰略成效顯著，步入業績兌現與估值修復的良性循環

2025年創新藥領域強勢復甦，成為醫藥賽道核心增長引擎。邁入2026，多家機構一致認為創新藥前景依然明朗。隨着技術紅利與國際化能力的雙重疊加，行業正迎來「DeepSeek時刻」，有望湧現出一批十倍股。如何審視其中的中長期機會？又該怎樣捕捉那些具備持續創新力的真正贏家？

仔細分析這輪醫藥新股行情，優質創新藥企的價值重估成為核心主線。市場資金正從過去的「泛泛創新」轉向「精選優質」，更加青睞那些擁有核心技術、全鏈路商業化路徑和差異化產品管線的企業，向真創新、實業績、國際化的投資主線聚焦。

首先，財務數據是最有力的註腳。

康哲藥業2025年銷售收入和正常化利潤重回增長背後，是公司近年來強化產品創新、商業革新、國際拓展三大戰略的轉型成效。通過海外授權、國內合作、自主研發的三位一體研發體系，公司搭建起覆蓋多領域、梯隊完整的創新產品矩陣，護城河日益穩固。

其次，公司商業化體系持續革新，院內院外一體、線上線下融合，專業臨床價值與消費醫療需求共振，推動價值釋放步入快車道。

作為運營超三十年的平台型企業，商業化能力是康哲藥業的核心競爭力之一。

公司目前在售產品超20款，億活、施圖倫、喜遼妥等一批具備市場獨佔性的獨家產品持續穩健增長；另外還有自2023年起推出的創新產品如維福瑞、益路取等正快速放量，構成「獨家品牌驅動、創新引領增長」產品組合。

再次，通過聚焦專科，打造細分小領域的大龍頭，獨立運營皮膚健康與眼科業務。

2025年4月，康哲藥業啟動皮膚健康業務主體德鎂醫藥的分拆上市計劃。德鎂醫藥構建了覆蓋白癜風、銀屑病、特應性皮炎等疾病的完整產品矩陣，管線合計峰值潛力超120億元。2025年，德鎂醫藥營收10.70億元，同比大增73.20%，分拆後有望獲得更貼合創新藥企的估值溢價。

此外，聚焦眼科領域的康哲維盛也已形成鮮明的專科優勢，以眼科領域為核心驅動，打造了包括施圖倫滴眼液（七葉洋地黃雙苷滴眼液）、EyeOP1青光眼治療儀在內的專業眼科藥械產品組合，並引入諾華兩款眼科王牌產品諾適得、倍優適，打造強勢眼科產品矩陣，致力於打造中國眼科醫藥龍頭。

最後，康哲藥業積極探索國際拓展，通過東南亞研發+製造+商業化一體化佈局，打造新地域第二增長曲線。

2025年7月康哲藥業在新加坡二次上市，不僅優化了國際資本結構，更能藉助當地政策優勢與區位優勢，為產業出海搭建橋樑。東南亞及中東醫藥市場預計2027年規模分別達651億美元和340億美元，年複合增長率均超9%，人口基數大、醫療需求旺盛的藍海市場將為公司帶來廣闊增量空間。

康哲藥業以新加坡為樞紐構建起研發、生產、商業化的全鏈條海外運營體系。公司旗下Rxilient平台已在亞太及中東地區提交近20款產品上市申請，新加坡聯營生產基地（PharmaGend）也已通過美國FDA與新加坡HSA雙認證，具備全球合規生產能力。康哲藥業的新地域第二增長曲線逐步成型。

寫在最後：估值重構機遇顯現，機構看好長期成長價值

在財報發佈後，信達證券、中金證券、海通國際、第一上海等多家券商機構發佈看好康哲藥業的估值預期研報，給予買入或增持評級，IFIND近一個月一致目標價達18.07港元，較截止3月19日收盤價，上漲空間達32%。

海通國際在近期一份研報中認為，康哲藥業2025收入端穩健增長，存量集采產品影響已經基本出清。未來兩年創新產品密集上市，獨家及創新產品拉動銷售穩健增長，並看好蘆可替尼市場前景。

信達證券在研報中指出，從靶點維度上看，公司的自主創新資產，緊跟全球熱門靶點，TYK2、INHBE等均為全球製藥巨頭重點攻堅的潛力賽道，公司自研創新能力鋒芒初露。

站在新起點，康哲藥業手握全鏈條創新能力與成熟商業化體系，正迎來價值重估與業績增長的雙重機遇，長期投資價值值得期待。



話題 Press release summary

部門 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech, Clinical Trials
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