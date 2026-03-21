127家醫療企業排隊赴港 同仁堂醫養攜連年穩增營收開啟招股



香港, 2026年3月20日 - (亞太商訊) - 2026年初，醫療企業赴港上市潮持續升溫。僅1月份，便有31家企業遞交或更新招股書，頻率高達日均一家，打破2021年牛市巔峰期的單月紀錄。 截至2026年2月，港股與A股排隊上市的醫療企業共計127家，數量創曆史新高，其中92家瞄准港股，35家布局A股。 在這股上市浪潮中，北京同仁堂醫養投資股份有限公司 [股票代碼：02667.HK]（下稱"同仁堂醫養"）今日正式進入公開招股階段，擬發行價7.3-8.3港元/股，預計募資規模將達到7.71億港元。 當127家醫療企業同臺競技，投資人最關心的問題是：誰值得關注？ 以下幾組數據或許可以提供判斷依據。 三年穩增不是終點，增長質量才是關鍵 在一眾遞表醫療企業中，同仁堂醫養的財務表現堪稱穩健。 營收端：三年複合增長，規模效應初顯。2022年至2024年，公司營業收入分別為9.11億元（人民幣，下同）、11.53億元、11.75億元，2023年同比增長26.6%。在2025年的三個季度，公司已經實現營收8.58億元，增長勢頭不減。 利潤端：扭虧後持續改善，盈利彈性加速釋放。2023年，公司成功實現扭虧，淨利潤達到4263.4萬元；2024年淨利潤進一步增長至4619.7萬元，同比增幅為8.4%。2025年前九個月，淨利潤達2400萬元。經調整淨利潤由2023年的4,787萬元增至2024年的6,173萬元，增幅達29%，盈利質量顯著提升。 但比營收增長更值得關注的，是增長的"含金量"： 費用率持續下降：期間費用率從2022年的17.1%降至2025年前三季度的13.6%，三年下降3.47個百分點，規模效應正在兌現。 現金流健康：經營性現金流持續淨流入，截至2025年9月現金等價物2.25億元，現金流充沛。 低杠杆運營：有息債務占比僅11.56%，財務安全邊際充裕。 規模與收入的正比增長，反映出公司當前業務結構的特征，同仁堂醫養在非公立中醫院醫療服務市場中的規模也較為可觀。根據弗若斯特沙利文報告，按2024年總門診人次及住院人次計算，同仁堂醫養以1.7%的市場份額，位列中國非公立中醫院醫療服務行業之首。公司所在的非公立中醫院醫療服務市場規模占中國中醫醫療服務行業總市場規模的46.5%，接近"半壁江山"--這意味著公司在一個近5,000億元的細分市場中占據了龍頭位置。 業務拆解：三大引擎如何驅動持續增長 同仁堂醫養成立於2015年，為同仁堂集團旗下專注中醫醫療服務的戰略平臺。與傳統醫院集團"單一靠門診收入"的模式不同，公司構建了三條差異化的增長引擎：公司業務涵蓋三大板塊：面向個人客戶的中醫醫療服務、面向機構客戶的標准化管理服務，以及健康產品銷售。 引擎一：中醫醫療服務--基本盤穩健，分級診療模式已驗證 公司已構建包含25家醫療機構的分級診療網絡，包括12家自有線下醫療機構及一家互聯網醫院，同時受托管理12家線下醫療機構。自有機構中，包含7家醫院、3家門診部及2家診所。通過互聯網醫院，將外部醫療機構、醫生及藥房資源納入服務鏈條，形成線上線下協同的診療體系。 公司強調"醫"與"養"的結合，通過藥物治療與非藥物療法的整合，提供定制化中醫醫療服務。這一模式的核心競爭力在於"標准化中的個性化"--在保持中醫個體化診療特色的同時，建立可複制的服務流程與質量控制體系。正是這套標准化管理體系，使得公司能夠在快速擴張中保持服務質量的一致性。 2025年前三季度，中醫醫療服務收入占比達84.3%，是公司的業績基本盤。更關鍵的是，公司線下網絡客戶就診人次同比增長24.5%，會員累計人數從2022年末43.6萬人增至2025年9月末76.7萬人，複合增長率超30%--客戶基礎的快速擴大，為未來客單價提升和服務延伸奠定了堅實基礎。 引擎二：管理服務--400%躍升的第二增長曲線 在眾多業務中，同仁堂醫養的管理服務構成公司近年來增長最為迅猛的業務線，其核心為供應鏈管理服務。依托集團醫療資源與管理經驗，公司向受托管理的醫療機構輸出涵蓋醫療服務、專業培養、供應鏈、信息技術、營銷推廣及監管合規的全方位賦能。在多功能采購協同管理平臺支撐下，公司同時為藥品生產及貿易企業提供綜合服務。 該板塊收入呈現階梯式增長： - 2022年： 190萬元（起步期） - 2023年： 960萬元（增幅逾400%） - 2024年： 1,550萬元（同比增長61.5%） - 2025年前九個月： 1,130萬元（同比增長39.5%，全年有望延續高增長） 為什麼這個看似體量不大的業務值得特別關注？ 原因有三： 毛利率極高：管理服務毛利率超70%，遠高於整體18%的水平，是未來利潤率提升的核心驅動力 輕資產模式：不需要重資產投入，通過管理輸出即可創造收入，具有極強的可擴展性 飛輪效應：管理服務做得越好，受托機構運營越規範，越有可能轉化為收購標的或深度合作夥伴，反過來強化自有醫療服務網絡 可見公司並非單純依賴"買醫院"的外延擴張，而是正在構建一套"管理能力輸出"的輕資產增長模式，這是比收購更具持續性的增長引擎。 引擎三：健康產品銷售--品牌變現的戰略布局 公司產品銷售業務則主要包括中成藥、中藥材、西藥、保健食品及營養品。該業務目前以浙江省金華市為據點，通過自有獨立門店運營，作為中醫醫療服務的延伸補充。此外，同仁堂醫養還已獲得向浙江省的零售商獨家銷售同仁堂爆款安宮牛黃丸系列產品的權利。 招股書數據顯示，健康產品銷售收入由2022年的8770萬元增加57.0%至2023年的 1.37億元，主要來源於收購三溪堂國藥館後公司搭建起養生消費業務線，健康產品的銷售額持續增加，2025年前三季度，該板塊收入占比13.6%。 三大業務的協同邏輯清晰： 中醫醫療服務建立客戶信任和品牌認知，管理服務輸出標准化能力並拓展服務網絡，健康產品銷售實現品牌價值的商業化變現。三者形成"服務引流→管理擴張→產品變現"的閉環，互為支撐。 標准化管理：從"名醫驅動"到"體系驅動"的關鍵跨越 對於中醫醫療服務企業而言，最大的成長瓶頸不是市場需求，而是"名醫能否複制"。 同仁堂醫養正在用一套體系化的方法論來回答這個問題。 公司構建了以標准化管理為核心的運營體系，涵蓋三大基礎設施： - 供應鏈協同平臺：統一采購、統一質控，確保旗下所有機構藥材品質一致 - 雲HIS+BIS數字化系統：打通診療數據、運營數據、財務數據，實現全鏈條數字化管控 - 人才培養體系：從集團系統內的名老中醫傳承，到年輕醫師的規範化培訓，建立多層次人才梯隊 這套體系的價值在於，它讓公司的增長不再完全依賴於個別名醫的"人治"，而是轉向"體系驅動"的可複制增長。匯聚2,732名執業醫師（其中國家級榮譽醫師30名）的背後，是一套能夠持續吸引、培養和留住人才的組織能力。 佐證這一判斷的數據是，公司前五大醫師貢獻收入占比從2022年的11.4%下降至2025年前三季度的9.1%，頭部醫師依賴度持續降低，說明收入來源正在從"名醫個人品牌"向"機構品牌"遷移--這是中醫醫療連鎖化成功的關鍵標志。 所有已開業自有醫療機構均為醫保定點機構，醫保結算收入占比超55%，合規運營能力與客戶粘性突出。 AI+中醫：技術路徑已明確，想象空間正在打開 在新技術運用和研發層面，同仁堂集團積極布局AI技術。 2026年1月，北京市經濟和信息化局與同仁堂簽訂任務合同書，支持同仁堂開展"人工智能賦能中藥新藥開發平臺基礎能力建設"項目。該項目將從四個方面入手：中藥處方數據庫建設、人工智能中藥虛擬篩選、中藥作用機制解析、貴細中藥智能質控，構建人工智能賦能中藥創新藥研發和優勢產品群培育的技術平臺。 依托系內擁有的上千個產品批號，同仁堂將探索應用人工智能技術挖掘中醫藥和生物醫藥研究所積累的大量數據，對現有品種的臨床價值進行重新評估。 這一技術路徑對同仁堂醫養的意義重大，以循證依據賦能中醫診療標准化、患者健康管理及療效追蹤等環節的質量提升。換言之，AI不僅在"制藥端"創造價值，更將在"服務端"直接提升同仁堂醫養的診療效率和服務標准化水平。 與多數"AI概念"企業不同，同仁堂的AI布局有兩個差異化優勢，其一是數據壁壘，上千個產品批號，數百年臨床積累，以及生物醫藥研究所的海量數據，這些是任何AI企業無法從零構建的；另一方面是政策背書， 北京市經信局簽訂任務合同書，這是政府對項目可行性和戰略價值的直接認可。AI時代的紅利，不僅是對中醫行業的變革，也或將為同仁堂醫養的業務升級提供新的想象空間。 展望未來，這家已經具備自我造血能力的企業，尤其管理服務的輕資產模式為其未來打開利潤率提升空間。這種針對性的業務布局與結構安排，既依托了同仁堂品牌的藥品優勢，也體現出管理層對不同業務板塊的階段性戰略規劃。三年穩增營收只是起點，三大引擎協同驅動的增長飛輪才是這家公司最值得關注的長期價值所在，也將成為同仁堂醫養實現持續增長的重要支撐。 轉載自36氪



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