「國家新發展 香港新機遇 十五五開局研討會」圓滿結束 逾500名內地企業代表及港商共謀香港機遇



北京, 2026年3月20日 - (亞太商訊) - 3月19日（北京），在香港特別行政區政府支持下，由香港貿易發展局（香港貿發局）及中國香港（地區）商會合辦的「國家新發展 香港新機遇 十五五開局研討會」在北京舉行。活動聚焦「十五五」規劃下香港新機遇，現場反響熱烈，合共吸引超過500名內地港商及有意赴港的內地企業出席，香港貿發局呼籲廣大港商搶抓機遇、積極行動，把握國家發展帶來的新契機。 「十五五」規劃由第十四屆全國人大會議批準並公布實施，為中國未來五年經濟社會發展奠定發展方向、路徑與目標。是次研討會特別從港人港商層面探討如何參與到規劃中各個領域的新發展，令內地港商更好地主動對接「十五五」規劃，融入和服務國家發展大局。 開幕環節由香港貿發局主席馬時亨教授及中國香港（地區）商會會長楊莉珊致辭。 馬主席致辭時表示，國家發展，就是香港最大的機遇。為主動對接「十五五」規劃，香港貿發局已於今年1月初成立十五五規劃專責小組，系統對接國家、地方及相關專項規劃，研究策略和工作部署。過去一個月，貿發局已在上海、深圳、成都、杭州等多地舉辦了14場「十五五」座談會，切實幫助香港企業讀懂政策、搶佔機遇、深度參與國家建設。 馬主席說：「今年是『十五五』開局之年，也是香港貿發局成立60周年。踏入新一個甲子，在新征程上擔當新使命，我們會按『國家所需，香港所長』，配合特區政府的發展部署，與時俱進，進一步拓展貿發局的功能與作用，助力企業精準對接國家『十五五』，與政府、與企業一起，共同為香港、為國家，為世界發展做出更大貢獻。」 他預告，香港貿發局「出海全球通」服務（GoGlobal Connect）將在下月中於香港啟動，屆時內地企業可透過香港貿發局的不同平台出海，13個內地辦事處也將隨時為企業服務。 中國香港（地區）商會會長楊莉珊致辭時表示，長期以來貿發局在推動香港對外貿易、促進國際交流合作方面都扮演著重要角色，也是商會長期的合作夥伴之一。國家的發展進入了新階段，也為香港帶來了新的機遇。從粵港澳大灣區建設到一帶一路高質量發展、從科技創新到金融開放，進一步凸顯香港的獨特優勢和角色。在這樣承前啟後的重要節點，這場研討會正是為了幫助大家看清方向、找準落點，將國家大勢轉化為企業機遇，實現香港所長與國家所需的精準對接。 其後的主旨演講環節，香港特別行政區政府財政司司長陳茂波指出，香港在「一國兩制」下是「超級聯繫人」和「超級增值人」，一直維持自由港地位，加上高效的金融、航運、航空、物流和專業服務，能為出海企業提供全方位支持。 他表示：「香港繼續是海外投資者進入內地的首選平台和通道。在當前充滿不確定性的國際環境中，我國為國際資金和投資者提供了穩定、安全、政策可預期及充滿機遇的投資環境。香港商界熟悉內地市場，加上CEPA（《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》）下的優惠待遇，以及金融市場的互聯互通，讓香港成為外資進入內地市場的理想通道。在中央領導的關心和各部委的支持下，我們將繼續與內地優化相關領域的政策措施，更好服務內地和國際企業和投資者。」 商務部黨組成員、部長助理袁曉明出席香港「國家新發展 香港新機遇 十五五開局研討會」並致辭，代表商務部對研討會召開表示祝賀。他指出，「十五五」時期是國家現代化建設承前啟後的關鍵階段，相關規劃綱要明確擴大高水平開放、支持港澳發展等部署，商務部將落實中央部署推動藍圖落地。 他表示，香港正迎來多重戰略機遇，特區政府首次編制本地五年規劃對接國家規劃，彰顯「一國兩制」獨特優勢，商務部將從擴大對港高水平開放、助力香港深化區域合作並早日加入RCEP、支持香港參與粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」三方面發力，助力香港對接國家規劃、融入國家發展大局。他以「好風憑借力，揚帆正當時」寄語嘉賓集思廣益，推動香港在強國建設、民族覆興中發揮更大作用。 工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊在研討會上表示，「十五五」是國家現代化建設關鍵期，消費品工業是實體經濟重要基本盤，2025年核心指標占規上工業近四分之一，穩增長、惠民生作用顯著。香港作為大灣區核心引擎，聯通世界優勢獨特，工信部緊扣大灣區戰略，與香港開展多項務實合作：疫情期間統籌超13億件防疫物資援港，大埔火災後火速保障物資，盡顯兩地守望相助情誼；推動醫藥產業創新協同，助力產業邁向全球價值鏈中高端；吸納李錦記等香港優質品牌入國家消費名品方陣，深化兩地品牌共建。 今年是「十五五」開局之年，工信部將聚焦四大重點發力：推動大灣區納入相關產業「十五五」規劃，促進香港服務業與內地制造業融合；依托「人工智能+制造」行動搭建科創平台，培育新質生產力；擴大香港品牌征集，推動兩地名品協同出海；活化傳統經典產業，借香港優勢傳播中華文化。後續將持續完善合作機制，推動兩地產業協同升級，為制造強國和民族覆興賦能。 緊接舉行的「專題研討（一）兩會智慧：國家所需 香港所長」專題研討中，全國政協委員、香港科技園公司主席查毅超；華泰金融控股（香港）有限公司首席執行官王磊，以及香港「一國兩制」研究中心研究總監方舟，分別從科研人才、科技工業、金融及政制等方面，探討如何鞏固提升香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，加快建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地，以香港所長服務國家所需。 「專題研討（二）港商機遇：融入發展 企業所為」則聚焦人工智能、醫療健康、工業、商業及內銷等範疇，由商湯科技聯合創始人、董事長兼首席執行官徐立；新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠，以及永新光學股份有限公司副董事長、溢倡資本創始人兼董事長曹志欣擔任演講嘉賓，從企業角度，探討香港與內地如何在科技、醫療、金融、產業等領域加強合作，在十五五期間，在各自的賽道上前瞻布局，實現高質量發展。 香港特別行政區政府早前成立內地企業出海專班，香港貿發局作為專班的核心成員，在律政司副司長及其他專班成員的支持下，建立香港跨界別專業服務平台，匯聚來自金融、法律、會計、物流、檢測及認證等的香港服務提供商。香港貿發局正與出海專班各成員開展一系列工作，合力為內地企業經香港出海提供一站式支持服務。 圖片下載：https://bit.ly/4sOEC1n 由香港貿發局及中國香港（地區）商會合辦的「國家新發展 香港新機遇 十五五開局研討會」在北京舉行，共吸引超過500名內地港商及有意赴港的內地企業出席。 香港貿發局主席馬時亨教授致歡迎辭。 中國香港（地區）商會會長楊莉珊致歡迎辭。 香港特別行政區政府財政司司長陳茂波發表主旨演講。 商務部黨組成員、部長助理袁曉明發表特別致辭。 工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊發言。 「專題研討（一）兩會智慧：國家所需 香港所長」的演講嘉賓包括全國政協委員、香港科技園公司主席查毅超（左二）；華泰金融控股（香港）有限公司首席執行官王磊（右二），以及香港「一國兩制」研究中心研究總監方舟（右一），探討如何鞏固提升香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，加快建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地，以香港所長服務國家所需。 「專題研討（二）港商機遇：融入發展 企業所為」請來商湯科技聯合創始人、董事長兼首席執行官徐立（左二）；新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠（右二），以及永新光學股份有限公司副董事長、溢倡資本創始人兼董事長曹志欣（右一），探討香港與內地如何在科技與醫療等領域加強合作，深化產學研創新協同。

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